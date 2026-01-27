profile
Code Vein II
name : Code Vein II
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : N.C
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
articles : 6074
visites since opening : 10455043
nicolasgourry > blog
all
[PC/PS5/XSX] Que vaut Code Vein II ?



Noisy Pixel 8/10


JVFrance 7,5/10
Si Code Vein avait su séduire un certain public en son temps, avec une belle performance en termes de ventes et de critiques, son successeur Code Vein II s’avère être un peu plus accessible avec une formule davantage travaillée. Le gameplay est assez riche pour pouvoir s’adonner à des builds différents et demande un léger temps d’adaptation avant de révéler toute sa saveur. Il y a tout de même quelques ombres au tableau, mais rien qui ne nous ait empêché d’apprécier nos longues sessions de jeu. Code Vein II est la bonne surprise de ce début d’année 2026, et si l’on attend déjà avec impatience que Bandai Namco offre à la licence un troisième opus, espérons que le jeu bénéficiera d’un suivi à la hauteur des ambitions du titre ainsi que d’une extension de qualité afin de prolonger le plaisir comme il se doit.

Jdgeek 7,5/10
Code Vein II ne révolutionne pas le Souls-like, mais il ne cherche pas vraiment à le faire.
Sa force réside dans ses systèmes complexes et complets, la flexibilité de ses builds et cette volonté d’offrir une expérience plus permissive sans pour autant renoncer à l’exigence.
Il faut du temps pour comprendre et maîtriser ses mécaniques. Mais une fois cet investissement alloué, il offre une aventure riche. Son level design est définitivement un de ses points forts, bien qu'il faille être maitrisé pour pleinement profiter de son environnement.

IGNFrance 7/10
Il y avait beaucoup à dire sur Code Vein II. Et c’est une bonne chose ! Le jeu essaye de marier des genres, des mécaniques, des intrigues et des thèmes. Mais c’est aussi probablement son défaut principal. Le mieux est l’ennemi du bien et si Code Vein II offre beaucoup, l’exécution de toutes ces parties laisse parfois à désirer. En cela, Code Vein II peine à s’élever, à devenir quelque chose de plus grand que la somme de ses éléments. Il n’en reste pas moins un action-souls like compétent, dense et généreux en contenu, avec un système de progression à la flexibilité très agréable, et des combats grisants si vous acceptez quelques coups bas ici et là.
https://www.youtube.com/watch?v=YnbM5YCJSlo
    posted the 01/27/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    guiguif posted the 01/27/2026 at 10:45 AM
    Bon apparemment le framerate n'est pas bon sur PS5. Tant pis ça quand il sera bradé.
    olex posted the 01/27/2026 at 11:26 AM
    guiguif J'ai le jeu (je joue sur une PS5 Fat), et en effet ça rame à plusieurs reprises, surtout en exploration dans l'open-world. Ce n'est pas injouable loin de là, et heureusement durant les gros boss, ça reste stable. Apparemment c'est pareil sur PS5 Slim/Pro. Le 1er Code Vein souffrait déjà de ce souci, avant d'être quasiment totalement corrigé grâce aux mises à jour.
    liberty posted the 01/27/2026 at 11:46 AM
    Encore un article putaclick de Nicolasgourry !!!!!

    Donc Code Vein 2 vaut 54,99 euros en physique et 69,99 euros en dématérialisé !


    Voilà !!!!


    Nananère
    losz posted the 01/27/2026 at 12:27 PM
    Ca rame alors que ca ressemble à un jeu ps3
    tripy73 posted the 01/27/2026 at 12:31 PM
    losz : sûrement un problème de puissance de la machine
    cyr posted the 01/27/2026 at 12:35 PM
    losz j'ai vu des pc ramer alors qu'il avait pas grand chose a afficher ..

    C'est une question de ligne de code,

    La puissance n'est rien sans maîtrise
