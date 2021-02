Premiers avis

Encore deux petites semaines avant le lancement (mondial) desur Nintendo Switch et votre serviteur ayant eu la chance de récupérer le précieux avec un certain temps d’avance, une grosse poignée d’heures au compteur permettent aujourd’hui de dresser un premier avis sur la situation. Mon temps de jeu a permis d’explorer le Chapitre 1 que certains connaissent déjà si vous avez souhaité faire la « démo finale » parue en décembre sur l’eShop mais j’ai également pu hériter du prologue de quelques heures histoire de pouvoir mieux poser les bases plutôt qu’être largué dans la nature.Et et en deux mots,a tous les aspects du RPG old-school très sympathique qui fait parfaitement le taf. Les fans du premier (et de son espèce de « suite ») seront clairement en terrain connu puisqu’on y retrouve la quasi-intégralité des aspects dont le système de jobs à interchanger avec ici un principal et un secondaire pour bénéficier constamment de deux types de compétences, en plus des bonus passifs hérités des autres si vous êtes du genre touche-à-tout. Même système de combat qui repose toujours sur son principe « Default » (pour économiser ses tours d’action) et « Brave » (pour attaquer plusieurs fois en un seul) et même aspect technique forcément avec un boost graphique : on garde le petit coté SD mais mieux texturés pour un design mignon (surtout les villes) mais qui continuera toujours de diviser sur le plan esthétique car incapable de rendre pleinement honneur aux superbes artworks. Dans tous les cas, mignon ou pas, on est loin du sans faute technique vu que ça aliase pas mal sur TV (l’Unreal Engine, c’est toujours compliqué sur Switch) et on sent bien les chutes de frame-rate, notamment sur la World Map.Ce qui était plaisant avec cette licence, et ça l’est toujours, c’est le nombre d’options pour améliorer l’expérience. Impossible par exemple de se passer du mode vitesse x3 ou X4 après y avoir goûté (de toute façon, c’est du tour par tour donc aucun risque) et très bonne chose de retrouver la possibilité de gagner des objets (or et orbes d’xp et de PC) pendant que la console reste en veille, même si l’utilité est de plus en plus relative à mesure que l’on progresse, peut-être pour éviter les abus. En tout cas, ça sert bien au début et pour cause :a quand même un bon niveau de challenge (en mode normal). Autant l’introduction passe crème, autant j’avoue avoir été surpris dans chacun des donjons du chapitre 1 et des divers boss rencontrés sur le chemin tant ils peuvent être impardonnables, surtout dans les foutus contres. Bonne chose dans un sens, et vous aurez toujours le mode facile si vous vous plaignez, ou difficile pour les plus courageux.Reste quand même que sans évidemment pouvoir donner un avis définitif pour le moment, cette petite douzaine d’heures laissent transparaître un RPG un peu trop classique, et finalement très proche des deux premiers opus de la saga. Pas de recyclage heureusement (en tout cas pour l’instant) puisque univers, persos et décors sont tous « neufs » mais le système global n’a limite pas changé d’un iota. Encore une fois, cela ne constitue peut-être que le quart ou le cinquième de la totalité du jeu donc qui sait ce que me réserveront les prochains jours, aussi bien du coté des possibilités de jeu que du scénario qui lui aussi ne fait pas dans la grande originalité comme point de départ : ça vous dit quelque chose une quête où vous ferez face à des méchants avec des têtes de méchants, dans le but de sauver les quatre grands cristaux élémentaires ?