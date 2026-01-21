profile
Kensuke Tanabe va prendre sa retraite
Avec ses 62 ans et ses innombrables jeux chez Nintendo, Kensuke Tanabe va prendre sa retraite.
Son dernier jeu en temps que producteur aura été Metroid Prime 4.
Il aura, entre autre, été coproducteur pour Metroid Prime sur GameCube, et producteur sur Metroid Prime 2.

Il aura également été scénariste sur Zelda a Link to The Past sur SNES, Link Awakening(GameBoy) et superviseur sur Paper Mario la Porte Millénaire(GameCube).

Il sera remplacer par Risa Tabata

Vous pouvez retrouver sur Wikipedia son étonnant palmarès de jeux chez Nintendo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kensuke_Tanabe

https://www.resetera.com/threads/kensuke-tanabe-announces-his-retirement-from-nintendo-in-a-nintendo-dream-interview-mp4-was-his-final-game-risa-tabata-will-be-his-successor.1412092/
    posted the 01/21/2026 at 05:18 PM by ouroboros4
    comments (4)
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 05:30 PM
    Bonne retraite a lui, il l'aura bien mérité
    olex posted the 01/21/2026 at 05:30 PM
    Sa carrière, c'est quelque chose... Merci à sa productivité et à avoir très souvent pris en charge des projets fleuves et risqués. Il a bien mérité du repos. Bonne (et longue) retraite !
    gat posted the 01/21/2026 at 05:33 PM
    ducknsexe Il reviendra sur Switch 2 tu crois ?
    ducknsexe posted the 01/21/2026 at 05:42 PM
    gat il a produit l execellent Metroid prime 4 avant de dire adieux.
    L'etoile magique était deja sur switch 2

    Par contre le clan des tanab Risa tanaba ont dirait sa soeur
