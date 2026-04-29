Toujours annoncé pour 2026,Le RPG développé par Studio Midgar (filiale de Nacon) a dévoilé une nouvelle vidéo d'ambiance ainsi qu'une sélection de musiques du jeu à venir, composées par Cédric Menendez et Mariam Abounnasr (à qui on doit les musiques du jeu Another Eden notamment), disponible sur toutes les plateformes de streaming.De nouvelles pistes ont été dévoilées, dont certaines comme "The Rift" chantées comme par Emi Evans (NieR) et Mioune (qui chante sur la tournée Clair Obscur) pourraient bien faire du jeu et de l'OST une petite pépite indé comme on les aime.Le Story Trailer dévoilé récemmentReste à voir plus de gameplay pour se faire une idée, espérons plus d'infos prochainement sur la sortie du jeu.