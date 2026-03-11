Valve a récemment annoncé sa Steam Machine
, affirmant que sa console de salon est "au moins aussi puissante que 70 % des PC gamers"
actuels.
Mais derrière ce chiffre marketing flatteur, la réalité du terrain - confirmée par les dernières données de Steam elles-mêmes - semble bien différente.
1. Le bug qui masquait la puissance du parc PC
Pendant des années, le Steam Hardware Survey
a souffert d'un bug majeur.
Malgré les plaintes répétées de centaines de joueurs sur la communauté Steam, Reddit et divers forums, Steam comptabilisait souvent l'iGPU (puce graphique intégrée) au lieu du GPU dédié sur les ordinateurs portables (10 à 15% des joueurs concernés).
https://steamcommunity.com/discussions/forum/11/601906267549626697/
https://steamcommunity.com/discussions/forum/0/628941283089688890/
Ce n'est qu'en février 2026 que Valve a enfin corrigé ce biais.
En ignorant ce correctif pour son marketing, Valve s'appuie sur des données obsolètes qui sous-estimaient la puissance GPU réelle des PC sur le marché.
2. La règle des "70 %" : un calcul erroné
L'affirmation de Valve est aujourd'hui impossible à justifier :
- En janvier 2026,
déjà 50 % des joueurs avaient un GPU supérieur à la configuration de la Steam Machine (RTX 2060 Super avec 8 Go de VRAM ou supérieur).
- En février,
après correction du bug, ce chiffre grimpe à plus de 60 %
.
- Plus encore,
environ 30 % des GPU en janvier, et même 38 % en février, sont au moins du milieu de gamme (RTX 3070 ou supérieure), dépassant largement les capacités de la nouvelle machine.
Dire qu'elle surpasse 70 % du marché est, au mieux, une lecture très optimiste, au pire, une désinformation volontaire. A moins que Valve estime qu'elle soit au moins au niveau d'une RTX 3070, ce qui semble impossible.
3. État du marché PC gaming et console : un parc déjà solide
Pour bien comprendre l'ampleur du décalage, il faut replacer ces pourcentages dans le contexte global du marché. Même si l'industrie a massivement arbitré ses lignes de production en faveur de l'IA, chaque année, environ 30 à 50 millions de GPU dédiés à destination des joueurs sont vendus.
En étant très conservateur, on peut estimer le parc mondial à environ 200 millions de PC gaming actifs
.
Pourquoi ce chiffre ? Steam compte environ 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En sachant que tous les joueurs ne se connectent pas chaque mois et que Steam représente environ les 2/3 du marché PC global, le seuil des 200 millions est une base de calcul simple et solide, même si certaines estimations donnent des chiffres beaucoup plus élevés.
Si l'on applique les chiffres du marché à ce parc, la réalité pour Valve devient problématique. Il existe déjà sur le marché :
- 100 à 120 millions de PC
capables de faire mieux que la Steam Machine (segment entrée de gamme actuel, 2060 Super et plus).
- 70 à 80 millions de PC
qui boxent au moins dans la catégorie "milieu de gamme" (RTX 3070 et plus).
- Environ 50 millions de machines
sur le segment "haut de gamme" (RTX 3080, 4070, 5070 et supérieures).
- 10 à 15 millions de machines
sur le segment "très haut de gamme" (RTX 4080, 5070 Ti et supérieures).
Pour se donner une idée des performances par rapport aux consoles:
- le premier groupe "entrée de gamme"
fait généralement a peu près aussi bien qu'une PS5 standard et très rapidement bien mieux.
- tandis que le segment "haut de gamme"
est déjà, au niveau d'une PS5 Pro et même bien mieux.
- là ou la Steam Machine
devrait proposer généralement un rendu proche d'une PS5 via FSR4
.
La Steam Machine se retrouve donc au milieu d'un océan de joueurs déjà largement mieux équipés que ce que Valve tente de nous faire croire.
4. À qui s’adresse vraiment la Steam Machine ?
Si l'objectif principal de Valve est d'unifier l'expérience sous SteamOS (Proton) et de s'affranchir enfin de Windows
, la cible reste pour l'instant floue.
Le public PC est déjà largement mieux équipé que ce que Valve laisse entendre
: la majorité des joueurs dispose de machines au moins milieu de gamme, surpassant la Steam Machine et les consoles actuelles la majorité du temps.
Ces mêmes consoles, particulièrement bien installées - bientôt 100 millions de PS5 - continuent d’avoir un fort ancrage auprès du grand public via les écosystèmes Playstation et Nintendo
, malgré un ralentissement des ventes passé le milieu de leur cycle de vie.
donc je veux bien que la steam machine s'adresse pas au meme publique mais a un moment donné c'est juste pas possible de vendre truc niveau PS5 au prix d'une PS6 voire plus