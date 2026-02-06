Bonsoir tout le monde,



Gros soucy avec mon abonnement NSO..

Voilà j'ai acheté un code d'1 an Nintendo Switch online.

j'ai entré le code pas de problème il est bien enregistré sur mon compte 1 an abonnement familial NSO.

Sauf que....et bien je n'ai pas d'abonnement actif...rien...

je ne peux pas me connecter aux jeux en ligne et sur mon compte il dit que je n'ai pas d'abonnement.

J'ai écrit à Big N et ces c..... me répondent qu'il ne preuve rien faire évidemment...

Avez vous déjà eu ce souci ?

Comment faire ? j'ai redémarré ma console et rien.

Bref voilà need help !