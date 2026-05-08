

(1997 VS 2011)



(1997 VS 2026)



(1998 VS 2011)

Nate the Hate avait annoncé l'arrivée de Starfox et il a annoncé l'arrivée du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour l'année 2026.Starfox (Lylat Wars) 1997 (N64) / 2011 (3DS) / 2026 (NS2)The Legend of Zelda : Ocarina of Time 1998 (N64) / 2011 (3DS) / 2026 (NS2)The Legend of Zelda : Majora's Mask 2000 (N64) / 2015 (3DS) / Entre 2028 et 2030 (NS2) ?Sachant qu'ils auront déjà la base avec le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, ce sera plus "simple" de récupérer le moteur pour l'utiliser pour le remake de The Legend of Zelda : Majora's Mask.Si je me base sur le remake de Starfox, il y a la possibilité que les cinématiques soient entièrement refaites et l'utilisation de la souris pour l'inventaire par exemple.