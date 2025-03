Tests

est devenu àce quea toujours été pour. Ce n’est pas non plus la même envergure, loin de là même, mais c’est aux yeux de chaque éditeur concerné le messie qui à lui seul sera capable de porter une année fiscale et une partie des suivantes. L’attente était là et les joueurs ont plus que jamais répondu présents avec un démarrage record dans toute l’histoire de. Quelques dizaines d’heures après avoir épongé l’essentiel de l’écosystème des Terres Sauvages, que va t-il donc rester de ce premier jet de contenu si ce n’est cette sensation de plus en plus constante de voir un éditeur se complaire dans une politique macronnienne du « en même temps », incapable de réellement choisir entre deux publics et donc d’obtenir le pin’s du sans-faute de l’un comme de l’autre.Le pire étant que l’on a l’impression de se répéter mais disons que lorsque le succès parle de lui-même, on n’a pas vraiment le couteau sous la gorge pour être amené à changer. Oh,est indéniablement un produit de haute qualité reposant sur une formule qui l’est tout autant. Graphiquement, on continue néanmoins de souffler entre le chaud et le froid, d’un côté l’impressionnante modélisation et le jeu des animations au cœur de panoramas variés et détaillés (et certains effets de lumière sont proprement magnifiques quand les conditions s’y prêtent), mais de l’autre les failles du RE Engine, déjà vieillissant sur certains points mais en plus pas le moteur le plus idéal du monde pour la gestion des mondes ouverts, offrant le 60FPS au prix de nombreux sacrifices sans empêcher les drop, quand le 40FPS offre lui un compromis idéal mais pas toujours fiable quand la météo s’y met.Non le principal problème de, c’est qu’il accentue sa notion d’accessibilité déjà mise en place dans. Alors dit comme ça, ça paraît forcément très bien mais en réalité, nous sommes confrontés à un numéro d’équilibriste de la part de développeurs dans l’obligation de s’attarder sur une certains surdose de superflus. Prenons le fil rouge par exemple. Comme depuis déjà quelques épisodes,propose un semblant de scénario qui est en fait une sorte de gros tuto très bien maquillé (on voit le soin aux cinématiques d'introduction de chaque monstre) destiné à présenter les dernières nouveautés tout en prenant les nouveaux-venus par la main. Une main qu’aimeraient refuser certains habitués qui n’ont que faire d’un scénario prétexte (y a des efforts, mais la franchise est vraiment pas typé pour) et de bien trop longues séquences de blabla pour le genre, véritable forcing pour découvrir la moitié de choses déjà connues sans la moindre forme de difficulté mais on va y revenir.Et de l’autre, le nouveau public, qui n’a peut-être jamais eu le temps de s’occuper sur la franchise, ou qui souhaite enfin s’y attarder après quelques précédents loupés dans l’espoir que les choses se dérouleront mieux cette fois. Eux auront les honneurs de suivre un fil principal limpide dans la forme mais paradoxalement toujours aussi vieillot dans le fond. Rien que les menus. On se plaignait de, encore plus quand on nous a offert ceux de la version européenne deavant de nous les reprendre sauvagement, mais bon courage à celui qui abordera la franchise deface à un tel bordel vieux de deux décennies, enchevêtrement façon plats de spaghettis de sous-menus, onglets et raccourcis. Pas assez pour freiner l’habitué ni celui qui veut s’investir (pensez néanmoins à éditer le sous-menu des favoris, ça peut changer la vie) mais comprenez que l’austérité est toujours de mise, tout comme le chemin de choix pour tout saisir du mode coopération pourtant central de l’expérience.Mais cela démontre en tout cas toute l’absurdité dans l’évolution de cette franchise. Un Souls siglépeut se montrer également très austère mais jamais le développeur ne s’en est caché ou a souhaité faire les choses autrement.lui vante lui une accessibilité qui n’est que relatif, jusqu’à pouvoir dire que cette « histoire tuto » est incapable de permettre au non-initié de vraiment saisir chaque chose que l’aventure peut réellement lui apporter. Et il y en a des choses à dire et à comprendre autour de cette franchise qui vogue d’un sous-genre à l’autre, tantôt action quand il s’agit de défourailler de la bébête, parfois survie quand les éléments se déchaînent pour faire souffrir autant le joueur que la cible, tantôt RPG dès lors que l’on se tourne enfin vers les mécaniques de loot & build où chacun mitonnera sa propre sauce. Par expérience personnel, quatre chasseurs la bave aux lèvres équipés d’armes infligeant le statut de paralysie, ça donne pour bien des situations un tel degré de massacre que vous risquez une plainte de Brigitte Bardot.est aussi l’épisode de la démesure au niveau des terrains de jeu, avec des biomes beaucoup plus