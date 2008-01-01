C'est dimanche, on chill et quoi de mieux qu'un bon petit dossier de @BlondexGF pour bien démarrer l'après midi !Au programme : le Virtual Boy !L'accessoire maudit de Nintendo, qui a une histoire fascinante, s'apprête à faire son grand retour sur Switch 2 presque 40 ans plus tard !Quels sont les jeux disponibles dessus? Valent ils le coup? Toutes ces réponses auront une question avec le dossier de Blondex, qui a plongé corps et âmes dans cette dinguerie avant guardiste de Gunpei Yokoi, le créateur de la Gameboy !