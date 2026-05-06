accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
25
❤
Likers
Who likes this ?
greggy
,
roxloud
,
kr16
,
minbox
,
opthomas
,
aozora78
,
shanks
,
yanssou
,
escobar
,
rikimaru
,
cort
,
esets
,
kevisiano
,
jackfrost
,
amassous
,
jenicris
,
torotoro59
,
gunotak
,
asakim
,
uram
,
meusieubison
,
magium
,
guiguif
,
calicot
,
djayce
name :
Final Fantasy VII Rebirth
platform :
Playstation 5
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
182
Likes
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6771
visites since opening :
12855745
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Final Fantasy VII Revelation annoncé
- Monde seamless
- Systeme de job (les fans chiens de garde vont criser)
- Sortie partout durant le printemps 2027 (pourquoi spoiler les joueurs Switch et Xbox un jour après la sortie ?)
tags :
3
Likes
Who likes this ?
tripy73
,
icebergbrulant
,
evasnake
posted the 06/05/2026 at 11:25 PM by
guiguif
comments (
12
)
perse9
posted
the 06/05/2026 at 11:27 PM
Thanks god! FF is alive. Je peux mourir en paix après avoir terminé ce jeux.
maleman
posted
the 06/05/2026 at 11:30 PM
Euh, c'est dit partout que ça sortira au printemps 2027, pas à l'été.
redxiii102
posted
the 06/05/2026 at 11:32 PM
Ils auraient dû l'appeler Remaster
brook1
posted
the 06/05/2026 at 11:33 PM
Le système de job à la FFX-2 Je suis pas fan, faut voir manette en main
icebergbrulant
posted
the 06/05/2026 at 11:34 PM
Il y a intérêt à ce que les joueurs Nintendo soutiennent et achètent Day One cette Partie 3, hein...
Je ne pensais pas que le jeu sortirait "si tôt" et sur toutes les plate-formes
Square Enix a mis la seconde on dirait
Vivement, ma bourse de Gils est prête
guiguif
posted
the 06/05/2026 at 11:36 PM
maleman
corrigé
brook1
posted
the 06/05/2026 at 11:40 PM
icebergbrulant
Ça fera 3 ans après Rebirth quand il sortira
Moi j'attends de voir si Square Enix sera satisfait des ventes, vu qu'il est multiplateforme day one, ils auront pas d'excuse cette fois-ci
rbz
posted
the 06/05/2026 at 11:41 PM
Un peu désappointé. Je m'attendais à avoir des étoiles dans les yeux. Ce trailer m'a fait une dqxii..
On verra quand ça sortira. Mais la sous couche système avec les job mwe à voir.
taiko
posted
the 06/05/2026 at 11:46 PM
Pas réussi à finir le 2, vraiment ennuyeux.
icebergbrulant
posted
the 06/05/2026 at 11:48 PM
brook1
Exactement
Bon après, on le sait que la plupart des ventes seront sur PS5 mais faut voir comment se vendent les Parties 1 et 2 sur Switch 2 dès maintenant et pour Square Enix, j’espère qu’il va y avoir un effet significatif (positif
).
Pour le système de jobs, j’ai pleinement confiance, c’était justement le point fort de FFX-2
idd
posted
the 06/05/2026 at 11:55 PM
Ils en tellement trop montré...
losz
posted
the 06/05/2026 at 11:59 PM
C'est cool de voir un jrpg ambitieux, c'est tellement rare pour le genre.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je ne pensais pas que le jeu sortirait "si tôt" et sur toutes les plate-formes
Square Enix a mis la seconde on dirait
Vivement, ma bourse de Gils est prête
Moi j'attends de voir si Square Enix sera satisfait des ventes, vu qu'il est multiplateforme day one, ils auront pas d'excuse cette fois-ci
On verra quand ça sortira. Mais la sous couche système avec les job mwe à voir.
Bon après, on le sait que la plupart des ventes seront sur PS5 mais faut voir comment se vendent les Parties 1 et 2 sur Switch 2 dès maintenant et pour Square Enix, j’espère qu’il va y avoir un effet significatif (positif ).
Pour le système de jobs, j’ai pleinement confiance, c’était justement le point fort de FFX-2