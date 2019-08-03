– Titre plus ancien sous RE Engine, il ne repousse donc pas autant les limites techniques qu'un jeu comme R.E Requiem– C'est un avantage pour assurer une excellente fluidité du jeu sur la Nintendo Switch 2.– Le taux de rafraîchissement est stable à 60 FPS en phase de jeu.– On ne note que quelques rares chutes d'images ponctuelles.– Le taux d'images par seconde des cinématiques oscille plutôt entre 50 et 60 FPS.– La fluidité sur Switch 2 est supérieure à celle de la version PS4.– Un mode 120 FPS (avec fréquence d'images débloquée) est disponible via les paramètres système en mode docké, bien que le jeu tourne en réalité davantage autour de 80-90 FPS.– Les temps de chargement constituent une autre amélioration sur Switch 2.– L'image de la version Switch 2 est plus lumineuse que sur les autres plateformes.– Difficile de dire s'il s'agit d'un choix délibéré ou d'une caractéristique propre aux jeux RE Engine sur Switch 2.– La Switch 2 semble utiliser le DLSS pour la gestion de la résolution.– La résolution en mode docké est de 540p, probablement mise à l'échelle (upscalée) en 1080p.– Le rendu sur Switch 2 est plus net que sur PS4, alors même que cette dernière affiche une résolution interne de 1080p.– Les effets graphiques sont similaires entre les versions Switch 2, PS4 et PS5.– En mode portable, le jeu tourne à environ 360p, avec une mise à l'échelle vers une résolution avoisinant les 720p.