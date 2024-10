Tests

Fin de carrière oblige, l’année 2024 fut loin d’être la plus éclatante pour la Switch même si la vieille avait néanmoins encore deux-trois trucs à nous dire. Et c’est peut-être par un hasard du planning de développement que nous avons eu droit cette année à une ré-exploitation des deux franchises historiques mais remaniées au féminin, peut-être aussi pour correspondre à l’époque. Il y a quelques moiset pour cette fin d’année, un titre qui va à la fois incarner une sorte de transition 2D des dernières évolutions en date de la licence mais aussi l’envie et pour la première fois (hors CDI et cross-over dans x genre) de nous faire directement incarner la princesse du Royaume d’Hyrule.Les rôles s’inversent donc. Si pendant les premières minutes, on joue Link dans une phase routinière de la licence (traverser quelques zones et affronter Ganon), le héros à la tunique verte se fait ensuite piéger, non sans libérer juste à temps Zelda comptant bien lui rendre l’ascenseur tout en essayant de résoudre le grand mystère des failles qui sont apparues d’un bout à l’autre du territoire.n’a pas sué sang et eau pour la direction artistique, c’est la même que dans le remake de, et il est agréable de voir à quel point le jeu s’adapte doucement à la nouvelle ère, que ce soit la touche saut soudainement standardisée et même l’arrivée du lock moins pratique qu’en 3D (on ne peut pas changer à la volée) mais aussi il est vrai plus accessoire. On est limite en terrain conquis sur bien des aspects, que ce soit les peuples à découvrir comme les Gorons et les Zoras, l’habituelle chasse aux quarts de cœur, la cuisine dans un système très light (mais qu’on ne fait plus soi-même) ou encore la narration assez light, tout juste sympathique pour ce qui concerne les peuples, moins pour le reste avec une princesse en passant devenue muette (à l’écran, comme Link donc).On peut se dire d’ailleurs que sur la forme, on a à peine l’impression de jouer à un spin-off tant rien ne démarque la princesse de son habituel sauveur, ce qui est franchement dommage car l’occasion était bonne pour apporter autre chose à la franchise au moins sur la personnalité, et sorti de quelques rares scènes (et la possibilité d’aller du coup chez les Gerudos sans se travestir ou s’infiltrer), on a au final la sensation de jouer un Link qui a la flemme de taper lui-même. Le jeu va néanmoins, et vous le savez, se démarquer dans son système de jeu d’une originalité certaine, où, parti d’une sorte de prototype pour un éventuel « Zelda Maker » comme l’a reconnu lui-même Nintendo, le joueur aura l’occasion de copier objets et ennemis alentours sous forme « d’échos » pour les réutiliser à sa guise afin déjà de lui laisser toute liberté dans sa façon de franchir les obstacles. Une formule qui nous rappelle évidemment, et comme les épisodes Switch, l’exploration se montre assez libre même si un poil plus balisé : on a généralement le choix entre deux zones principales avant ensuite un autre choix du même type. Suffisant pour que deux joueurs empruntant chacun une voie différente, avec les sympathiques donjons qui vont avec, se retrouvent avec leur propre expérience de jeu (de par les échos entre les mains, et donc les possibilités associées).Les premières heures, l’expérience est une totale surprise avec un besoin de réflexion constant pour exploiter les mécaniques des différents échos pour résoudre des micro-énigmes. C’est agréable et blindé de choses inattendues, jusqu’à parfois se rendre compte bien loin dans le jeu que nous sommes passés parfois à côté de choses pourtant évidentes (oui, j’ai capté dans la dernière ligne droite qu’on pouvait se regen en se posant sur un lit…). Malheureusement, le jeu va vite être frappé par le même mal que, celui d’avoir tellement de liberté que certains problèmes vont être résolus un peu au pif, sans jamais savoir quelle était la méthode la plus naturelle. Ça et le fait de rapidement bénéficier d’éléments tellement cheatés qu’on en oublie le reste, notamment (les premiers acheteurs l’ont remarqué) la fameuse araignée qui couplée à la mécanique d’accroche permet de franchir les plus grands murs en baillant. Certaines séquences, parfois secondaires, nous obligent à accomplir des défis avec uniquement les moyens du bord mais il aurait peut-être été plus sage de nous brider également dans les donjons.Et ce problème se rencontre également dans les combats. Zelda est dénué de force physique (et également défensive vu la vitesse où elle perd ses cœurs) et doit donc généralement faire appel à des créatures précédemment vaincues comme si nous étions dans. Un choix encore une fois très original pour la licence, mais pas toujours très fun, surtout que les affrontements sont également soumis à la totale liberté avec les aléas de facilité qui vont avec. Du genre le cube d’eau magique qui peut à lui seul buter n’importe quel ennemi random de la carte. Et c’est peut-être parce que les développeurs étaient parfaitement conscients de tout cela qu’ils proposent rapidement une « transformation en Link » (certes à recharger à chaque fois), au cœur de la totalité des affrontements de boss sauf le dernier, d’ailleurs très cool avec la musique qui va avec. Certes, on trouvera sans problème des gens qui vont nous prouver qu’on peut démolir la tronche de chacun sans jamais sortir son épée, les mêmes qui pianotent 36 touches à toute vitesse pour tuer un Lynel en 3 secondes, et c’est peut-être bien la preuve que cet épisode s’ancre dans cette nouvelle génération, plaisante et indéniablement populaire, mais pas forcément auprès des anciens qui ne seraient pas contre à un petit retour aux sources.