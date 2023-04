On a longtemps cru que Tears of the Kingdom serait un jeu de lancement idéal pour une Switch 2, un Switch Pro ou n'importe quelle future console de Nintendo.Sauf que non... TOTK sera exclusif Switch.Pourquoi un titre avec un tel potentiel se retrouve sur une console proche de sa fin de vie? Hé bien c'est très logique. Je vous explique tout ça.