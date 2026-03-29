Moi perso j'essaye de jouer a day z depuis un bout de temps, mais franchement, c'est pas du tout evident. Il faut faire attention a tout, comme dans la vrais vie. Tu ne peut pas marcher pieds nus, tu ne peut pas boire de l'eau n'importe ou, ou sinon, faut la rechauffer ou mettre des pastilles dont je ne me souviens plus le nom, mais franchement, c'est super amusant et je me sens comme cette personne: https://gamernation.org/t/onde-foi-que-vcs-aprenderam-a-jogar-day-z/41383
Je suis nouveau dans ce monde eu roleplay, alors si quelqu'un si connais et voudrais m'aider, je suis la