Nintendo prévoirait de sortir un remake majeur de Zelda et un nouveau jeu Star Fox cette année, mais un jeu Mario en 3D n'arriverait pas sur Switch 2 avant 2027.



C'est ce qu'affirme « NateTheHate2 », un informateur réputé de Nintendo, qui a partagé une multitude d'informations sur les projets de la société pour 2026, ce qui correspond aux informations recueillies par VGC auprès de ses propres sources.

Du très fiable NateTheHate2 :Star Fox dans le style classique », avec des graphismes « très bons » et un mode multijoueur en ligne. Exclusivité Switch 2.Présentation prévue en avril. Cependant, NateTheHate2 dit qu'il y a des rumeurs que Nintendo n’organisera pas de Nintendo Direct avant juin 2026, probablement lors d’une annonce Nintendo Today.Il dit également que Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune's Weave, Rhythm Heaven Groove et Switch Sports sortiront cet été.Un Mario 3D sortira en 2027, et le jeu des fêtes cette année sera le remake d'Ocarina of Time, une exclusivité Switch 2.Pikmin 4 Edition cet été et Xenoblade 2 sur Switch 2 cette année.Duskbloods sortira plus tard en 2026Nintendo compte beaucoup sur les éditeurs tiers pour 2026. Aucun Nintendo Direct général n'est prévu avant juin 2026.D'après les dernières nouvelles, le dev du remake de FF9 est toujours "gelé". Il semblerait qu'aucun progrès n'ait été réalisé à ce sujet.Starfield est en développement sur Switch 2, mais le projet rencontre des difficultés. Une annulation est possible.VGC :Voilà enfin des jeux qui me parlentJe suis curieux de voir cela, en espérant un opus comme Star Fox 64