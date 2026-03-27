Star Fox dans le style classique », avec des graphismes « très bons » et un mode multijoueur en ligne. Exclusivité Switch 2.
Présentation prévue en avril. Cependant, NateTheHate2 dit qu'il y a des rumeurs que Nintendo n’organisera pas de Nintendo Direct avant juin 2026, probablement lors d’une annonce Nintendo Today.
Il dit également que Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune's Weave, Rhythm Heaven Groove et Switch Sports sortiront cet été.
Un Mario 3D sortira en 2027, et le jeu des fêtes cette année sera le remake d'Ocarina of Time, une exclusivité Switch 2.
Pikmin 4 Edition cet été et Xenoblade 2 sur Switch 2 cette année.
Duskbloods sortira plus tard en 2026
Nintendo compte beaucoup sur les éditeurs tiers pour 2026. Aucun Nintendo Direct général n'est prévu avant juin 2026.
D'après les dernières nouvelles, le dev du remake de FF9 est toujours "gelé". Il semblerait qu'aucun progrès n'ait été réalisé à ce sujet.
Starfield est en développement sur Switch 2, mais le projet rencontre des difficultés. Une annulation est possible.
VGC :
Nintendo prévoirait de sortir un remake majeur de Zelda et un nouveau jeu Star Fox cette année, mais un jeu Mario en 3D n'arriverait pas sur Switch 2 avant 2027.
C'est ce qu'affirme « NateTheHate2 », un informateur réputé de Nintendo, qui a partagé une multitude d'informations sur les projets de la société pour 2026, ce qui correspond aux informations recueillies par VGC auprès de ses propres sources.
Voilà enfin des jeux qui me parlent
Je suis curieux de voir cela, en espérant un opus comme Star Fox 64
jenicris Le spoil de Nintendo sur la présence de Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy ^^
et la c'est un remake
Je suis plus pour un épisode à la 64 voir Assault qu’un Adventures qui était juste un skin de Zelda.
J'imagine qu'on sera plus proche d'un StarFox Zero que SF Adventure....
Splatoon et Fire Emblem cet été c'est cool.
Je pensais que ce serait les jeux de fin d'année.
s'ils foutent la même DA que BotW/TotK ce serait tellement décevant...
Merci, RDV pour la prochaine surprise gâchée
Fait chier pour le Mario 3D en 2027. Je pensais vraiment qu’ils allaient le balancer cette année pour les 40 ans.
Bon après, vu le colosse qui arrive en fin d’année..
Comment rappelé que la switch pro (2) n'a aucun intérêt, merci.
(Starfox, c'est cool, mario 3D cool aussi mais putain remake du zelda que tout le monde a poncé, osekour l'originalité chez Nintendo)
Lui il connaît l'intégralité du prochain nintendo direct?
Ouai j' y crois a 5%
Fire emblem en été ?
Star fox je serais curieux, mais je reste septique.
Toute façon le bilan financier arrive , il y a sûrement quelques info officiel.
Ça fait des années que je me tate à refaire OoT en émulation.. je l'ai fait réellement qu'une seule fois, a sa sortie, avec sa belle cartouche dorée.
Je venai de chopper la grippe ça tombait bien
Ils y a des couilles en or de fou à se faire avec ca.
Là au moins, ca vaudrait le coup de peut-être acheter une Switch.
Ca, c'est un Vrai Zelda, peut-être même le meilleur.
2014 : Hyrule Warriors
2015 : Triforce Heroes
2016 : Twilight Princess HD
2017 : BOTW
2018 : Hyrule Warriors Switch
2019 : Link Awakening remake
2020 : HW : L’ere du fleau
2021 : Skyward Sword HD
2022 : TOTK prevu mais repoussé
2023 : TOTK
2024 : Echoes of Wisdom
2025 : HW : Les Chroniques du Sceau
2026 : OOT remake
Crédible
Le remake d'Ocarina of Time, bordel, ça, ça me fait kiffer, hâte qu'il sorte en espérant qu'il soit bien remaké, et si il y'a des rajouts de contenue, ça sera encore plus kiffant. Pour le reste, je retiens Splatoon Raiders qui sera un jeu solo aventure, ça, je prends. Le nouveau Fire Emblem qui me dit bien, et ensuite à voir le reste.
Wait and see
On m'avait dit de la fermer, j'avais encore raison.
Starfield est en développement sur Switch 2, mais le projet rencontre des difficultés. Une annulation est possible.
Si c'est vrai, c'est très très grave monsieur Todd Howard, votre moteur qui tient avec du scotch ça va plus du tout !
Un Mario 3D sortira en 2027, et le jeu des fêtes cette année sera le remake d'Ocarina of Time,
Le combo safe et ultra gagnant, pas bandant DU TOUT pour ma part !!!
Ocarina c'est certes un chef d'oeuvre mais donner moi du neuf en fait, marre des remasters et remake, ce jeu n'a rien de fou dans son scénario qu'on veut déjà me refiler la même recette à 80 euros, non non.
Et Mario, j'imagine qu'il faut sauver Peach ?
Quand je dis que tout ça aurait mérité du neuf, genre FZERO ? Star Fox Adventures 2 ? Eternal Darkness 2 ? Je sais pas moi, excitez moi les gars...
Le star fox a l'ancienne laisse sceptique les opus SNES et n64 étaient très bon mais restent de " petits " jeux ... Comme le remake de Zelda oot , sceptique du résultat, le jeu était exceptionnel et immense il y a 20 ans , là maintenant a moins de remanier en profondeur la map et d ajouter des tonnes de quêtes ça n'a plus de sens ..
Bref la meilleure nouvelle reste la Switch 2 édition de xeno 2 , le jeu génial en a bien besoin et surtout on peut compter sur monolith pour rajouter un nouveau monde a explorer , comme ils l'ont fait avec le 1 et le x