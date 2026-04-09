profile
Nintendo
164
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
aeris201
13
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 224
visites since opening : 400238
aeris201 > blog
[Nintendo Direct] Clap de fin pour la Switch 1 ?


Depuis le lancement de la Switch 2 il y a plus d'un an, Nintendo a toujours précisé a chaque Nintendo Direct que ca allait concerner je cite "les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch", mais cette fois ci la Switch 1 n'est pas mentionnée.



Nintendo semble avoir tourné la page de la Switch 1 et va se concentrer uniquement sur la Switch 2, du moins au niveau des annonces de jeux, car au niveau commercial, la Switch 1 se vend encore et sera prochainement disponible dans d'autres marchés comme l'Inde, entre autres.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, link49
    posted the 09/04/2026 at 08:56 PM by aeris201
    comments (10)
    apejy posted the 09/04/2026 at 08:59 PM
    Tant mieux, bien que j'ai aimé Rhythm Paradise faut savoir tourner la page.
    malroth posted the 09/04/2026 at 09:12 PM
    les gars, ya une raison à cela, c'est imposé.

    à partir de Fevrier 2027, ils ne pourront plus vendre une console avec batterie NON amovible.

    ils vont sortir le nouveau model pour la switch 2 mais ça leur couterait trop cher de faire la meme chose avec Switch 1, donc la décision a été de stoper tout simplement la Switch 1.

    et par conséquent fini les sorties de jeux dessus.
    apejy posted the 09/04/2026 at 09:33 PM
    malroth Rien n’empêche de continuer à sortir des jeux Switch 1 pour les +155 millions d’utilisateurs potentiels.

    Mais tant mieux.
    masharu posted the 09/04/2026 at 09:47 PM
    Il y a toujours une fin de service, rien d'étonnant.

    Ce qui est étonnant c'est d'annoncer une présentation plusieurs jours à l'avance quand Nintendo habituellement c'est régulièrement entre 24 à 48 heures avant.
    drybowser posted the 09/04/2026 at 09:49 PM
    Ca fait 1 an qu'ils aurait dû lâcher la switch 1 !!
    Mais même la hélas non je pense qu'il y aura encore des jeux switch 1 annoncés je vois bien les portages de twilight princess et wind waker par exemple
    loganwolverine posted the 09/04/2026 at 10:02 PM
    drybowser Ca aurait changé quoi au graphisme de Rythme Paradise ? Yoshi pouvait sortir dessus, Splatoon Raiders aussi... ils ont un potentielle de record de vente de console, il y a 150 MILLIONS d'acheteur potentielle ... tout le monde n'est pas passé a la 2
    olex posted the 09/04/2026 at 10:03 PM
    Quand je vois qu'il y a plus de facilité à avoir des jeux complets sur cartouche SW1, je préfère que les jeux continuent d'être publié dessus. Je n'ai jamais compris cette envie de se dire "faut tourner la page" quand le parc reste conséquent.
    shanks posted the 09/04/2026 at 10:56 PM
    apejy loganwolverine
    La Switch 1 a encore son public.
    Mais 150 millions, faut arrêter la fumette les mecs

    On parle de ventes, pas de public actif.

    Sur les 150 millions, faut enlever :

    - Toutes les consoles mortes depuis la sortie (et avec une grosse part de gosse dans l'équation, je vous laisse imaginer).
    - Toutes les consoles qui traînent à jamais dans des placards ou en attente éternelle d'une revente sur Facebook a co.
    - L'intégralité des consoles d'occasion dans les stocks de tous les revendeurs au niveau mondial, incluant ceux d'internet dont Amazon.
    - Tous les modèles neufs invendus (car oui, vendu aux grossistes, ce n'est pas vendu à un consommateur).
    - Un paquet de collector qui ne sortiront jamais de leur boîte.

    Rien que moi, j'ai eu 4 Switch. 1 standard (morte, merci les gosses), 1 deuxième standard que j'ai utilisé pour des émulateurs (sale état), 1 Lite (morte, merci les gosses), 1 OLED très fatiguée dont l'écran seul traîne dans un tiroir. 4 console, 0 utilisateur du coup.

    Après oui, il y a encore un public évidemment.
    ravyxxs posted the 09/04/2026 at 11:32 PM
    La PS2 surement garde la couronne du coup...
    nemaydu69 posted the 09/05/2026 at 02:44 AM
    Il serait temps, la switch 2 a besoin de + d'exclus non downgradées à cause d'un développement switch 1...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo