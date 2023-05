IGNFrance 5/10

LCDG 2,5/5

Gamereactor 4/10

Gamekult 4/10

Redfall tente d'être beaucoup de choses : un monde ouvert façon puzzle, une sorte de looter-shooter où l'itemization ne suit pas, un jeu de tir à la première personne narratif qu'on ne comprend pas bien... Il ne réussit pas vraiment à convaincre, peu importe le genre qu'il essaye d'émuler. Et c'est sans compter de nombreuses limitations techniques. Le coop pourra le sauver pour certains, en ajoutant le plaisir de la convivialité, mais ça ne fonctionnera pas pour tous. Il y a dans la tiedeur du nouvel Arkane un manque de maitrise probable de trop de nouveaux éléments - on espère que le Game Pass et quelques patches l'aideront à trouver son public.À notre grand regret, Redfall n’est malheureusement pas à la hauteur de ce que l’on pouvait en attendre. Très décevant dans son écriture, anecdotique dans l’exploitation de son monde ouvert, le titre d’Arkane Austin nous plonge dans une aventure des plus moyennes qui accuse un certain retard sur bien des aspects, et qui est loin d’atteindre les standards précédemment établis par le studio. Cela en fait-il un mauvais jeu pour autant ? Probablement pas, le fun étant indéniablement au rendez-vous pour quiconque apprécie les expériences FPS à dimension coopérative. Mais cela n’enlèvera pas le sentiment amer que l’on éprouve arrivé au terme de cette nouvelle production signée Arkane, qui avait assurément matière à proposer bien plus.Redfall est une énorme déception, car il y a des parties de ce jeu qui comportent encore des semblants de cet éclat d’Arkane. La carte a du potentiel, il n’y a rien à faire dedans, et l’histoire offre parfois de l’intrigue et montre que le concept de petite ville où l’Amérique rencontre les vampires est toujours bien vivant. Mais, ce jeu est un désastre absolu à certains moments. Cela ne fait pas grand-chose pour vous donner envie de continuer à jouer, et même si vous trouvez quelque chose à apprécier, la performance horrible et carrément honteuse fait tout ce qu’elle peut pour tuer cette passion en vous. Je suis heureux que Redfall soit là, car maintenant Arkane peut mettre ce cauchemar derrière eux et concentrer leurs efforts sur le retour sur la bonne voie pour offrir quelque chose de beaucoup plus adapté à leurs talents.