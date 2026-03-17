Salut à tous !

Donc, voilà, je ne suis pas sur d'avoir tout compris...



J'ai bien eu la mise à jour de la ps5 pro qui permet de cocher "améliorer le pssr"



(Pour info, j'étais en béta, et j'ai du quitter la béta manuellement pour avoir la nouvelle maj)



mais pour les jeux cités sur l'article du ps blog:



-SILENT HILL 2

-SILENT HILL f

-Dragon Age: The Veilguard

-Control

-Alan Wake 2

-Senua’s Saga: Hellblade II

-Final Fantasy VII Rebirth

-Nioh 3

-Rise of the Ronin

-Monster Hunter Wilds

-Dragon’s Dogma 2



il y a une Maj de prévue ou ils suffit juste de cocher le petit bouton ?



Je ne trouve pas l'article très clair, et je n'ai aucune maj pour les jeux que je possède dans cette liste ...



Voilà, voilà... si vous avez des éclaircissements , merci à vous !