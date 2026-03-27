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NateTheHate2/VGC - nouveau Star Fox cet été. Le Mario 3D en 2027, Remake Ocarina of Time au second trimestre 2026...


Du très fiable NateTheHate2 :

Star Fox dans le style classique », avec des graphismes « très bons » et un mode multijoueur en ligne. Exclusivité Switch 2.

Présentation prévue en avril. Cependant, NateTheHate2 dit qu'il y a des rumeurs que Nintendo n’organisera pas de Nintendo Direct avant juin 2026, probablement lors d’une annonce Nintendo Today.

Il dit également que Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune's Weave, Rhythm Heaven Groove et Switch Sports sortiront cet été.

Un Mario 3D sortira en 2027, et le jeu des fêtes cette année sera le remake d'Ocarina of Time, une exclusivité Switch 2.

Pikmin 4 Edition cet été et Xenoblade 2 sur Switch 2 cette année.

Duskbloods sortira plus tard en 2026

Nintendo compte beaucoup sur les éditeurs tiers pour 2026. Aucun Nintendo Direct général n'est prévu avant juin 2026.

D'après les dernières nouvelles, le dev du remake de FF9 est toujours "gelé". Il semblerait qu'aucun progrès n'ait été réalisé à ce sujet.

Starfield est en développement sur Switch 2, mais le projet rencontre des difficultés. Une annulation est possible.

VGC :

Nintendo prévoirait de sortir un remake majeur de Zelda et un nouveau jeu Star Fox cette année, mais un jeu Mario en 3D n'arriverait pas sur Switch 2 avant 2027.

C'est ce qu'affirme « NateTheHate2 », un informateur réputé de Nintendo, qui a partagé une multitude d'informations sur les projets de la société pour 2026, ce qui correspond aux informations recueillies par VGC auprès de ses propres sources.


Voilà enfin des jeux qui me parlent
Je suis curieux de voir cela, en espérant un opus comme Star Fox 64
https://www.videogameschronicle.com/news/sources-nintendo-is-planning-a-new-star-fox-and-a-major-zelda-remake-this-year-but-no-3d-mario/
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    tynokarts, adamjensen
    posted the 03/27/2026 at 02:11 PM by jenicris
    comments (47)
    masharu posted the 03/27/2026 at 02:13 PM
    Forcément, avec l'information d'hier. Mais un jeu Star Fox c'est le plus probable, pendant que toute la plèbe ne pense qu'au "Nintendo Cinematic Universe"...
    jenicris posted the 03/27/2026 at 02:14 PM
    masharu hier ?
    altendorf posted the 03/27/2026 at 02:15 PM
    Il était temps !

    jenicris Le spoil de Nintendo sur la présence de Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy ^^
    masharu posted the 03/27/2026 at 02:15 PM
    jenicris Tu n'as pas vu ? Je ne spoile pas, mais c'est sur le home au cas où.
    skuldleif posted the 03/27/2026 at 02:16 PM
    wow je m'attendais a une annee pourri coté nintendo
    et la c'est un remake
    gat posted the 03/27/2026 at 02:17 PM
    En espérant que ce soit pas aussi moyen que le Zero (qui n’a jamais eu de portage Switch bizarrement )

    Je suis plus pour un épisode à la 64 voir Assault qu’un Adventures qui était juste un skin de Zelda.
    jenicris posted the 03/27/2026 at 02:17 PM
    altendorf masharu ah ça, j'avais totalement oublié mais oui ça pourrait etre un teasing
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 02:18 PM
    Bordel ça pue....Avril puis Eté ? Comme ça ?

    J'imagine qu'on sera plus proche d'un StarFox Zero que SF Adventure....
    negan posted the 03/27/2026 at 02:19 PM
    SF Adventure sur GC
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 02:19 PM
    Il aurait ete plus credible si il avait annoncé ca avant le reveal de Fox dans le film
    amario posted the 03/27/2026 at 02:21 PM
    Dégoûtée pour l'histoire du remake d'ocarina of time. Sérieux un remake... Et où sont Monolite
    shinz0 posted the 03/27/2026 at 02:23 PM
    J'espère un jeu à la Star Fox : Assault qui avait des défauts mais avait un bon concept
    fiveagainstone posted the 03/27/2026 at 02:26 PM
    Il en sait des choses Natethehate.

