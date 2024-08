Semaine 32 : du 05/08/2024 au 10/08/2024



1) Luigi's mansion 2 HD (Switch) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

3) Super Mario Bros Wonder (Switch) / =

4) Princess Peach : Showtime! (Switch) / =

5) Animal Crossing (Switch) / =

(7ème semaine consécutive pour Luigi's mansion 2 HD en 1er place).

S.E.L.L.

Spider-man 2Elden Ring - Shadow Of The Erdtree EditionGTA VGTA VEA Sprots FC 24Red Dead Redemption 2Elden Ring - Shadow Of The Erdtree EditionCyberpunk 2077 - Ultimate EditionCall of Duty Modern Warfare III Edition Cross GenGTA V - Prenium EditionHogwarts LegacyRed Dead Redemption 2Luigi's mansion 2 HDMario Kart 8 DeluxeSuper Mario Bros. WonderMinecraft Java & BedrockThe Sims 4 - My wedding storiesThe Sims 4 - WerewolvesLe dématérialisé n'est pas pris en compte.