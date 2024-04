Semaine 16 : du 15/04/2024 au 20/04/2024



1) Princess Peach : Showtime! (Switch) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

3) Super Mario Brox. Wonder (Switch) / =

4) Mario Vs. Donkey Kong (Switch) / Retour

5) Gran Turismo 7 (PS5) / Retour

5ème semaine consécutive pour Princess Peach : Showtime! en 1er Place.

S.E.L.L.

Gran Turismo 7The Last of Us Part IEA Sports FC 24Gran Turismo 7EA Sprots FC 24Spider-Man : Miles MoralesForza Horizon 5Assassin's Creed MirageSkull And BonesDark Souls TrilogyGTA V - Prenium EditionHogwarts LegacyPrincess Peach : Showtime!Mario Kart 8 DeluxeSuper Mario Bros. WonderFallout S.P.E.C.I.A.L. AnthologyMinecraft Java & BedrockEA Sports FC 24Le dématérialisé n'est pas pris en compte.