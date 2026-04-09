Depuis le lancement de la Switch 2 il y a plus d'un an, Nintendo a toujours précisé a chaque Nintendo Direct que ca allait concerner je cite "les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch", mais cette fois ci la Switch 1 n'est pas mentionnée.Nintendo semble avoir tourné la page de la Switch 1 et va se concentrer uniquement sur la Switch 2, du moins au niveau des annonces de jeux, car au niveau commercial, la Switch 1 se vend encore et sera prochainement disponible dans d'autres marchés comme l'Inde, entre autres.