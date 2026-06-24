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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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Starfox et JVC

En tant que remake, StarFox 64 3D est une très bonne surprise. Loin de se contenter d'un lissage des graphismes, c'est tout l'aspect visuel qui a été revu en entier, sans pour autant dénaturer le projet d'origine. Le titre est toujours aussi agréable à jouer quelle que soit la situation, ce qui reste le signe des grands. Toutefois, ceux qui ne sont pas fans de scoring trouveront la durée de vie assez courte, et l'absence de mode en ligne peut en rebuter certains.
JV 15/20


En se montrant trop respectueux du matériau d'origine, ce remake de Star Fox rate sa cible. Nintendo remet au goût du jour un genre daté sans y insuffler la moindre modernisation de gameplay ni de contenu supplémentaire digne d'intérêt. C'est textuellement le jeu de 1997, transposé en 2026 avec l'intégralité de ses écueils structurels, à commencer par une durée de vie famélique et une IA archaïque. Face à une concurrence moderne et à la tendance actuelle des remakes capables de réinventer de vieilles formules, la proposition de Star Fox s'avère insuffisante... et me fait peur avant la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 en cette fin d'année. En espérant que plus d'efforts y soient investis.
JV 9/20

Vous allez me dire, c'est pas le même testeur.
Je pourrais vous dire "Est-ce la même grille de lecture ?"

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Je me dis qu'à force de répéter que "Nintendo a le totem d'immunité", voilà ce qui se passe, on tombe dans la caricature pour dire l'inverse, comme si cela allait donner du crédit.
Il y a une forme de sophisme d'opposition "Puisque tout le monde dit que Nintendo est génial, je vais prouver que je suis libre en disant que c'est médiocre."
L'impression que le testeur de la version Switch 2 de JV cherche à "tuer le père" (je dis ça par rapport à sa fiche), là ou un Nicolas Doucet lui rends hommage et cherche à l'égaler.
En bref
Mon GOTY : The Legend of Zelda - Ocarina of Time, parce qu’il a révolutionné le monde du jeu vidéo avec son aventure que je trouve, encore aujourd’hui, sans défaut. Octopath Traveler 2 pour 2023 ; FF7 Rebirth pour l’instant pour 2024.
Un jeu de mon enfance : Fire Emblem - The Sacred Stones, car c’est probablement l’expérience la plus marquante que j’ai faite durant mon enfance. Musique, difficulté, écriture et gameplay… C’est le seul jeu que je m’autorise à refaire chaque année
Une licence : The Legend of Zelda, parce que c’est la seule licence d’aventure dans laquelle je ne vois pas le temps passer. Et parce qu’elle le meilleur thème de tous les temps (presque à égalité avec celui de Fire Emblem)
Une console fétiche : Game Boy Advance, parce que c’est elle qui disposait, avant la Switch qui est une GBA améliorée, du meilleur catalogue de Nintendo. Et de très loin.
JV


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Gamergen 18/20
Au final, Star Fox s'impose comme l'un des premiers grands succès de la Switch 2. Spectaculaire, accessible, généreux et terriblement amusant, il rappelle pourquoi Fox McCloud occupe une place si particulière dans le cœur de nombreux joueurs. Bien sûr, l'envie de découvrir un véritable nouvel épisode demeure plus forte que jamais après avoir terminé cette aventure. Mais en attendant ce jour, cette réinterprétation de Lylat Wars représente probablement la meilleure façon de redécouvrir cette série mythique. Un retour réussi, maîtrisé et surtout extrêmement plaisant, qui mérite largement sa place parmi les meilleures exclusivités de la console. Bref, le système de Lylat peut dormir tranquille, son plus grand pilote est de retour !

PS : Qui est le plus juste entre les deux testeurs ? Là est la question. Mais la différence de notation en dit long sur la grille de lecture de chacun -et donc sur ce qu'ils attendent- et sur la définition même de ce qu'est un jeu vidéo
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    lak3
    posted the 06/24/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (20)
    xynot posted the 06/24/2026 at 06:04 PM
    C'est dingue cet écart entre JVC et tous les autres, mais c'est intéressant dans un sens
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 06:05 PM
    Pas de chèque , pas de bonne note ! Ils ont raisons JVC
    solarr posted the 06/24/2026 at 06:05 PM
    C'est toujours bien d'avoir 2 voire 3 avis en conclusion d'un test de jeu : le magazine Consoles+ il me semble et Tilt le faisaient : selon le profil de joueur, on savait à qui il s'adressait et qu'est-ce qui plaisait à l'unanimité.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 06:06 PM
    Ils ont visiblement pas reçu les goodies collector
    bennj posted the 06/24/2026 at 06:13 PM
    Les deux liens amènent vers le test de starfox 64 ds.
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 06:15 PM
    bennj modifié, désolé
    fiveagainstone posted the 06/24/2026 at 06:15 PM
    Que de temps en temps en test ne soit pas d'accord, ça pose pas de problème. C'est un jeu qui ne plaira pas à tous vu qu'il faut aimer les rails shooter arcade.

