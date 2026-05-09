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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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nicolasgourry
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Switch Vs Switch 2, un parallèle qui en dit long ?
En Mars 2017 sortait la Nintendo Switch, nous avons eu, 15 mois après ( en Juin 2018 ), un Nintendo Direct de 45 minutes.
Nous avions une session de 25 minutes consacrée à Smash Bros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En Juin 2025 sortait la Nintendo Switch 2, nous avons 15 mois plus tard (en Septembre 2026), 1h15 consacré à la console (car d'après aeris201,
il y aurait aucun jeu Switch
) sur deux jours.
Il faut vraiment que Nintendo soit en confiance et/ou ait de quoi montrer pour remplir 1h15 de jeu uniquement sur Switch 2 !
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yogfei
posted the 09/05/2026 at 05:00 PM by
nicolasgourry
comments (
15
)
jeanouillz
posted
the 09/05/2026 at 05:11 PM
Comment ça 1h30 ?
Celui sur Zelda est de 30 minutes et l'autre le lendemain de 45 minutes.
J'ai raté quelque chose ?
nicolasgourry
posted
the 09/05/2026 at 05:12 PM
jeanouillz
autant pour moi, effectivement, j'ai modifié ^^
jf17
posted
the 09/05/2026 at 05:13 PM
Par contre je sens le Mario kart 8 ultimate édition et Smash Bros ultimate édition
gat
posted
the 09/05/2026 at 05:20 PM
Citer en exemple un putain d’illuminé qui a créé plusieurs dizaines de comptes via VPN après avoir été banni pour harcèlement. Comment dire mon cher Nicoswitch..
ratchet
posted
the 09/05/2026 at 05:34 PM
Bah comme le dernier ND. 3/4 de contenu tier même uniquement S2 c’est largement faisable. Déjà on va revenir sur plusieurs jeux déjà annoncés comme Duskblood j’imagine donc ça va très vite en vrai.
Mais trop hâte j’espère des surprises
ça va gérer!
cyr
posted
the 09/05/2026 at 05:42 PM
nicolasgourry
doucement avec les gueguerre. Déjà qu'ils ont déjà gros a digérer.
On tire pas sur un blesser.
cyr
posted
the 09/05/2026 at 05:43 PM
ratchet
en vrai juste un trailer de pokemon vent, et je serai satisfait.
nicolasgourry
posted
the 09/05/2026 at 05:43 PM
cyr
c'est pas moi qui oblige les gens à mettre un "j'aime" sous l'article des événements, je fais un constat.
cyr
posted
the 09/05/2026 at 05:49 PM
nicolasgourry
ouai mais tu te doute que vu la conjoncture, ils allaient pas encensé un événement sony.....
Après j'ai mis aussi un j'aime alors sue j'en mets extrêmement rarement.
J'ai tendance a mettre des j'aime pas.
Et quand on vient me faire chier parce que j'ai pas répondu, ben hop je mets le minimum.
nicolasgourry
posted
the 09/05/2026 at 05:50 PM
cyr
je peux retirer cette partie, ça me dérange pas.
hyoga57
posted
the 09/05/2026 at 05:58 PM
gat
Certain que le post n’est pas de lui. Il a malheureusement été remplacé par une IA.
cyr
posted
the 09/05/2026 at 06:37 PM
nicolasgourry
je suis pour la liberté d' expression.
Néanmoins le contexte fait que bien évidemment les pro s n'allait pas mettre des j'aime au state of play.
Ils n'ont pas encore digéré la pillule (bon certains ne vont pas la digéré)
wickette
posted
the 09/05/2026 at 06:45 PM
jf17
Super smash possible mais mario kart 8 a reçu une mise à jour switch 2 gratuite je doute pour lui.
nicolasgourry
posted
the 09/05/2026 at 06:48 PM
cyr
personnellement, même si l'arrêt des jeux en "boite" chez Sony ne me plaît pas, j'attends encore des jeux qui sortent sur PS5 comme Kena 2 : Scars of Kosmora et Intergalactic : The Heretic Prophet. D'ailleurs, s'ils sortent avant 2027, je serai content de pouvoir justement les acheter en boîte, car j'achèterai la PS5 à un moment donné, je pense.
jf17
posted
the 09/05/2026 at 07:13 PM
wickette
je parle d'une ultimate édition avec tout les dlc version switch 2
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Celui sur Zelda est de 30 minutes et l'autre le lendemain de 45 minutes.
J'ai raté quelque chose ?
Mais trop hâte j’espère des surprises ça va gérer!
On tire pas sur un blesser.
Après j'ai mis aussi un j'aime alors sue j'en mets extrêmement rarement.
J'ai tendance a mettre des j'aime pas.
Et quand on vient me faire chier parce que j'ai pas répondu, ben hop je mets le minimum.
Néanmoins le contexte fait que bien évidemment les pro s n'allait pas mettre des j'aime au state of play.
Ils n'ont pas encore digéré la pillule (bon certains ne vont pas la digéré)
Super smash possible mais mario kart 8 a reçu une mise à jour switch 2 gratuite je doute pour lui.