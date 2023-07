Tests

J’aime raconter ma vie, et je souhaite dire en préambule qu’à jamais, me lancer dans unme renverra au troisième épisode (10 ans d’ailleurs), et ce dramatique été 2013 où je fut touché par une grave anémie en fer, occasionnant jauge de fatigue constamment dans le rouge, impossibilité de marcher et fièvre intense, de celles qui vous font délirer. Oui, j’ai fait le test à l’époque dans ces conditions et la nuit, mon cerveau en vrac m’indiquait pourtant clairement que des pikmins en surnombre squattaient mon lit. Je les entendais bordel. Et j’avais beau expliquer tout ça à la meuf de Grey’s Anatomy allongée à coté de moi et au requin assis dans mon fauteuil, personne ne voulait me croire. Bref, bouffez des lentilles.Nous voilà 10 ans plus tard, ma santé va relativement mieux ou en tout cas au moment d’écrire ces lignes, et pendant que le pays continue de se claquer la tête contre les murs, Nintendo vient nous apporter un peu de gaieté avec un quatrième épisode aux fondations de l’ère Wii U (on sent bien ce qu’aurait apporté le gameplay asynchrone). On peut déjà commencer par dire que même si tous les épisodes se suivent, il n’y a aucune utilité à faire ceux qui sont sortis jusqu’à présent, et c’est d’ailleurs une bonne chose vu le prix de la compile des deux premiers, simples portages HD de l’ère GameCube (50 balles). Non ce qu’il y a de génial avec, c’est que non seulement le scénario n’a aucune importance, uniquement là pour les petites touches d’humour, mais surtout parce que la franchise a l’honneur de pondre à chaque jeu un résultat meilleur que le précédent. Etne déroge pas à cette règle bien plaisante.Car une décennie d’attente ne va pas mener au grand changement ni à une révolution, juste à une nouvelle évolution où l’on prend tous les bons acquis du passé, et saupoudrant la formule de choses neuves, ou parfois un peu réchauffées, mais c’est quand même agréable en bouche. La formule reste la même, juste que l’on va laisser Olimar de côté pour s’attarder sur une autre troupe, ou plutôt la dernière recrue en date devant se charger d’une mission de sauvetage. Sans grande utilité,nous laisse pour la première fois créer notre avatar et le hasard des clics m’a mené à une satisfaisante version SD de Donald Trump, prêt à braver les dangers d’une planète pour à la fois secourir les membres de notre équipe, également les naïfs qui ont répondu à un appel de détresse, et enfin récupérer comme de coutume les ressources nécessaires pour se barrer. Soit plus ou moins 25h pour un habitué sans vouloir forcément taper le 100 % (le double sera nécessaire pour cela). Fou de se dire aujourd’hui que le premier jeu se terminait en 8h.Si vous n’avez jamais joué à la franchise, et donc même pas fait la démo jouable, le principe est limpide, moins qu’uncertes mais tout de même assez accessible une fois maîtrisé les bases du tuto, d’ailleurs devenues bien chiantes pour un habitué : de votre base établie après une longue introduction, vous partez dans une première zone « ouverte » pour l’explorer, récupérer des alliés pikmins et faire ce qui vous a été demandé plus haut, donc récupérer des membres d’équipage dont certains vous refileront des bonus facultatifs moyennant finance ou points d’expérience, mais également des ressources pour votre vaisseau en fait incarnées par des objets de la vie quotidienne, inconnus de l’équipage et donc de nouveau sujet à de l’humour dans la description (une boussole, c’est pour eux un « guide de la destinée »). Chaque nouveau palier de ressources augmente la puissance du vaisseau et permet de partir visiter une autre zone (4 en tout), chaque fois sujette à la découverte de nouveaux compagnons, d’un ou plusieurs nouveaux types de pikmin (et l’occasion de revenir ensuite en arrière pour compléter chaque zone à 100%) et enfin de distiller les nouveautés.Tous les types de pikmins vus par le passé sont de retour (le rouge pour l’insensibilité au feu, les bleus qui peuvent nager, les jaunes insensibles à l’électricité, les violets qui peuvent transporter du très lourd…) et forcément, nouvel épisode dit pikmins inédits, avec très rapidement l’arrivée du type glace et sa grande utilité pour stun les ennemis, et plus tard les pikmins luisants dont la principale utilité se situera durant les phases nocturnes, l’une des grandes nouveautés finalement sans rapport avec l’exploration : c’est en fait des phases spéciales de tower-defense, pas désagréable en passant et avant tout là pour continuer de renouveler la formule à l’instar des grottes dont nous avions eu un aperçu dans, ici largement plus poussées. Les grottes (où le cycle du temps est drastiquement ralenti) qui a vu de nez représentent peut-être la moitié de la durée de vie, avec des mini-niveaux pas tous inspirés certes, mais aussi deux mini-jeux, l’un en solo pour récolter un maximum d’objets sous un temps donné, l’autre en affrontement contre une IA (il y a aussi un mode VS à 2 joueurs en dehors de l’histoire principale).De tout cela, le nouveau compagnon canin, balaise comme plusieurs pikmins et ayant les honneurs de pouvoir sauter et attaquer (en plus d’être contrôlable, même si ce n’est que rarement utile), représente un peu la seule grande nouveauté de ce que l’on pourrait appeler l’expérience d’origine. Les autres éléments décrits dans le précédent paragraphe, à part le pikmin glace, sont si l’on regarde bien tous relégués à des séquences en dehors de l’exploration ouverte, un peu comme si Nintendo tenait à maintenir un pilier fixe tout en l’agrémentant à chaque épisode de nouvelles choses en annexes. Et sur ce point, les possibilités sont certes infinies (à quand les épreuves de plates-formes et de puzzle ?) mais il faut reconnaître que si la licence perdure bien mieux que prévu dans le temps, c’est surtout car les nouveaux épisodes s’espacent de plus en plus pour maintenir cette relative fraîcheur.Peut-être que le prochain osera t-il enfin aborder le monde ouvert ? Ou pourquoi pas une exploration qui perdure sans temps mort autre que ceux souhaités par le joueur, plutôt que de nous imposer un retour au bercail à chaque coucher de soleil, vieux stigmate de l’ère Game Cube devenu aujourd’hui totalement inutile vu qu’il n’y a plus et depuis longtemps de limite de jours pour boucler l’aventure. Bref, peut-être pourquoi pas revenir à un peu de challenge et d’aspect survie, après touty est parvenu et avec un « certain » succès, car sireste d’une indéniable efficacité et brille autant par son level-design que dans son coté collectionnite, il est également d’une très grande facilité pour le moindre habitué (sauf certaines médailles Platine des mini-jeux) et cette aventure en terres inconnues prend vite des allures de routine, même pour notre petit Trump fraîchement recruté.