Éditeur : NIS America

Développeur : Falcom

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 13 Mars 2024 (PC)

Automne 2024 en Occident

Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais / Coréen.

Après leur fragile rencontre en mer, le jeune aventurier roux Adol Christin et la fière pirate Karja Balta se retrouvent liés par le destin et le mystérieux pouvoir du Mana !Alors qu'ils cherchent un moyen de dénouer les liens mystiques qui les unissent, ils se retrouvent bientôt pris dans un conflit entre deux factions : les guerriers marins connus sous le nom de Normands et l'énigmatique et apparemment immortel Griegr.Afin de sauver les habitants du golfe d'Obelia, Adol et Karja doivent naviguer dans les profondeurs de leur lien inattendu et du pouvoir qu'il leur confère.