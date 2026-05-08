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[Spéculation] Zelda : Majora's Mask Remake sortira sur NS2 ?
Nate the Hate avait annoncé l'arrivée de Starfox et il a annoncé l'arrivée du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour l'année 2026.


(1997 VS 2011)

(1997 VS 2026)



(1998 VS 2011)




Starfox (Lylat Wars) 1997 (N64) / 2011 (3DS) / 2026 (NS2)
The Legend of Zelda : Ocarina of Time 1998 (N64) / 2011 (3DS) / 2026 (NS2)
The Legend of Zelda : Majora's Mask 2000 (N64) / 2015 (3DS) / Entre 2028 et 2030 (NS2) ?

Sachant qu'ils auront déjà la base avec le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, ce sera plus "simple" de récupérer le moteur pour l'utiliser pour le remake de The Legend of Zelda : Majora's Mask.

Si je me base sur le remake de Starfox, il y a la possibilité que les cinématiques soient entièrement refaites et l'utilisation de la souris pour l'inventaire par exemple.


PS : Je fais du Nate The Hate à ma sauce ^^
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    posted the 05/08/2026 at 12:35 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    narustorm posted the 05/08/2026 at 12:37 PM
    Si y'a oot, majora's mask suivra 4 ans plus tard logique !
    5millions gratuit !
    shinz0 posted the 05/08/2026 at 12:41 PM
    Si on suit leur logique prochain remake de la 3DS possible Metroid : Samus Returns
    altendorf posted the 05/08/2026 at 12:52 PM
    Tout est possible si le remake d'Ocarina of Time devient réalité.
    wickette posted the 05/08/2026 at 01:03 PM
    Tant que tout ça se fait en parallèle de jeux nouveaux, ça me va.

    Entres 2 remakes de Zelda, j'espère quand même voir un nouveau Zelda quoi.

    Après en appliquant ta logique, je dois dire que Wind Waker wiiU, t'as déjà le gros du travail fait, quelques réadaptations pour le gamepad à faire mais pour autant on ne l'a jamais vu sur switch 1 ou 2 pour autant, c'est absurde mais c'est la réalité, ça fait longtemps j'ai arreté de spéculer avec Nintendo ils ne prennent pas des décisions toujours logique, surtout en ce moment pour moi.
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 01:07 PM
    Mais attendez au moins que le remake de OOT soit confirmé avant de spéculé sur la suite
    liquidus posted the 05/08/2026 at 02:26 PM
    Ocarina of Time c’est un monument et c’est le Zelda qui a défini l’aventure 3D pour toute une génération. Même quelqu’un qui connaît mal la saga sait que cet épisode a un statut à part.

    Star Fox 64 c'est un peu pareil à son échelle, c’est l’épisode référence de la licence.

    Majora’s Mask, j'ai tendance à penser que c’est un chef d’œuvre, peut être même plus audacieux qu'un Ocarina sur certains points. Mais il n’a pas le même statut universel. C’est un Zelda plus étrange, plus sombre, plus expérimental, presque un épisode “culte d’initiés”.

    Du coup oui, un remake aurait du sens si Nintendo veut réutiliser une base technique mais dire que ce serait aussi évident qu'un Ocarina of Time, je suis plus sceptique.
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