LCDG 4,5/5

JVC 17/20

ActuGaming 8,5/10

JeuxActu 17/20

PresseCitron 8,5/10

Gameblog 8/10

Millenium 80%

Gamekult 8/10

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope évite l’écueil de la suite facile. Ubisoft a su améliorer un concept encore mieux maîtrisé tout en utilisant une nouvelle fois avec respect l’univers de Mario, sublimé par une réalisation au top. L’exploration ouverte gomme la linéarité qui faisait défaut au premier opus, tandis que le gameplay est largement renouvelé et enrichi pour un résultat terriblement accrocheur. Un indispensable de la ludothèque Nintendo Switch, à conseiller aussi bien aux adeptes du tactical-RPG qu’aux néophytes qui souhaitent s’initier.Plus qu’une suite, c’est une nouvelle expérience de jeu que nous propose Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Certains éléments présents dans Kingdom Battle. Pour le reste, on retrouve des combats repensés, une exploration étoffée, un aspect tactique complexe… La formule est tout simplement excellente et rend les tactical plus accessibles et attrayants que jamais, et ce sans tomber dans la facilité. De quoi donner de la couleur à vos sessions de jeux automnales pendant un (un peu trop) court moment.Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est incontestablement une réussite. Les améliorations et changements par rapport au premier opus nous montrent clairement qu’Ubisoft prend grand soin de cette licence et de ce partenariat privilégié avec Nintendo. Plus beau, plus drôle et disposant d’un gameplay plus profond, nous sommes devant une suite de qualité que l’on aimerait voir plus souvent dans l’industrie. Les combats restent au coeur du jeu, cependant, l’exploration et la progression sont des points qui font particulièrement mouche ici. On pourra lui trouver quelques petits défauts, mais si vous êtes en manque de Mario cette année, il n’y a pas à hésiter.Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle était un très bon jeu, et Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est une très bonne suite ! On retrouve instantanément et avec plaisir nos marques, ainsi que le croisement improbable mais efficace entre l'univers coloré de Mario et celui délirant des Lapins Crétins. Pour autant, la formule a été suffisamment renouvelée pour qu'aucun effet de redite ne se fasse sentir. Contrairement à d'autres jeux récents, il est hors de question d'évoquer ici une quelconque version 1.5 (coucou Splatoon "3" et Overwatch "2"...). A la fois familier et novateur, ce second volet plaira donc autant aux nouveaux joueurs qu'aux adeptes de la première aventure. Nous faisons partie de cette dernière catégorie, et n'avons vraiment pas été déçus !Cette suite est une véritable petite pépite qui vous fera passer un très bon moment. Le jeu est fun, accessible et même addictif. Lorsque l’on commence à visiter les galaxies et à enchaîner les combats, on a du mal à lâcher le jeu.Les équipes d’Ubisoft Milan sont parvenues à reprendre tous les bons points de Kingdom Battle, pour les améliorer et ajouter des nouveautés très cools. C’est une belle réussite, et encore une fois, Mario et les Lapins Crétins deviennent un incontournable de la Switch pour cette fin d’année.Toujours accessible mais avec ce qu'il faut tout de même de difficulté, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est bien une suite digne de son prédécesseur. Un super jeu qui mêle avec habileté les univers de Mario et Lapins Crétins à la sauce tactical-RPG. Un pari risqué sur le papier mais qui paye une fois de plus. L'ouverture à l'exploration, l'abandon du système de cases contraignant pour les déplacements ou encore l'introduction des Sparks font un bien fou au titre. Tout y est finalement plus fluide, moins austère, tout en gardant les forces du premier volet. En bref, un très bon titre et un véritable incontournable sur Nintendo Switch.À défaut d'être révolutionnaire, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est une bonne suite, qui peaufine sa recette à bien des niveaux. C'est beau, bien conçu, sympathique et accessible, ce qui en fait une bonne porte d'entrée dans le genre tactique, pour les petits comme les grands. Mais ceux qui n'aiment pas l'humour simplet des Lapins Crétins et les joueurs à la recherche d'un véritable défi et de rejouabilité risquent de vite s'ennuyer.