Salut à tous !
Donc, voilà, je ne suis pas sur d'avoir tout compris...
J'ai bien eu la mise à jour de la ps5 pro qui permet de cocher "améliorer le pssr"
(Pour info, j'étais en béta, et j'ai du quitter la béta manuellement pour avoir la nouvelle maj)
mais pour les jeux cités sur l'article du ps blog:
-SILENT HILL 2
-SILENT HILL f
-Dragon Age: The Veilguard
-Control
-Alan Wake 2
-Senua’s Saga: Hellblade II
-Final Fantasy VII Rebirth
-Nioh 3
-Rise of the Ronin
-Monster Hunter Wilds
-Dragon’s Dogma 2
il y a une Maj de prévue ou ils suffit juste de cocher le petit bouton ?
Je ne trouve pas l'article très clair, et je n'ai aucune maj pour les jeux que je possède dans cette liste ...
Voilà, voilà... si vous avez des éclaircissements , merci à vous !
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posted the 03/17/2026 at 09:21 AM by richterbelmont
Les jeux de la liste sont automatiquement upscalés en PSSR 2
Pour tous les autres, tu peux activer l'option ou non dans les paramètres de la console.
Pas de maj, mais PSSR 2 quoi qu'il arrive pour ces jeux ?
C'est étrange qu'est ce qui ferait que ces jeux utilisent le PSSR 2 automatiquement ?
Mais ok, si c'est ça , c'est cool
ok, la maj de la console est faite, donc mon Alan wake 2 et ff7 doivent tourner avec le PSSR 2
J'aurais aimer pouvoir essayer silent hill f, c'est le jeu le plus évident pour comparer avec ses scintillements
Mais pour les jeux qui ne l'ont pas intégré, tu a une option dans les paramètres de ta PS5 PRO pour activer le PSSR 2 par défaut. C'est un PSSR 2 générique qui ne sera pas forcément optimisé pour un jeu en particulier mais qui doit faire la blague. Comme ce n'est pas forcément optimisé, ça peut être dégueux. C'est pour ça que c'est une option à cocher.
Je ne sais pas si ça sera compatible pour les jeux PS4. J'aimerais bien avoir un Bloodborn qui dépasse le 720p bordel.
Encore une fois, c'est ce que j'ai compris. Je n'ai pas touché à ma console aujourd'hui donc je n'ai pas cherché à vérifier.
Il ny a plus qu'à attendre les mises à jour des jeux cités...
A mon avis vous prennez aucun risque à activer cette option.
Et certains jeux seront patchés, pas tous, parce que les dev voudront faire une configuration maison du PSSR2 pour en tirer le maximum.
Pour l'option PSSR, je l'ai trouvée dans paramètres, écran et vidéo, sortie vidéo: là, tu peux cocher le PSSR. Je n'ai pas eu de mise à jour sur les jeux de la liste par contre (pas tout testé non plus).
L'option PSSR 2 je l'ai trouvée
Ce que je ne comprends pas dans l'article, c'est si les jeux de la liste auront une mise à jour
J'ai testé avec the last of us par 2 qui n'est pas dans la liste...
c'est plus net quand PSSR 2 est coché
Pour les jeux listés, peut être que c'est déjà mis à jour puisque ces titres ont été pensés avec le PSSR 2 depuis un moment. Pour les jeux plus anciens, l'option dans les paramètre de la console doit suffire.
Sur PC, on manipule souvent les fichiers d'upscalling pour mettre à jour à la main ou ajouter l'option dans un jeu. C'est juste un DLL. J'imagine que c'est quelque chose de similaire pour le PSSR 2: un nouveau fichier qui remplace un ancien.
Je te donne un exemple sur steam deck pour que tu visualises de quoi je parle:
https://www.youtube.com/watch?v=95N6-2U5YQo