    Splatoon et Fire Emblem cet été c'est cool.
    Je pensais que ce serait les jeux de fin d'année.
    xynot posted the 03/27/2026 at 02:28 PM
    Ocarina of Time, si c'est un vrai un remake ambitieu à la Capcom, je dis pas non
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 02:28 PM
    Cela ressemble plus à des predictions qu'à de "vrais" rumeurs
    shinz0 posted the 03/27/2026 at 02:29 PM
    Remake d'Ocarina of Time en espérant une bonne DA et une bonne animation
    jenicris posted the 03/27/2026 at 02:29 PM
    ouroboros4 pour le coup non, il le dit quand il spécule
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 02:29 PM
    En raison de la retrocompatibilité, des NS2 Edition et surtout en raison des jeux Switch 1 qui continuent a se vendre sur la durée, je pense que Nintendo va annoncer sur Switch 2 pas mal de licences qui n’ont pas ete présente sur Switch 1
    ouroboros4 posted the 03/27/2026 at 02:38 PM
    jenicris
    guiguif posted the 03/27/2026 at 02:38 PM
    remake d'Ocarina of Time

    micheljackson posted the 03/27/2026 at 02:38 PM
    Je crains le pire pour le remake d'OoT,
    s'ils foutent la même DA que BotW/TotK ce serait tellement décevant...
    yanssou posted the 03/27/2026 at 02:39 PM
    Remake d'ocarina of time enfin du concret
    akinen posted the 03/27/2026 at 02:40 PM
    Et revoici l'empêcheur de kiffer un nintendo direct en rond...

    Merci, RDV pour la prochaine surprise gâchée
    sandman posted the 03/27/2026 at 02:42 PM
    remake de ocarina of time 2nd trimestre 2026? Donc dans les 3 mois qui viennent? sans faire la promo? Ca me parait bien court pour un vrai remake sans qu'on ait vu une seule image.
    gat posted the 03/27/2026 at 02:43 PM
    Remake d’OoT, c’est day one par obligation

    Fait chier pour le Mario 3D en 2027. Je pensais vraiment qu’ils allaient le balancer cette année pour les 40 ans.

    Bon après, vu le colosse qui arrive en fin d’année..
    deathegg posted the 03/27/2026 at 02:45 PM
    "Nintendo compte beaucoup sur les éditeurs tiers pour 2026."

    Comment rappelé que la switch pro (2) n'a aucun intérêt, merci.

    (Starfox, c'est cool, mario 3D cool aussi mais putain remake du zelda que tout le monde a poncé, osekour l'originalité chez Nintendo)
    ducknsexe posted the 03/27/2026 at 02:46 PM
    jenicris amario justement pour le nouveau starfox la rumeur dit que ce serais monolith qui produit le jeu.
    e3ologue posted the 03/27/2026 at 02:50 PM
    Pas très excité par ces rumeurs, ça ferait pas beaucoup de jeu pour moi cette année
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 02:51 PM
    deathegg Faut donner aux nouvelles generations l’opportunité de decouvrir ce monument intemporel du jeu video dans des conditions modernes
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 02:53 PM
    jenicris je me demande pourquoi ils n'ont pas balancé wind waker plein pot, ça remplit le planning haha
    deathegg posted the 03/27/2026 at 02:59 PM
    aeris994 c'est vrai qu'un emulateur et une rom, ca coute cher... ca roucoule sévère encore une fois
    oreillesal posted the 03/27/2026 at 03:04 PM
    Laissez OoT tranquille bon sang.
    cyr posted the 03/27/2026 at 03:05 PM
    Nintendo est réputé pour garder secret la pluspart de leur production.
    Lui il connaît l'intégralité du prochain nintendo direct?

    Ouai j' y crois a 5%

    Fire emblem en été ?

    Star fox je serais curieux, mais je reste septique.

    Toute façon le bilan financier arrive , il y a sûrement quelques info officiel.
    romgamer6859 posted the 03/27/2026 at 03:09 PM
    jenicris "que" ca pour l'anniv zelda??
    djfab posted the 03/27/2026 at 03:12 PM
    Pour Zelda OOT Remake, il faudrait un remake profond quand même, pas juste graphique.
    51love posted the 03/27/2026 at 03:16 PM
    Franchement c'est potentiellement très sympathique tout ça.

    Ça fait des années que je me tate à refaire OoT en émulation.. je l'ai fait réellement qu'une seule fois, a sa sortie, avec sa belle cartouche dorée.

