Semaine 43 : du 24/10/2022 au 29/10/2022



1) Call of Duty Modern Warfare II (PS5) / Nouveau

2) Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II (PS4) / Nouveau

3) Pack Cross-gen Call of Duty Modern Warfare II (XSX) / = Nouveau

4) FIFA 23 (PS4) / -3

5) Bayonetta 3 (Switch) / Nouveau

S.E.L.L.

