« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
– Titre plus ancien sous RE Engine, il ne repousse donc pas autant les limites techniques qu'un jeu comme R.E Requiem
– C'est un avantage pour assurer une excellente fluidité du jeu sur la Nintendo Switch 2.
– Le taux de rafraîchissement est stable à 60 FPS en phase de jeu.
– On ne note que quelques rares chutes d'images ponctuelles.
– Le taux d'images par seconde des cinématiques oscille plutôt entre 50 et 60 FPS.
– La fluidité sur Switch 2 est supérieure à celle de la version PS4.
– Un mode 120 FPS (avec fréquence d'images débloquée) est disponible via les paramètres système en mode docké, bien que le jeu tourne en réalité davantage autour de 80-90 FPS.
– Les temps de chargement constituent une autre amélioration sur Switch 2.
– L'image de la version Switch 2 est plus lumineuse que sur les autres plateformes.
– Difficile de dire s'il s'agit d'un choix délibéré ou d'une caractéristique propre aux jeux RE Engine sur Switch 2.
– La Switch 2 semble utiliser le DLSS pour la gestion de la résolution.
– La résolution en mode docké est de 540p, probablement mise à l'échelle (upscalée) en 1080p.
– Le rendu sur Switch 2 est plus net que sur PS4, alors même que cette dernière affiche une résolution interne de 1080p.
– Les effets graphiques sont similaires entre les versions Switch 2, PS4 et PS5.
– En mode portable, le jeu tourne à environ 360p, avec une mise à l'échelle vers une résolution avoisinant les 720p.
Quel monstre cette Switch 2
Le rendu est supérieur a la version ps4 qui est pourtant a 1080p en nativ.
"Le rendu sur Switch 2 est plus net que sur PS4, alors même que cette dernière affiche une résolution interne de 1080p." c'est en ça qu'elle est bien pensé justement car elle obtient un meilleur rendu final en dépensant moins de ressources de calcul natif, car c'est plus le processeur qui fait tout seul le boulot, c'est en ça qu'elle fait mieux que "l’ancienne gen’ il y a 7 ans.", avec l'intégration du DLSS, l'intelligence artificielle "reconstruit" et nettoie le rendu pour le rendre plus net à l'œil.
Le coût des composants bruts (silicium, RAM) a explosé mondialement, comme on le voit avec les tarifs prohibitifs des récentes Steam Machines ou l'augmentation des prix depuis la 8e génération. La véritable innovation, c'est d'obtenir une netteté visuelle par l'optimisation logique plutôt que par l'inflation constante des coûts de fabrication en usine.
walterwhite Correction de ta phrase: Une console portable de 2025. C'est juste un élément un peu important.
solarr Les consoles que tu cites n’ont pas pour exploit de faire mieux que des consoles sorties en 2013, la technique et l’ambition n’est évidement pas la même.
M'enfin bref, faites semblant de pas comprendre et surtout continuez votre cirque sur le site.
Pour etre encore plus précis je dirai une console portable de 2025 qui fait 1cm d'epaisseur et qui consomme que 10W
C'est pas une Rog Ally
Dans le genre troll et foutre la merde, tu te poses là aussi.
C'est d'ailleurs pour ça que je déteste ces techno d’upscale, car autant ça peut-être être très utile quand c'est utilisé sur un jeu déjà très bien optimisé pour augmenter les performances, autant ça peut être aussi utilisé pour ne pas faire d'optimisation comme c'est le cas ici.
Pour le reste je suis d’accord, ces nouvelles technologies viennent palier le manque d’optimisation des développeurs, c’est un peu ce qui m’avait soulé quand j’avais mon PC avec ma 4090, en rasterisation, le GPU était censé faire des merveilles et au final tu devais choisir entre différents modes de DLSS (perf, équilibré, qualité) souvent au détriment d’options frustrantes.
La Switch 2 est une merveille de conception. Merci à Nvidia d'avoir permis a Nintendo de sauter une generation (celle de la PS4/ONE), lui qui avait pris une gen de retard avec la Wii revient désormais dans la course en proposant des versions solide des jeux de la gen actuelle (RE Requiem, SW Outlaws, AC Shadows et j'en passe) et un gap important pour les jeux de la gen précédente avec par exemple du 120fps pour DMC5. Et tout ca sur une console portable d'un centimetre d'epaisseur avec une autonomie et un prix acceptable. Le tour de force est magistrale
Bravo
Bref vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais oui la Switch 2 a un hardware de catégorie console portable, point barre.
Donc elle est parfaitement de notre époque, elle n'a AUCUNE GEN DE RETARD. Et aucune portable ne fait mieux à ce prix, et même au delà, aucune portable à 1000 € n'atteint une puissance de PS5.
Console portable, hybride ou que sais-je…on est en 2026, on parle d’un jeu sorti en 2019 qui n’a pas pour vertu d’être un étalon graphique.