Semaine 49 : du 05/12/2022 au 10/12/2022



1) Pokémon Violet (Switch) / =

2) Pokémon Ecarlate (Switch) / =

3) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +2

4) FIFA 23 (PS4) / =

5) Splatoon 3 (Switch) / Retour

S.E.L.L.

Semaine 50 et 51 vont être piblié dans la journée.

