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Edge of Memories s'offre un aperçu musical
Toujours annoncé pour 2026,

Le RPG développé par Studio Midgar (filiale de Nacon) a dévoilé une nouvelle vidéo d'ambiance ainsi qu'une sélection de musiques du jeu à venir, composées par Cédric Menendez et Mariam Abounnasr (à qui on doit les musiques du jeu Another Eden notamment), disponible sur toutes les plateformes de streaming.





De nouvelles pistes ont été dévoilées, dont certaines comme "The Rift" chantées comme par Emi Evans (NieR) et Mioune (qui chante sur la tournée Clair Obscur) pourraient bien faire du jeu et de l'OST une petite pépite indé comme on les aime.

Le Story Trailer dévoilé récemment


Reste à voir plus de gameplay pour se faire une idée, espérons plus d'infos prochainement sur la sortie du jeu.
Nacon - https://linktr.ee/EdgeOfMemories
    tags : rpg edge of memories emi evans
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    posted the 04/29/2026 at 09:42 PM by xenofire
    comments (2)
    olex posted the 04/29/2026 at 09:57 PM
    Je me fais pas trop pour ce jeu, même si Nacon vient à les lâcher. La chanson est très belle. En espérant que le développement parvienne à son terme.
    burningcrimson posted the 04/29/2026 at 10:38 PM
    Les ziks sont très belle, par contre le jeu m'attire pas des masses...
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