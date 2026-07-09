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Léo a utilisé des captures d'écran de Gamekyo pour illustrer le rejet de la PSP Go (PlayStation : C'est la fin.)
Ca ralait déjà au démat' ici apparemment
!
tags :
1
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obi69
posted the 07/09/2026 at 12:25 AM by
suzukube
comments (
18
)
suzukube
posted
the 07/09/2026 at 12:27 AM
3:53
gargantua
posted
the 07/09/2026 at 02:17 AM
Le début de la gloire
mibugishiden
posted
the 07/09/2026 at 05:21 AM
C'est censé être un mec ça nnu ce Léo ?
solarr
posted
the 07/09/2026 at 05:58 AM
GTA 6, personne ne l’a encore vu, pré-commande (en demat'), y en aura pas pour tout le monde ! ... quand on dit que la masse est à GT... con sumérisme idiot à son paroxysme.
nyseko
posted
the 07/09/2026 at 06:42 AM
Le vrai problème de la PSP Go, c'est que Sony a essayé d'imposer son format propriétaire avec.
Sony, les rois du forcing, heureusement que parfois ils se sont rétamés.
rogeraf
posted
the 07/09/2026 at 08:07 AM
Léo nard de Vinci ?
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 08:41 AM
La psp GO, elle doit être bien utile aujourd'hui.
Pour info, je joue encore à la PSP normale et les UMD fonctionnent toujours.
5120x2880
posted
the 07/09/2026 at 09:20 AM
fiveagainstone
La PSP Go n'a pas de lecteur UMD, et honnêtement c'est pas un mal, c'est lent et ca consomme de la batterie, mais oui si tu installes un firmware custom, tu peux jouer a tout jusqu'à la N64 + les jeux PSP, après tu peux faire pareil avec tellement d'appareils, je me vois pas ressortir la PSP alors que j'ai mon tel
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 09:44 AM
5120x2880
Autant avoir la PSP classique, au moins il y a le choix du démat ou physique (il y a encore des jeux d'occaz dans les cashs contrairement au store qui est fermé) et elle est tout aussi hackable.
Après, libre à chacun de vouloir jouer sur le vrai matos avec les sensations d'origine ou sur un tel.
5120x2880
posted
the 07/09/2026 at 11:55 AM
fiveagainstone
Même si t'achète les jeux, le mieux ça reste d'y jouer en démat, plus pratique, moins de temps de chargements, autonomie plus longue, t'useras pas tes boites qui de toute façon finiront rongés par le temps. Perso j'ai pas de grandes sensations sur ma PSP 3000, juste que le manque de boutons me gave (Monster Hunter plus jamais, au moins sur tel ou Vita tu peux ajouter un stick droit) et que le stick/écran est horrible, mon confort de jeu importe plus qu'un délire d'historien ou de nostalgique
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 12:10 PM
5120x2880
Admettons que ce soit le mieux, mais on ne peut plus rien acheter en démat' sur PSP. De manière légale, on peut rien faire d'une PSP Go.
Tandis qu'avec le support UMD il y a toujours de quoi jouer. C'est là que je veux en venir.
Après qu'on estime que ce soit un délire ou un truc de vieux, comme vous voulez, mais le reste est illégal.
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 12:13 PM
Et je précise que je ressors mes vieilles consoles, parce que quand tu veux jouer à des jeux arcade, du Sega Rally, Outrun, Burnout, SSX, Wipeout (le pulse quelle merveille)... tu as pas le choix.
On n'a rien de comparable maintenant.
5120x2880
posted
the 07/09/2026 at 12:25 PM
fiveagainstone
Je parle pas de démat légal (qui est une arnaque sans nom, et c'est avec votre délire de légalité qu'on va se retrouver sans jeux physiques maintenant car aucune contre-mesures), ou alors tu dumps tes UMD mais ça ira plus vite de télécharger ton jeu. Tu penses que c'est mieux de jouer à Monster Hunter avec un faux stick gauche et d'avoir l'index cassé sur les boutons ou d'avoir deux vrais sticks ? Si t'estime que c'est pas un délire.
Moi quand je veux jouer à un jeu d'arcade je sors mon stick full sanwa et Teknoparot, ou le volant pour me taper un Sega Rally 3 sur le 65".
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 12:29 PM
5120x2880
Je joue pas à MH, je te fais confiance là-dessus.
Et j'ai pas ton matos pour jouer à des jeux arcade, mais du coup je vais regarder.
5120x2880
posted
the 07/09/2026 at 12:53 PM
fiveagainstone
Teknoparot c'est un launcher/déchiffreur de jeux Arcade pour PC, car depuis une dizaine d'années les bornes d'arcades sont des PC. T'as des jeux très récents mais aussi d'anciens jeux qui se sont vu porter sur bornes/PC récents grâce au projet NESiCA de Taito, une borne moderne qui permet l'achat de jeux en démat, et à un moment ils ont ressorti d'anciens jeux cultes en plus des nouveaux, après il y a eu le NESiCA 2 et ça semble toujours continuer mais je suis pas plus renseigné que ça, mais finalement ça a grandement aidé à la préservation de sortir des jeux en démat dessus, qui était de base uniquement jouable en émulation ou via d'anciennes bornes physiques.
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 01:23 PM
5120x2880
Ok, merci.
Sinon j'ai vu que Sega Rally revo était en abandonware, c'est toujours ça. J'adore ce jeu.
5120x2880
posted
the 07/09/2026 at 01:29 PM
fiveagainstone
Je sais plus si c'est dans Revo ou le 3 qu'il y a des voitures en plus, je crois que c'est le 3, sinon t'as des jeux similaires sur la scène indés, renseigne toi si t'as l'occasion
fiveagainstone
posted
the 07/09/2026 at 01:31 PM
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Sony, les rois du forcing, heureusement que parfois ils se sont rétamés.
Pour info, je joue encore à la PSP normale et les UMD fonctionnent toujours.
Après, libre à chacun de vouloir jouer sur le vrai matos avec les sensations d'origine ou sur un tel.
Tandis qu'avec le support UMD il y a toujours de quoi jouer. C'est là que je veux en venir.
Après qu'on estime que ce soit un délire ou un truc de vieux, comme vous voulez, mais le reste est illégal.
On n'a rien de comparable maintenant.
Moi quand je veux jouer à un jeu d'arcade je sors mon stick full sanwa et Teknoparot, ou le volant pour me taper un Sega Rally 3 sur le 65".
Et j'ai pas ton matos pour jouer à des jeux arcade, mais du coup je vais regarder.
Sinon j'ai vu que Sega Rally revo était en abandonware, c'est toujours ça. J'adore ce jeu.