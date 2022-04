RPG









Éditeur : Nintendo

Développeur : Monolith Soft

Genre : RPG/Aventure

Prévu sur Switch

Date de sortie : 29 Juillet 2022

Langues : Japonais / Anglais / Esapgnol / Français / Allemand / Italien / Coréen / Chinois.

Ce titre qui réunit les futurs de Xenoblade Chronicles et de Xenoblade Chronicles 2 se déroule sur Aionios, un monde qui abrite deux nations en guerre.



Keves : une nation où la technologie mécanique s'est développée. Ses forces sont principalement composées d'unités dotées de véhicules de combat qu'elles opèrent manuellement.

Agnus : une nation versée dans l'éther, une technologie magique. Ses forces sont principalement composées d'unités spécialisées dans le maniement de l'éther et combattant à l'aide de petites armes mobiles et autonomes alimentées par cette énergie.



Six soldats issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l'Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.

: ce soldat de Keves est l'un des protagonistes de Xenoblade Chronicles 3. Noah est également chargé de faire passer les âmes de ceux et celles ayant perdu la vie sur le champ de bataille.: Cet allié de Noah manie une arme pouvant à la fois servir d'épée et de bouclier.: spécialisée dans le soin, cette amie d'enfance de Noah et Lanz n'a pas sa langue dans sa poche et possède un fort caractère.: l'autre protagoniste de cette histoire. Mio combat pour Agnus et à l'instar Noah, elle est également une passeuse d'âmes.: ce stratège combat aux côtés de Mio en utilisant son intellect.: cette combattante est une alliée de Mio et de Taion. Malgré sa petite carrure, elle possède une incroyable force physique !