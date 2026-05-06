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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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guiguif
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Final Fantasy VII Revelation annoncé
- Monde seamless
- Systeme de job (les fans chiens de garde vont criser)
- Sortie partout durant le printemps 2027 (pourquoi spoiler les joueurs Switch et Xbox un jour après la sortie ?)



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    tripy73, icebergbrulant, evasnake
    posted the 06/05/2026 at 11:25 PM by guiguif
    comments (12)
    perse9 posted the 06/05/2026 at 11:27 PM
    Thanks god! FF is alive. Je peux mourir en paix après avoir terminé ce jeux.
    maleman posted the 06/05/2026 at 11:30 PM
    Euh, c'est dit partout que ça sortira au printemps 2027, pas à l'été.
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 11:32 PM
    Ils auraient dû l'appeler Remaster
    brook1 posted the 06/05/2026 at 11:33 PM
    Le système de job à la FFX-2 Je suis pas fan, faut voir manette en main
    icebergbrulant posted the 06/05/2026 at 11:34 PM
    Il y a intérêt à ce que les joueurs Nintendo soutiennent et achètent Day One cette Partie 3, hein...

    Je ne pensais pas que le jeu sortirait "si tôt" et sur toutes les plate-formes
    Square Enix a mis la seconde on dirait

    Vivement, ma bourse de Gils est prête
    guiguif posted the 06/05/2026 at 11:36 PM
    maleman corrigé
    brook1 posted the 06/05/2026 at 11:40 PM
    icebergbrulant Ça fera 3 ans après Rebirth quand il sortira
    Moi j'attends de voir si Square Enix sera satisfait des ventes, vu qu'il est multiplateforme day one, ils auront pas d'excuse cette fois-ci
    rbz posted the 06/05/2026 at 11:41 PM
    Un peu désappointé. Je m'attendais à avoir des étoiles dans les yeux. Ce trailer m'a fait une dqxii..

    On verra quand ça sortira. Mais la sous couche système avec les job mwe à voir.
    taiko posted the 06/05/2026 at 11:46 PM
    Pas réussi à finir le 2, vraiment ennuyeux.
    icebergbrulant posted the 06/05/2026 at 11:48 PM
    brook1 Exactement
    Bon après, on le sait que la plupart des ventes seront sur PS5 mais faut voir comment se vendent les Parties 1 et 2 sur Switch 2 dès maintenant et pour Square Enix, j’espère qu’il va y avoir un effet significatif (positif ).

    Pour le système de jobs, j’ai pleinement confiance, c’était justement le point fort de FFX-2
    idd posted the 06/05/2026 at 11:55 PM
    Ils en tellement trop montré...
    losz posted the 06/05/2026 at 11:59 PM
    C'est cool de voir un jrpg ambitieux, c'est tellement rare pour le genre.
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