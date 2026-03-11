1. Le bug qui masquait la puissance du parc PC

Valve a récemment annoncé sa, affirmant que sa console de salon estactuels.Mais derrière ce chiffre marketing flatteur, la réalité du terrain - confirmée par les dernières données de Steam elles-mêmes - semble bien différente.Pendant des années, lea souffert d'un bug majeur.Malgré les plaintes répétées de centaines de joueurs sur la communauté Steam, Reddit et divers forums, Steam comptabilisait souvent l'iGPU (puce graphique intégrée) au lieu du GPU dédié sur les ordinateurs portables (10 à 15% des joueurs concernés).Ce n'est qu'enEn ignorant ce correctif pour son marketing, Valve s'appuie sur des données obsolètes qui sous-estimaient la puissance GPU réelle des PC sur le marché.L'affirmation de Valve est aujourd'hui impossible à justifier :déjà 50 % des joueurs avaient un GPU supérieur à la configuration de la Steam Machine (RTX 2060 Super avec 8 Go de VRAM ou supérieur).après correction du bug, ce chiffre grimpe àenviron 30 % des GPU en janvier, et même 38 % en février, sont au moins du milieu de gamme (RTX 3070 ou supérieure), dépassant largement les capacités de la nouvelle machine.Dire qu'elle surpasse 70 % du marché est, au mieux, une lecture très optimiste, au pire, une désinformation volontaire. A moins que Valve estime qu'elle soit au moins au niveau d'une RTX 3070, ce qui semble impossible.Pour bien comprendre l'ampleur du décalage, il faut replacer ces pourcentages dans le contexte global du marché. Même si l'industrie a massivement arbitré ses lignes de production en faveur de l'IA, chaque année, environ 30 à 50 millions de GPU dédiés à destination des joueurs sont vendus.En étant très conservateur, on peut estimerPourquoi ce chiffre ? Steam compte environ 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En sachant que tous les joueurs ne se connectent pas chaque mois et que Steam représente environ les 2/3 du marché PC global, le seuil des 200 millions est une base de calcul simple et solide, même si certaines estimations donnent des chiffres beaucoup plus élevés.Si l'on applique les chiffres du marché à ce parc, la réalité pour Valve devient problématique. Il existe déjà sur le marché :capables de faire mieux que la Steam Machine (segment entrée de gamme actuel, 2060 Super et plus).qui boxent au moins dans la catégorie "milieu de gamme" (RTX 3070 et plus).sur le segment "haut de gamme" (RTX 3080, 4070, 5070 et supérieures).sur le segment "très haut de gamme" (RTX 4080, 5070 Ti et supérieures).Pour se donner une idée des performances par rapport aux consoles:- le premier groupefait généralement a peu près- tandis que le segmentest déjà, au niveau d'- là ou ladevrait proposer généralementLa Steam Machine se retrouve donc au milieu d'un océan de joueurs déjà largement mieux équipés que ce que Valve tente de nous faire croire.Si l'objectif principal de Valve est d'unifier l'expérience sous SteamOS (Proton) et de, la cible reste pour l'instantLe public: la majorité des joueurs dispose de machines au moins milieu de gamme, surpassant la Steam Machine et les consoles actuelles la majorité du temps.Ces mêmes consoles, particulièrement bien installées - bientôt 100 millions de PS5 - continuent d’avoir, malgré un ralentissement des ventes passé le milieu de leur cycle de vie.