Cinéma

Ce n'est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel, ce n'est pas le dernier film Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous considérons qu'il s'agit de trois films, et nous allons maintenant passer aux trois suivants. Ce n'est pas le dernier de nos films MCU.

Alors que de récents bruits de couloirs évoquaient, le personnage decompris, avec unqui jouait également beaucoup sur ce flou en laissant entendre queserait le dernier film dans lequel nous le verrons dans le rôle du célèbre tisseur... Et bien il semblerait que rien de tout ça n'arrivera !En effet, interviewée récemment parSiEn effet,, et qu'il est prévu d'offrirAucune autre précision n'a été donnée et nous ignorons quelle direction sera prise concernant le personnage de: son parcours universitaire ou bien ses débuts en tant que journaliste du Daily Bugle ?Toutefois, nous pouvons néanmoins nous attendre à quelques changements en ce qui concerne la réalisation. Si c'est bienqui s'est chargé de réaliser l'ensemble de la trilogie initiée par, il n'est pas certain qu'il sera de retour pour les futurs films de la franchise, puisque pour rappel,