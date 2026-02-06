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La (new) 3DS (XL), c'est la vie.


J'ai acheté une 3DS XL Smash Bros collector que j'ai retapé (elle refonctionne) et j'y ai reconnecté mon compte eshop, retéléchargé tous les jeux que j'avais acheté sur le store (ça fonctionne toujours !) avec une carte SD de 200Go (ma 64Go n'est pas reconnue par la console erf) et j'ai l'impression d'être le roi du monde ^^ !

J'suis sur le Star Fox 3D, et en regardant la conférence de Sony, le GAP technique est tel que c'est limite pas le même univers vidéoludique xD !

Franchement, redécouvrez vos anciennes consoles, vous aurez un oeil frais sur les jeux qui vont arriver (et Vive Kemuri, j'suis amoureux).



Bon je retourne sur Wario Ware Gold
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    gareauxloups
    posted the 06/02/2026 at 10:37 PM by suzukube
    comments (3)
    apollokami posted the 06/02/2026 at 10:46 PM
    Tellement de bons jeux sur cette machine
    J'y joue pas mal en ce moment mais sur la Ayn Thor.
    suzukube posted the 06/02/2026 at 11:09 PM
    apollokami Ah ah moi c'est la 3D que je redécouvre ^^ ! Et j'essaye aussi de découvrir des jeux que je ne connaissais pas (genre Yo Kai Watch)
    zekk posted the 06/02/2026 at 11:14 PM
    J'ai toujours la mienne, mais je ne sais pas dire pourquoi, c’est la seule console portable qui me pète les yeux
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