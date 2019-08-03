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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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nicolasgourry
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[Digital Foundry] Devil May Cry 5 / NS2


– Titre plus ancien sous RE Engine, il ne repousse donc pas autant les limites techniques qu'un jeu comme R.E Requiem
– C'est un avantage pour assurer une excellente fluidité du jeu sur la Nintendo Switch 2.
– Le taux de rafraîchissement est stable à 60 FPS en phase de jeu.
– On ne note que quelques rares chutes d'images ponctuelles.
– Le taux d'images par seconde des cinématiques oscille plutôt entre 50 et 60 FPS.
– La fluidité sur Switch 2 est supérieure à celle de la version PS4.
– Un mode 120 FPS (avec fréquence d'images débloquée) est disponible via les paramètres système en mode docké, bien que le jeu tourne en réalité davantage autour de 80-90 FPS.
– Les temps de chargement constituent une autre amélioration sur Switch 2.
– L'image de la version Switch 2 est plus lumineuse que sur les autres plateformes.
– Difficile de dire s'il s'agit d'un choix délibéré ou d'une caractéristique propre aux jeux RE Engine sur Switch 2.
– La Switch 2 semble utiliser le DLSS pour la gestion de la résolution.
– La résolution en mode docké est de 540p, probablement mise à l'échelle (upscalée) en 1080p.
– Le rendu sur Switch 2 est plus net que sur PS4, alors même que cette dernière affiche une résolution interne de 1080p.
– Les effets graphiques sont similaires entre les versions Switch 2, PS4 et PS5.
– En mode portable, le jeu tourne à environ 360p, avec une mise à l'échelle vers une résolution avoisinant les 720p.

NintendoEverything
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    aeris201
    posted the 06/26/2026 at 07:40 AM by nicolasgourry
    comments (27)
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 07:43 AM
    360p/540p pour un jeu sorti sur l’ancienne gen’ il y a 7 ans.

    Quel monstre cette Switch 2
    cyr posted the 06/26/2026 at 07:49 AM
    walterwhite sans l'upcaslling. Donc tu déforme les info. Mais je suis pas étonné.
    Le rendu est supérieur a la version ps4 qui est pourtant a 1080p en nativ.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 07:50 AM
    cyr Je déforme rien, c’est dans l’analyse de DF.
    hyoga57 posted the 06/26/2026 at 07:53 AM
    walterwhite Ça congratule pour une version qui tourne mieux qu’un hardware de 2013.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 07:58 AM
    hyoga57 Ils sont en extases après 2 décennies à avoir été abandonnés sur une aire d’autoroute
    nicolasgourry posted the 06/26/2026 at 08:05 AM
    walterwhite
    "Le rendu sur Switch 2 est plus net que sur PS4, alors même que cette dernière affiche une résolution interne de 1080p." c'est en ça qu'elle est bien pensé justement car elle obtient un meilleur rendu final en dépensant moins de ressources de calcul natif, car c'est plus le processeur qui fait tout seul le boulot, c'est en ça qu'elle fait mieux que "l’ancienne gen’ il y a 7 ans.", avec l'intégration du DLSS, l'intelligence artificielle "reconstruit" et nettoie le rendu pour le rendre plus net à l'œil.
    Le coût des composants bruts (silicium, RAM) a explosé mondialement, comme on le voit avec les tarifs prohibitifs des récentes Steam Machines ou l'augmentation des prix depuis la 8e génération. La véritable innovation, c'est d'obtenir une netteté visuelle par l'optimisation logique plutôt que par l'inflation constante des coûts de fabrication en usine.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:13 AM
    nicolasgourry En conclusion, une console de 2025 doit diviser par 2 son nombre de pixels pour faire mieux qu’une console de 2013 ? Ah ben…
    solarr posted the 06/26/2026 at 08:16 AM
    walterwhite toutes les consoles font de l'upscaling depuis les ps360 juste qu'on évite de trop en parler. On préfère utiliser les termes de résolution dynamiques alors que l'on sait qu'un jeu comme Spiderman ouvAcatar tourne dans un exotique 768p sur PS5... cité par votre Digital Foundry.
    fiveagainstone posted the 06/26/2026 at 08:16 AM
    Excellent jeu et toujours aussi beau, je pense me le prendre.

    walterwhite Correction de ta phrase: Une console portable de 2025. C'est juste un élément un peu important.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:19 AM
    fiveagainstone Console hybride.