    Par contre ne retenir que celui-là alors qu'il a plus 8/10 de moyenne, c'est juste bon pour les haters.
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 06:15 PM
    C'est son test qui est médiocre. Le testeur a pas reçu les marionettes de fox
    giru posted the 06/24/2026 at 06:16 PM
    9/20 c’est une note juste pour faire du click, ça parait assez évident.
    taiko posted the 06/24/2026 at 06:21 PM
    C'est bien si jvc commence a sortir leurs balls. Jamais je les critiquerais pour ça.
    Et non un même jeu ne mérite pas forcément (voir rarement) la même note s'il ressort à l'identique. Et encore heureux. Le temps et la concurrence sont des éléments importants à prendre en compte.
    Je vous laisse rejouer à certains hits amiga, atari etc. C'est des bouses aujourd'hui. Et heureusement.
    zekk posted the 06/24/2026 at 06:27 PM
    La grille de lecture est aussi différente parce que ce ne sont pas les mêmes époques, il y a 11 ans entre les deux tests. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de testeurs dans la presse avec peu de bagage vidéoludique et avec des attentes très différentes des nôtres.
    Est-ce que le test est faux pour autant ? Sûrement pas, il fera écho aux attentes de certains.
    5120x2880 posted the 06/24/2026 at 06:30 PM
    Qu'ils mettent 0/20 ou 20/20, rien à foutre de leurs avis
    hypermario posted the 06/24/2026 at 06:38 PM
    A l'epoque de console +, il y avait un test avec un resultat mathematique de la somme de plusieur critere, puis des sous note selon le gout des testeur...
    ratchet posted the 06/24/2026 at 06:58 PM
    J’espère que la durée de vie est longue! Ça m’inquiètes un peu…
    benichou posted the 06/24/2026 at 07:01 PM
    ratchet 1h environ si t’enleves les cinématiques. https://m.youtube.com/watch?v=gqZECrYWwm0&pp=ygUYU3RhciBmb3ggc3dpdGNoIGxvbmdwbGF5&ra=m
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 07:05 PM
    Qu’est-ce qu’on s’en fiche de Jvc, on se focalise sur ce site de la gen zombie alors qu’à côté, le jeu a reçu beaucoup de critiques positives.
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 07:10 PM
    ratchet benichou ,le principe d'un jeu type "arcade / rail shooter", c'est de recommencer le niveau pour améliorer ton score. Un jeu comme ça, une fois arrivé au bout, ce n'est que le début justement. Tu as juste survolé (sans mauvais jeu de mots) le jeu, car tout le but est d'améliorer ton score. Donc, dire qu'il dure "1h", c'est l'impression d'une personne qui n'a jamais connu les jeux d'arcade, avec des joueurs qui passent des heures sur le même titre.
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 07:10 PM
    ratchet le jeu possède une rejouabilité.

    Histoire principale ( 1 run ) : environ 1h à 2h
    Faire plusieurs routes ( comme prévu par le jeu ), environ 5 à 8h
    100 % + modes défi + replays + score, environ 10 à 15h
    micheljackson posted the 06/24/2026 at 07:30 PM
    hypermario
    Euh... tu dois confondre avec un autre magazine
    https://download.abandonware.org/magazines/Consoles%20Plus/consoleplus_numero014/Consoles%20%2B%20014%20Page%20063%20%28novembre%201992%29.jpg
    cyr posted the 06/24/2026 at 07:32 PM
    ratchet tu es sérieux ? Évidemment que le jeux est cours . Paraît que c'est la rejouabilité qui est sa force.....


    Non le mec a sanctionné ce remake, car il attend autre choses.

    Et j'attends autre chose mais de la a mal noté le jeux délibérément pour faire passer un message, c'est pas honnête.


    Pour ce qu'il est, le jeux mérite pas moins de 12 ou 13/20.
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