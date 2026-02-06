J'ai acheté une 3DS XL Smash Bros collector que j'ai retapé (elle refonctionne) et j'y ai reconnecté mon compte eshop, retéléchargé tous les jeux que j'avais acheté sur le store (ça fonctionne toujours !) avec une carte SD de 200Go (ma 64Go n'est pas reconnue par la console erf) et j'ai l'impression d'être le roi du monde ^^ !J'suis sur le Star Fox 3D, et en regardant la conférence de Sony, le GAP technique est tel que c'est limite pas le même univers vidéoludique xD !Franchement, redécouvrez vos anciennes consoles, vous aurez un oeil frais sur les jeux qui vont arriver (et Vive Kemuri, j'suis amoureux).Bon je retourne sur Wario Ware Gold