    solarr Les consoles que tu cites n’ont pas pour exploit de faire mieux que des consoles sorties en 2013, la technique et l’ambition n’est évidement pas la même.
    solarr posted the 06/26/2026 at 08:20 AM
    Les PS5/XBS/SW2 ont un hardware console correct. Pas besoin d'aller tutoyer les GPU haut de gamme de 2016 puisque le plafond de verre du plaisir de jeu est atteint.
    solarr posted the 06/26/2026 at 08:22 AM
    walterwhite je sais que tu viens pour troller les fans de Nintendo comme tes petits copains lol
    fiveagainstone posted the 06/26/2026 at 08:24 AM
    walterwhite Même hybride si tu veux, ça empêche pas que le hard est conçu pour être portable.
    M'enfin bref, faites semblant de pas comprendre et surtout continuez votre cirque sur le site.
    nicolasgourry posted the 06/26/2026 at 08:25 AM
    walterwhite Portable Hybride plus exactement, car elle est autonome en portable, le dock n'est pas indispensable, mais avec le dock (qu'ils ont vendu directement avec), qui est le "bonus", elle devient "hybride", là on voit qu'ils ont pensé à tout avec l'implantation du DLSS dans l’architecture interne de la console.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:32 AM
    fiveagainstone Console hybride qui n'a pas les mêmes perf' selon son mode d'utilisation.
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 08:32 AM
    fiveagainstone Une console portable de 2025.

    Pour etre encore plus précis je dirai une console portable de 2025 qui fait 1cm d'epaisseur et qui consomme que 10W

    C'est pas une Rog Ally
    fiveagainstone posted the 06/26/2026 at 08:36 AM
    aeris201 Certes, mais merci de ne pas me quote.

    Dans le genre troll et foutre la merde, tu te poses là aussi.
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 08:37 AM
    360p welcome to 2002
    tripy73 posted the 06/26/2026 at 08:51 AM
    walterwhite : rien à voir avec la puissance de la machine, ça démontre juste que les mecs ne se sont pas fait chié en optimisant le jeu, ils avaient fait la même chose avec MH Wilds sur PC où pour jouer en 1080p il fallait activer le DLSS même sur des grosses configurations le tout avec des réglages sur Low ou Moyen...

    C'est d'ailleurs pour ça que je déteste ces techno d’upscale, car autant ça peut-être être très utile quand c'est utilisé sur un jeu déjà très bien optimisé pour augmenter les performances, autant ça peut être aussi utilisé pour ne pas faire d'optimisation comme c'est le cas ici.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 08:56 AM
    tripy73 Ça devient monnaie courante ces résolutions hasardeuses sur Switch 2…c’est pas le 1er portage à tourner sous les 720p.

    Pour le reste je suis d’accord, ces nouvelles technologies viennent palier le manque d’optimisation des développeurs, c’est un peu ce qui m’avait soulé quand j’avais mon PC avec ma 4090, en rasterisation, le GPU était censé faire des merveilles et au final tu devais choisir entre différents modes de DLSS (perf, équilibré, qualité) souvent au détriment d’options frustrantes.
    aeris201 posted the 06/26/2026 at 09:00 AM
    nicolasgourry Tes propos sont tres juste

    La Switch 2 est une merveille de conception. Merci à Nvidia d'avoir permis a Nintendo de sauter une generation (celle de la PS4/ONE), lui qui avait pris une gen de retard avec la Wii revient désormais dans la course en proposant des versions solide des jeux de la gen actuelle (RE Requiem, SW Outlaws, AC Shadows et j'en passe) et un gap important pour les jeux de la gen précédente avec par exemple du 120fps pour DMC5. Et tout ca sur une console portable d'un centimetre d'epaisseur avec une autonomie et un prix acceptable. Le tour de force est magistrale

    Bravo
    apejy posted the 06/26/2026 at 09:02 AM
    Sur Steam Deck le jeu tourne en 60 fps nativement en 800p sans upscale…
    lz posted the 06/26/2026 at 09:03 AM
    walterwhite : console hybride certes mais dont les composants sont concentrés dans un appareil de petite taille, fin, et portatif.

    Bref vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais oui la Switch 2 a un hardware de catégorie console portable, point barre.

    Donc elle est parfaitement de notre époque, elle n'a AUCUNE GEN DE RETARD. Et aucune portable ne fait mieux à ce prix, et même au delà, aucune portable à 1000 € n'atteint une puissance de PS5.
    lz posted the 06/26/2026 at 09:06 AM
    En fait il y a tellement de choses à critiquer sur Nintendo sur d'autres aspects que le hardware de la S2 (et son prix) pour lequel il n'y a vraiment pas grand chose à redire. Donc je comprends pas pourquoi certains s'acharnent sur la console elle même
    apejy posted the 06/26/2026 at 09:07 AM
    Pour une machine censée être plus puissante qu’un Steam Deck, il n’est pas normal de devoir recourir à des techniques d’upscaling en 360p pour espérer maintenir les 60 FPS. D’autant plus qu’il y a malgré tout des chutes...
    apejy posted the 06/26/2026 at 09:10 AM
    tripy73 je suis d’accord, je pense qu’ils ne sont pas fait chier avec l’optimisation, la console est capable de bien mieux.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 09:13 AM
    lz Y’a vraiment pas de quoi fanfaronner quand un hardware vendu 500 balles et sorti il y a un an doit chercher une résolution interne de 360p pour faire mieux qu’une console de 2013.

    Console portable, hybride ou que sais-je…on est en 2026, on parle d’un jeu sorti en 2019 qui n’a pas pour vertu d’être un étalon graphique.
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