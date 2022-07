JVC 18/20

ActuGaming 9/10

JeuxActu 17/20

Gameblog 8/10

Millenium 80%

Gamekult 8/10

Avec Xenoblade Chronicles 3, la Nintendo Switch accueille un nouveau jeu de rôle incontournable dans son catalogue. Loin de la légèreté de ton du second épisode, le titre livre un scénario captivant, riche en rebondissements et en émotions, aidé grâce à une bande-son de toute beauté. En reprenant les bases des deux opus précédents, le gameplay gagne en dynamisme et profite de nombreuses mécaniques efficaces et complexes, même si les combats souffrent de problèmes de lisibilité comme les autres jeux de la série. Et si l'exploration à travers de vastes panoramas reste toujours aussi agréable, ce plaisir est tout de même affecté par une technique qui affiche des lacunes visuelles à plusieurs occasions. Pas de quoi gâcher non plus cette mémorable aventure exclusive à la console hybride de Nintendo.Xenoblade Chronicles 3 se place aisément comme l’un des meilleurs JRPG de l’année et même de la Switch de manière globale. Il est l’Ouroboros issu de la fusion des deux premiers jeux qui nous fait profiter d’un gameplay très abouti et d’une histoire encore plus poignante et touchante. On lui reprochera des défauts récurrents comme des objectifs de quêtes répétitifs et une technique parfois limite, mais qui s’en sort quand même très bien dans l’ensemble. Vous l’attendez avec une énorme impatience et vous avez raison tant il nous embarque dans un voyage passionnant et émouvant du début à la fin et qui s’apprécie autant avec les yeux grâce à ses panoramas sublimes qu’avec les oreilles grâce à une bande-son encore une fois magistrale.Oui, Xenoblade Chronicles 3 aurait été plus beau s'il était sorti sur une autre console que la Switch. Oui, il aurait certainement dû proposer un peu moins de mécaniques de jeu afin de devenir plus accessible. Oui, une interface moins surchargée lui aurait permis de gagner en lisibilité. Oui, le mixage sonore est un peu aux fraises par moments. Mais tout cela n'y change absolument rien, c'est bel et bien à un grand titre que nous avons affaire. Ses qualités, aux rangs desquelles on compte tout de même le scénario, l'univers, les musiques et les combats (excusez du peu...) dépassent largement ses quelques défauts. Il faut dire que la série a réussi à enrichir son gameplay, à varier ses combats et à se montrer plus épiques qu'auparavant, histoire aussi d'attirer un public moins conquis par le genre. Les fans de la saga, et les amateurs de J-RPG en général, peuvent être pleinement rassurés et se précipiter en toute confiance sur cette belle aventure.Xenoblade Chronicles 3 saura s'asseoir comme la suite satisfaisante ô combien espérée des fans. On le dévore comme quand on se plonge dans un roman passionnant avec un goût de « reviens-y » coriace. Porté par un scénario mature et prenant, une direction artistique toujours aussi efficace et un système de combat raffiné, complexe qui conjugue le meilleur des opus précédents, la licence semble enfin avoir trouvé sa formule gagnante. Il lui manque malgré tout ces fameux moments marquants qui donnent la certitude de jouer à un J-RPG culte. Il s’érigera malgré tout comme l’un des meilleurs RPG de la Switch, malheureusement bridé par le hardware sur lequel il tourne. Jouer à Xenoblade 3 c’est accepter ses lacunes techniques au profit d’une générosité presque sans limite qui parvient toujours à émerveiller.Xenoblade Chronicles 3 est un titre très généreux, un peu trop peut-être : à force de vouloir se rendre intéressant, le J-RPG de Monolith Soft finit par s'éparpiller en déroulant son récit de manière confuse voire carrément maladroite. Même constat côté gameplay : flexible et accrocheur, il finit par montrer ses limites dans le dernier tiers, la faute à une surabondance d'ennemis sacs à PV et à des situations de jeu soporifiques. Il reste un très bon RPG japonais, à la solidité indéniable et qui devrait vous scotcher à votre Switch plus de 50 heures sans forcer.