Pb abonnement NSO
Bonsoir tout le monde,

Gros soucy avec mon abonnement NSO..
Voilà j'ai acheté un code d'1 an Nintendo Switch online.
j'ai entré le code pas de problème il est bien enregistré sur mon compte 1 an abonnement familial NSO.
Sauf que....et bien je n'ai pas d'abonnement actif...rien...
je ne peux pas me connecter aux jeux en ligne et sur mon compte il dit que je n'ai pas d'abonnement.
J'ai écrit à Big N et ces c..... me répondent qu'il ne preuve rien faire évidemment...
Avez vous déjà eu ce souci ?
Comment faire ? j'ai redémarré ma console et rien.
Bref voilà need help !
    jf17 posted the 02/06/2026 at 08:53 PM
    Tu la acheté sur un site officiel ?
    derno posted the 02/06/2026 at 09:29 PM
    tu l'as bien mis sur ton compte principal?
    l'abo n'est valable que pour un compte, les autres n'y ont pas accès.
    mishinho posted the 02/06/2026 at 09:32 PM
    jf17 Eneba
    derno Oui il est bien enregistre sur mon compte principal...
