Avec ses 62 ans et ses innombrables jeux chez Nintendo, Kensuke Tanabe va prendre sa retraite.
Son dernier jeu en temps que producteur aura été Metroid Prime 4.
Il aura, entre autre, été coproducteur pour Metroid Prime sur GameCube, et producteur sur Metroid Prime 2.
Il aura également été scénariste sur Zelda a Link to The Past sur SNES, Link Awakening(GameBoy) et superviseur sur Paper Mario la Porte Millénaire(GameCube).
Il sera remplacer par Risa Tabata
Vous pouvez retrouver sur Wikipedia son étonnant palmarès de jeux chez Nintendo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kensuke_Tanabe
https://www.resetera.com/threads/kensuke-tanabe-announces-his-retirement-from-nintendo-in-a-nintendo-dream-interview-mp4-was-his-final-game-risa-tabata-will-be-his-successor.1412092/
tags :
posted the 01/21/2026 at 05:18 PM by ouroboros4
L'etoile magique était deja sur switch 2
Par contre le clan des tanab Risa tanaba ont dirait sa soeur