Divers





-----



Le jeu des 2 différences . La poitrine de Mai est cachée, et Athena n'est plus visible (bon Firebrand aussi... Mais peut être qu'il pose aussi problème à être nu, faut respecter son corps sensible voyons ).

Certains ont noté la "petite" différence avec la version japonaise de l'artwork sur les jaquettes du jeu, Limited Run Games (LRG), l'éditeur US du portage HD+ de Lollipop Chainsaw, a visiblement légèrement modifié l'artwork des jaquettes, où le clivage de la poitrine de Juliet est "moins" visible.Pour certains ce changement restera relatif voire drôle vu que les seins sont toujours visibles, mais il n'est pas anecdotique pour autant car on est bien dans une tentative rendre le personnage moins sexy et quelques millimètres ça compte idéologiquement parlant. On imagine qu'il y a eu des discussions entre LRG et Dragami Games là-dessus et que le compromis est resté en faveur des développeurs.La seconde affaire de cet article c'est celle autour du jeu SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS où l'artwork promotionnel du portage sur consoles actuelles a été censuré... Mais uniquement sur YouTube dans la version occidentale. SNK a bien utilisé l'artwork non-censuré sur son compte anglais, et les jaquettes du jeu sont la version non-censurée.Bon YouTube a depuis quelques mois un soucis avec les personnages féminins d'anime dénudés, pour le référencement c'est discutable mais cela peut se comprendre, vous verrez certainement des gens sur Internet parler du jeu comme censuré, ça n'est pas le cas donc rassurez-vous...... Enfin cependant, et ceux qui ont acheté en dématériel le savent déjà, à noter que les développeurs de cette version, Code Mystics, ont rajouté un message d'avertissement au lancement du jeu, précisant que le contenu présent dans SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS reflète "une vision de l'époque" "qui ne leur correspond pas".Ce message fait évidemment réagir les fans sur Internet, sur l'intérêt d'un tel message si le jeu n'est pas censuré. Pour rassurer les personnes dites "woke" qui considèreraient la poitrine de Mai Shiranui gesticuler comme une provocation à caractère misogyne ?...Les développeurs respectent le contenu d'origine et heureusement... Mais font savoir que ça n'est leur idéal ? Genre à quel moment je me dis que je bosse sur un jeu dont je n'apprécie pas le contenu ? Ou alors, ils ont tenté de faire censurer le portage mais en vain et le font savoir de cette manière ? Nan mais c'est l'argent, vous n'avez aucune moral c'est tout, faut arrêter de prendre les gens pour des cons...