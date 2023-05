JV 18/20

Attendu comme le Messie par tous les passionnés de jeux de combat, Street Fighter 6 parvient à faire oublier son prédécesseur grâce à une multitude de points forts. L'apparition d'un mode solo ravira tous les débutants qui veulent s'initier à la franchise et aux curieux en quête d'un monde ouvert dans un jeu de combat. Malgré le scénario en retrait, l'univers est cohérent et ouvre la porte à des missions additionnels dans les mois à venir. On retient également l'excellente section en ligne et le mode Fighting Ground qui laissent profiter d'un gameplay absolument génial, pensé pour tous les publics, mais qui ne manque pas de profondeur et très axé sur l'offensive, malgré de nombreux rebondissements de situations. Street Fighter 6 prône l'ouverture comme jamais, mais il est suffisamment équilibré pour ne laisser personne sur le bord du ring. En bref, l'ensemble est superbe et on a hâte de voir ce que Capcom nous réserve pour le suivi de cette pépite.Avec ce sixième volet canonique, c’est un vrai retour en grâce que nous offre Street Fighter. Accessible mais aussi très pointu, ultra généreux en modes de jeux et gommant toutes les errances de ses aïeux, Street 6 a tout pour plaire aux novices comme aux fans les plus hardcores d’une saga qui fête ses 36 ans cette année. Fort d’un roster très complet et de mécaniques de jeu vraiment solides, porté par un RE Engine qui décidément ne déçoit jamais, on ne peut que vous recommander de plonger sans réfléchir dans l’arène. PERFECT (ou presque) !Vous l’aurez compris, le géant japonais a appris de ses erreurs et propose un jeu complet dès le départ, qui aura droit à des ajouts avec le temps. La prise en main est excellente, les modes sont nombreux et délirants, le World Tour est une bonne idée, le Battle Hub amuse sans difficulté et le coin Combat Extrême a de quoi nous faire délirer. Cette production touche tout le monde, tout type de personne, allant du solitaire dans son salon au joueur pro dans une convention. Street Fighter 6 est l’apothéose des jeux de combat, ne passez surtout pas à côté de cette perle si vous croisez le regard de Luke dans un rayon.Il mélange ce que vous avez aimé par le passé en y ajoutant tout ce que l'on aime aujourd'hui, c'est juste ça qui était demandé non ? Plus de 7 ans après le cinquième opus, Street Fighter 6 répond à toutes les critiques pour devenir mythique ! Le Phoenix renait de ses cendres pour vous en mettre plein la tronche. Le test étant assez détaillé, autant en rester là, vous aurez de quoi vous défouler cet été et ces X prochaines années. A bon entendeur, on y retourne...Même si on a passé une bonne partie de la critique à se plaindre, Street Fighter 6 est un excellent jeu de combat mais il n’est absolument pas la révolution promise. Au lieu d’apporter une vraie nouvelle direction, il s’agit plutôt d’une synthèse de tout ce qui a été fait jusqu’à présent dans la série et chez les autres pour donner un gameplay jouissif. Heureusement, les défauts se retrouvent surtout dans tout ce qui est gadget et qui importera peu voire pas du tout aux fans du genre. Maintenant, si votre principal intérêt pour le jeu venait du World Tour, on vous recommande plutôt de jouer à un Yakuza.Non-content de tenir les promesses faites aux joueurs hardcore, Street Fighter 6 peut s'avérer une bonne expérience pour les néophytes. Le jeu commet quand même certaines maladresses, certaines pardonnables en tenant compte du fait que c'est un jeu de combat qui s'essaie à de nouveaux genres, ou qu'un patch d'équilibrage peut régler, et d'autres qui le sont moins, comme l'absence de doublages dans certaines sens (alors que pourtant les doubleurs sont généralement bons). Le jeu aura peut-être du mal à pousser les joueurs occasionnels à s'investir un peu plus, mais que ce soit pour doser le mode online ou avoir un bon jeu défouloir, la mission est accomplie et cet opus à les armes pour réunir tout le monde autour d'une expérience complète du versus fighting !Ma note reste cependant élevée, car une fois que le solo est terminé et que vous vous habituez à la présentation maladroite, nous avons toujours un jeu de combat très solide et une base phénoménale sur laquelle construire. Et en fin de compte, c’est de loin la chose la plus importante dans un jeu comme celui-ci. Tant que c’est vraiment amusant de frapper vos amis au visage, il n’y a aucun moyen que je m’ennuie.N’y allons pas par quatre chemins : Street Fighter 6 est à la fois l’épisode 3D le plus abouti au lancement et celui dont l'avenir est le plus prometteur. Un opus doté d’une direction artistique éblouissante et de mécaniques de jeu toutes plus grisantes les unes que les autres, reliées entre elles par un « nouveau » système de Drive percutant. Facile à appréhender, notamment grâce à l’ajout de commandes modernes en option, le jeu en a également plein sous le capot pour celles et ceux qui souhaitent s’investir. Un enthousiasme tempéré par le mode World Tour, en retard d’une génération techniquement et peu intéressant sur le plan ludique, même si joueurs solitaires s’y essaieront quoi qu’il arrive. Mais qu’on se rassure, le cœur du jeu, solide comme un roc, promet de longues sessions canapé ou d’affrontements en ligne, mises en scène avec réussite via l’écosystème Battle Hub. Même si vous avez la « yoga flemme » de vous y mettre, on ne peut que vous conseiller de tenter le coup, que vous soyez adepte ou non de jeux de combat.