C'est dimanche, on chill et quoi de mieux qu'un bon petit dossier de @BlondexGF pour bien démarrer l'après midi !
Au programme : le Virtual Boy !
L'accessoire maudit de Nintendo, qui a une histoire fascinante, s'apprête à faire son grand retour sur Switch 2 presque 40 ans plus tard !
Quels sont les jeux disponibles dessus? Valent ils le coup? Toutes ces réponses auront une question avec le dossier de Blondex, qui a plongé corps et âmes dans cette dinguerie avant guardiste de Gunpei Yokoi, le créateur de la Gameboy !
- LIRE LE DOSSIER DE BLONDEX
https://www.gameforever.fr/virtualboy.php
tags :
posted the 02/08/2026 at 11:17 AM by obi69