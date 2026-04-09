Depuis le lancement de la Switch 2 il y a plus d'un an, Nintendo a toujours précisé a chaque Nintendo Direct que ca allait concerner je cite "les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch", mais cette fois ci la Switch 1 n'est pas mentionnée.
Nintendo semble avoir tourné la page de la Switch 1 et va se concentrer uniquement sur la Switch 2, du moins au niveau des annonces de jeux, car au niveau commercial, la Switch 1 se vend encore et sera prochainement disponible dans d'autres marchés comme l'Inde, entre autres.
tags :
posted the 09/04/2026 at 08:56 PM by aeris201
à partir de Fevrier 2027, ils ne pourront plus vendre une console avec batterie NON amovible.
ils vont sortir le nouveau model pour la switch 2 mais ça leur couterait trop cher de faire la meme chose avec Switch 1, donc la décision a été de stoper tout simplement la Switch 1.
et par conséquent fini les sorties de jeux dessus.
Mais tant mieux.
Ce qui est étonnant c'est d'annoncer une présentation plusieurs jours à l'avance quand Nintendo habituellement c'est régulièrement entre 24 à 48 heures avant.
Mais même la hélas non je pense qu'il y aura encore des jeux switch 1 annoncés je vois bien les portages de twilight princess et wind waker par exemple
La Switch 1 a encore son public.
Mais 150 millions, faut arrêter la fumette les mecs
On parle de ventes, pas de public actif.
Sur les 150 millions, faut enlever :
- Toutes les consoles mortes depuis la sortie (et avec une grosse part de gosse dans l'équation, je vous laisse imaginer).
- Toutes les consoles qui traînent à jamais dans des placards ou en attente éternelle d'une revente sur Facebook a co.
- L'intégralité des consoles d'occasion dans les stocks de tous les revendeurs au niveau mondial, incluant ceux d'internet dont Amazon.
- Tous les modèles neufs invendus (car oui, vendu aux grossistes, ce n'est pas vendu à un consommateur).
- Un paquet de collector qui ne sortiront jamais de leur boîte.
Rien que moi, j'ai eu 4 Switch. 1 standard (morte, merci les gosses), 1 deuxième standard que j'ai utilisé pour des émulateurs (sale état), 1 Lite (morte, merci les gosses), 1 OLED très fatiguée dont l'écran seul traîne dans un tiroir. 4 console, 0 utilisateur du coup.
Après oui, il y a encore un public évidemment.