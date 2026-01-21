Avec ses 62 ans et ses innombrables jeux chez Nintendo, Kensuke Tanabe va prendre sa retraite.Son dernier jeu en temps que producteur aura été Metroid Prime 4.Il aura, entre autre, été coproducteur pour Metroid Prime sur GameCube, et producteur sur Metroid Prime 2.Il aura également été scénariste sur Zelda a Link to The Past sur SNES, Link Awakening(GameBoy) et superviseur sur Paper Mario la Porte Millénaire(GameCube).Il sera remplacer par Risa TabataVous pouvez retrouver sur Wikipedia son étonnant palmarès de jeux chez Nintendo.