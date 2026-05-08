« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Nate the Hate avait annoncé l'arrivée de Starfox et il a annoncé l'arrivée du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour l'année 2026.
(1997 VS 2011)
(1997 VS 2026)
(1998 VS 2011)
Starfox (Lylat Wars) 1997 (N64) / 2011 (3DS) / 2026 (NS2)
The Legend of Zelda : Ocarina of Time 1998 (N64) / 2011 (3DS) / 2026 (NS2)
The Legend of Zelda : Majora's Mask 2000 (N64) / 2015 (3DS) / Entre 2028 et 2030 (NS2) ?
Sachant qu'ils auront déjà la base avec le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, ce sera plus "simple" de récupérer le moteur pour l'utiliser pour le remake de The Legend of Zelda : Majora's Mask.
Si je me base sur le remake de Starfox, il y a la possibilité que les cinématiques soient entièrement refaites et l'utilisation de la souris pour l'inventaire par exemple.
5millions gratuit !
Entres 2 remakes de Zelda, j'espère quand même voir un nouveau Zelda quoi.
Après en appliquant ta logique, je dois dire que Wind Waker wiiU, t'as déjà le gros du travail fait, quelques réadaptations pour le gamepad à faire mais pour autant on ne l'a jamais vu sur switch 1 ou 2 pour autant, c'est absurde mais c'est la réalité, ça fait longtemps j'ai arreté de spéculer avec Nintendo ils ne prennent pas des décisions toujours logique, surtout en ce moment pour moi.
Star Fox 64 c'est un peu pareil à son échelle, c’est l’épisode référence de la licence.
Majora’s Mask, j'ai tendance à penser que c’est un chef d’œuvre, peut être même plus audacieux qu'un Ocarina sur certains points. Mais il n’a pas le même statut universel. C’est un Zelda plus étrange, plus sombre, plus expérimental, presque un épisode “culte d’initiés”.
Du coup oui, un remake aurait du sens si Nintendo veut réutiliser une base technique mais dire que ce serait aussi évident qu'un Ocarina of Time, je suis plus sceptique.