    Je venai de chopper la grippe ça tombait bien
    adamjensen posted the 03/27/2026 at 03:17 PM
    Je me dit depuis des années qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir un Remake de Ocarina of Time.
    Ils y a des couilles en or de fou à se faire avec ca.
    Là au moins, ca vaudrait le coup de peut-être acheter une Switch.
    Ca, c'est un Vrai Zelda, peut-être même le meilleur.
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 03:18 PM
    2013 : A Link Between Worlds
    2014 : Hyrule Warriors
    2015 : Triforce Heroes
    2016 : Twilight Princess HD
    2017 : BOTW
    2018 : Hyrule Warriors Switch
    2019 : Link Awakening remake
    2020 : HW : L’ere du fleau
    2021 : Skyward Sword HD
    2022 : TOTK prevu mais repoussé
    2023 : TOTK
    2024 : Echoes of Wisdom
    2025 : HW : Les Chroniques du Sceau
    2026 : OOT remake

    Crédible
    jenicris posted the 03/27/2026 at 03:21 PM
    romgamer6859 il parle que de ce Zelda oui.
    snave posted the 03/27/2026 at 03:24 PM
    Un StarFox Adventures 2 m'aurait fait bander. Mais je suis sûr que ce sera un StarFox de type rail shooter combat aérien (mais si il s'avère top, pourquoi pas).

    Le remake d'Ocarina of Time, bordel, ça, ça me fait kiffer, hâte qu'il sorte en espérant qu'il soit bien remaké, et si il y'a des rajouts de contenue, ça sera encore plus kiffant. Pour le reste, je retiens Splatoon Raiders qui sera un jeu solo aventure, ça, je prends. Le nouveau Fire Emblem qui me dit bien, et ensuite à voir le reste.
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 03:31 PM
    OOT avec des graphismes digne d’une PS4 Pro ca peut le faire

    Wait and see
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 03:31 PM
    Nintendo compte beaucoup sur les éditeurs tiers pour 2026.

    On m'avait dit de la fermer, j'avais encore raison.

    Starfield est en développement sur Switch 2, mais le projet rencontre des difficultés. Une annulation est possible.

    Si c'est vrai, c'est très très grave monsieur Todd Howard, votre moteur qui tient avec du scotch ça va plus du tout !

    Un Mario 3D sortira en 2027, et le jeu des fêtes cette année sera le remake d'Ocarina of Time,

    Le combo safe et ultra gagnant, pas bandant DU TOUT pour ma part !!!

    Ocarina c'est certes un chef d'oeuvre mais donner moi du neuf en fait, marre des remasters et remake, ce jeu n'a rien de fou dans son scénario qu'on veut déjà me refiler la même recette à 80 euros, non non.

    Et Mario, j'imagine qu'il faut sauver Peach ?

    Quand je dis que tout ça aurait mérité du neuf, genre FZERO ? Star Fox Adventures 2 ? Eternal Darkness 2 ? Je sais pas moi, excitez moi les gars...
    ravyxxs posted the 03/27/2026 at 03:32 PM
    aeris994 T'as cru la PS4 PRO et la PS4 Standard avait une différence visuel ? Les deux sont identiques, la différence est dans les FPS.
    kali posted the 03/27/2026 at 03:32 PM
    VGC corrobore les infos de Nate
    aeris994 posted the 03/27/2026 at 03:53 PM
    ravyxxs Tu oublies la 4K
    drybowser posted the 03/27/2026 at 03:59 PM
    Les Mario 3d sont toujours exceptionnel donc c'est top d'en savoir un zn prod, par contre qu'il loupe la sortie du film pour sortir le jeu en même temps , sacrée connerie ça aurait été un raz de marée, et ça prouve encore une fois que Nintendo a bien mal prévu les choses est en retard sur tout car s'est endormie sur ses lauriers !
    Le star fox a l'ancienne laisse sceptique les opus SNES et n64 étaient très bon mais restent de " petits " jeux ... Comme le remake de Zelda oot , sceptique du résultat, le jeu était exceptionnel et immense il y a 20 ans , là maintenant a moins de remanier en profondeur la map et d ajouter des tonnes de quêtes ça n'a plus de sens ..
    Bref la meilleure nouvelle reste la Switch 2 édition de xeno 2 , le jeu génial en a bien besoin et surtout on peut compter sur monolith pour rajouter un nouveau monde a explorer , comme ils l'ont fait avec le 1 et le x
    dokidokii posted the 03/27/2026 at 04:05 PM
    OOT, mais oui svp
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