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Jeux Vidéo
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david3
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david3 > blog
Vous avez deja joue a day z ou un autre jeu de survie?
Moi perso j'essaye de jouer a day z depuis un bout de temps, mais franchement, c'est pas du tout evident. Il faut faire attention a tout, comme dans la vrais vie. Tu ne peut pas marcher pieds nus, tu ne peut pas boire de l'eau n'importe ou, ou sinon, faut la rechauffer ou mettre des pastilles dont je ne me souviens plus le nom, mais franchement, c'est super amusant et je me sens comme cette personne: https://gamernation.org/t/onde-foi-que-vcs-aprenderam-a-jogar-day-z/41383

Je suis nouveau dans ce monde eu roleplay, alors si quelqu'un si connais et voudrais m'aider, je suis la

Gamer nation - https://gamernation.org/t/onde-foi-que-vcs-aprenderam-a-jogar-day-z/41383
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    posted the 03/29/2026 at 07:05 PM by david3
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    shambala93 posted the 03/29/2026 at 07:20 PM
    Le seul que j’aime Enshrouded.
    david3 posted the 03/29/2026 at 07:28 PM
    Ahh cool. Je connais pas du tout. Je vais me renseigner. T'as ddja fait un article review ici?
    burningcrimson posted the 03/29/2026 at 08:46 PM
    Un autre jeu de survie difficile c est Green Hell. Sinon j ai pas encore testé day z
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