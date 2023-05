Semaine 16 : du 17/04/2023 au 22/04/2023



1) Dead Island 2 - Day One Edition (PS5) / Nouveau

2) Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp (Switch) / Nouveau

3) Minecraft Legends - Deluxe Edition (Switch) / Nouveau

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -2

5) Dead Island 2 - Day One Edition (XSX) / Nouveau

S.E.L.L.

Dead Island 2 - Day One EditionGod Of War RAGNARÖKHogwarts Legacy - L'Héritage de PoudlardDead Island 2 - Day One EditionFIFA 23Resident Evil 4Dead Island 2 - Day One EditionForza Horizon 5 - Premium EditionHogwarts Legacy - L'Héritage de PoudlardFIFA 23GTA V : Édition PremiumWWE 2K23Advance Wars 1+2 : Re-Boot CampMinecraft Legends - Deluxe EditionMario Kart 8 DeluxeDead Island 2Farming Simulator 22Microsoft Flight SimulatorLe dématérialisé n'est pas pris en compte.