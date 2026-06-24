JV 15/20

JV 9/20

En bref

Mon GOTY : The Legend of Zelda - Ocarina of Time, parce qu’il a révolutionné le monde du jeu vidéo avec son aventure que je trouve, encore aujourd’hui, sans défaut. Octopath Traveler 2 pour 2023 ; FF7 Rebirth pour l’instant pour 2024.

Un jeu de mon enfance : Fire Emblem - The Sacred Stones, car c’est probablement l’expérience la plus marquante que j’ai faite durant mon enfance. Musique, difficulté, écriture et gameplay… C’est le seul jeu que je m’autorise à refaire chaque année

Une licence : The Legend of Zelda, parce que c’est la seule licence d’aventure dans laquelle je ne vois pas le temps passer. Et parce qu’elle le meilleur thème de tous les temps (presque à égalité avec celui de Fire Emblem)

Une console fétiche : Game Boy Advance, parce que c’est elle qui disposait, avant la Switch qui est une GBA améliorée, du meilleur catalogue de Nintendo. Et de très loin.

JV

Gamergen 18/20

En tant que remake, StarFox 64 3D est une très bonne surprise. Loin de se contenter d'un lissage des graphismes, c'est tout l'aspect visuel qui a été revu en entier, sans pour autant dénaturer le projet d'origine. Le titre est toujours aussi agréable à jouer quelle que soit la situation, ce qui reste le signe des grands. Toutefois, ceux qui ne sont pas fans de scoring trouveront la durée de vie assez courte, et l'absence de mode en ligne peut en rebuter certains.En se montrant trop respectueux du matériau d'origine, ce remake de Star Fox rate sa cible. Nintendo remet au goût du jour un genre daté sans y insuffler la moindre modernisation de gameplay ni de contenu supplémentaire digne d'intérêt. C'est textuellement le jeu de 1997, transposé en 2026 avec l'intégralité de ses écueils structurels, à commencer par une durée de vie famélique et une IA archaïque. Face à une concurrence moderne et à la tendance actuelle des remakes capables de réinventer de vieilles formules, la proposition de Star Fox s'avère insuffisante... et me fait peur avant la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 en cette fin d'année. En espérant que plus d'efforts y soient investis.Vous allez me dire, c'est pas le même testeur.Je pourrais vous dire "Est-ce la même grille de lecture ?"-------------------------------------------------------------------------Je me dis qu'à force de répéter que "Nintendo a le totem d'immunité", voilà ce qui se passe, on tombe dans la caricature pour dire l'inverse, comme si cela allait donner du crédit.Il y a une forme de sophisme d'opposition "Puisque tout le monde dit que Nintendo est génial, je vais prouver que je suis libre en disant que c'est médiocre."L'impression que le testeur de la version Switch 2 de JV cherche à "tuer le père" (je dis ça par rapport à sa fiche), là ou un Nicolas Doucet lui rends hommage et cherche à l'égaler.-------------------------------------------------------------------------Au final, Star Fox s'impose comme l'un des premiers grands succès de la Switch 2. Spectaculaire, accessible, généreux et terriblement amusant, il rappelle pourquoi Fox McCloud occupe une place si particulière dans le cœur de nombreux joueurs. Bien sûr, l'envie de découvrir un véritable nouvel épisode demeure plus forte que jamais après avoir terminé cette aventure. Mais en attendant ce jour, cette réinterprétation de Lylat Wars représente probablement la meilleure façon de redécouvrir cette série mythique. Un retour réussi, maîtrisé et surtout extrêmement plaisant, qui mérite largement sa place parmi les meilleures exclusivités de la console. Bref, le système de Lylat peut dormir tranquille, son plus grand pilote est de retour !