massifs, plus que jamais chargés en recoins et cachettes… mais qui sont incroyablement bordéliques en terme de level-design. Alors c’est la nature, c’est le côté sauvage et de ce côté, il faut faire avec mais le surplus de verticalité rend la map totalement illisible, sans pour autant que vous puissiez réellement vous perdre avec votre monture. Ici, on ignore si c’estqui a voulu rendre le jeu toujours plus accessible ou si la simple existence de cette bestiole vient du fait que les développeurs se sont eux-mêmes rendus compte du risque d’atteinte au moral des joueurs face au segment labyrinthique, mais toujours est-il que leur principal point fort vient qu’ils filent automatiquement à l’objectif, vous laissant admirer la vue et surtout user de votre grappin pour looter des trucs sur le chemin.L’objectif en question pouvant être un monstre, l’aspect « chasse » en prend un certain coup mais peut-être finalement que la conclusion véritable de, c’est tout simplement l’envie pourde s’attarder désormais et uniquement sur l’essentiel : le génocide de la flore local pour se faire du stuff. Ce qui explique l’immédiateté de certains points depuisdans le loot, et désormais aujourd’hui d’autres facilités comme la possibilité de porter son petit kit pour faire de la bouffe où l’on souhaite (évitez quand même à côté de carnivores qui ont faim) ou notre monture qui peut porter une deuxième arme pour être sûr de palier à chaque situation, surtout en solo qui reste une expérience comme une autre, permettant la contemplation des infinis détails et des interactions entre les créatures sans que trois potes nous hurlent de bouger notre cul pour faire rendre gorge au Rathalos du coin.Car le plus important,sait l’offrir. Les combats n’ont jamais été aussi viscéraux face à de superbes créatures dont la campagne servira au moins à bien les mettre en avant au niveau de la mise en scène. On a toujours les mêmes 14 types d’armes (à croire que ce sera l’event du siècle lorsqueen annoncera un nouveau) mais chacun a été toujours plus peaufiner et l’on a de nouveau cette sensation que même si tout ne peut pas plaire, rien n’est pour autant à jeter. A vous la grande épée et/ou l’arc pour l’offensif, la lance pour ceux qui misent sur les contres, et bien entendu les nombreux buff du Cor de Chasse (du moins uniquement si vous jouez coop dans le dernier cas). Et outre la possibilité d’exploiter les richesses de son environnement (avec son grappin) pour placer des pièges de fortune ou vous soigner, la grande nouveauté de cet épisode sera le mode Focus, celui qui aux yeux des plus gros fans va tout changer.Depuis bien longtemps, et encore plus dans les prémisses de la franchise,se voulait assez lourd dans sa prise en main (et même « très lourd » selon le type d’arme en main) avec besoin d’analyser au maximum les patterns avant de balancer son combo et pour cause : une fois entamé, il était impossible de modifier réellement sa direction. Tout cela fait désormais parti du passé avec le mode Focus qui permet tout simplement, hérésie pour certains (mais toujours moins que l’indicateur prévenant d’un coup fatal en approche), de viser précisément une partie du corps pour s’attarder dessus en conséquence. En ajoutant l’attaque focus qui défonce la pauvre bestiole pile là où ça commençait à piquer, c’est un déferlement de douleur et une foire aux loot. C’est grisant, déjà seul donc imaginez à plusieurs, mais un peu comme tout ce qui avait été cité jusque-là, ça affaiblit encore le challenge mis en place, détail déjà dommageable pour les 20h de l’histoire sans que rien ne s’arrange réellement en endgame.Et c’est là quepêche le plus. Si l’expérience reste de très haute qualité si tant est que l’on accepte la nouvelle orientation prise par, difficile en revanche de valider le fait que le contenu de base (et on précise « de base » car on sait que le suivi sera là) ne prenne pas en compte la rapidité d’exécution. Les quêtes, le loot, la forge, tout s’enchaîne plus rapidement et plus facilement, même en endgame où à de rares exceptions près, il est soudainement devenu très rare de faire face à l’échec. Alors il y a de quoi faire une fois le générique de fin passé en matière de dépeçage et de l’envie de se constituer le matos ultime, en plus de l’améliorer, mais entre le manque de challenge faisant que même du haut level n’impose plus d’optimisation ultime de build et le fait que dès le lancement, le titre propose encore moins de grands monstres que, on a cette impression que le jeu « de base » (encore une fois) sert de simple préparatif en vue des nombreuses mises à jour à venir, et de l’inéluctable grosse extension… qu’il faudra de nouveau payer. Et en parlant de payer, il est toujours aussi impardonnable de demander à un joueur de sortir sa carte-bleue pour changer en profondeur son perso en cours de partie (par exemple sa voix).