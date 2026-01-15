profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
cyr
21
Likes
Likers
cyr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 171
visites since opening : 366290
cyr > blog
contraste entre les débuts de la switch et de la switch2
J'ai regarder les stats me concernant sur la sortie de la switch et de la switch2.

Et je constate que je suis plus accro a la switch2 qu'a la switch sur la phase de la première année de sortie respective.


La switch année 2017 La switch /switch2 2025

Janvier: 0 h. Janvier: 19 h
Fevrier: 0 h. Fevrier: 27 h
Mars: 19 h. Mars: 36 h
Avril: 39 h avril: 24 h
Mai: 13 h mai: 26 h
Juin: 17 h juin: 83 h. (Sortie)
Juillet : 10 h. Juillet: 92 h
Aout: 12 h aout: 84 h
Septembre: 20 h septembre. 43 h
Octobre : 39 h. Octobre. 76 h
Novembre: 108 h novembre. 104 h
Décembre : 78 h Décembre. 164 h



Je pensais pas avoir si peu jouer au lancement de la switch , mais pas autant a la switch2.


Apres j'ai acheter des jeux switch 1 que j'ai intégralement jouer sur la switch2. Ça explique aussi des choses....

Mais ce contraste, je trouve ça drôle.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 01/15/2026 at 09:40 AM by cyr
    comments (33)
    badeuh posted the 01/15/2026 at 09:50 AM
    Cyr Tu devais encore joué sur Wii U ou alors tu n'aimes pas Zelda BotW
    micheljackson posted the 01/15/2026 at 09:53 AM
    Un article remarquablement cohérent : du titre à la conclusion, l’intérêt est resté constant.
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 09:57 AM
    Mon comparatif serait situé entre la Wii U et la Switch 2 (pas eu la switch) mais sur la deuxième année de vie de la Wii U. Pris en occase la première année était un désert de jeux au global. Pour moi la switch 2 démarre bien, j'ai du jouer dans les 150 heures sur MKW, et dans les 100 heures pour les autres jeux (en ma possession).

    Hier j'ai acheté Little Nighmares Remaster sur le store !
    Il est a 7.50 euros actuellement au lieu des 30 euros de base (60 fps + 4K)
    cyr posted the 01/15/2026 at 09:58 AM
    badeuh non ps4.

    Et avant la sortie de la switch2, j'etais partager avec la xbox série X

    Par contre je me demande s'il y a pas un lien entre la grosse descente de ma consommation électrique et la consommation de la xbox série X.

    40 kwh de moins sur décembre, par rapport a décembre 2024. c'est possible que c'est la xbox qui est responsable ?


    micheljackson ton commentaire reste dans la constante de l'article.
    cyr posted the 01/15/2026 at 10:00 AM
    rogeraf y a une version de little nighmare remastered?

    J'ai acheter le jeux sur switch pour un prix dérisoire il y a 2 ou 3 ans , et j'ai démarré le jeux sur la switch2....mais j'accroche pas trop......
    badeuh posted the 01/15/2026 at 10:16 AM
    cyr De mémoire 2017 sur PS4 c'était Horizon et For Honor, mais sur Switch il y avait déjà de quoi jouer entre Zelda et Mario Odyssey pour citer les deux majeurs (MK8D n'était pas nouveau pour un joueur Nintendo).
    cyr posted the 01/15/2026 at 10:27 AM
    badeuh mario odyssey, j'y ai passer 16 heure en tous et pour tous. Je l'ai fini, mais il me reste le monde bonus que j'ai pas débloqué
    J'ai essayer de m'y remettre, mais bordel avec le chapeau, je suis rouillé.

    Zelda botw 89 heure.

    Et mario kart 8 deluxe 66 heure.

    Non les jeux switch que j'ai le plus jouer sir l'année 2017 c'est:
    Xenoblade chronicle 2 122 heure
    Farming simulator switch edition 118 heure
    Skyrim 93 heure
    Mario kart 8 deluxe et stardew valley 66 heure chacun
    Lego city 41 heure
    Splatoon 2 20 heure

    Et il y a d'autre jeux mais inférieur a 20 heure...

    J'ai aussi pour les autres année si ça t'intéresse.

    Et en 2022 j'ai juste acheter 3 jeux. (J'avais dit que quand ma carte micro sd 1 to etais pleine , j'arrête d'acheter de nouveau jeux, visiblement j'ai tenu parole)
    Pokemon ecarlate 524 heure
    Xenoblade chronicle 3 16 heure (jeux en boite hélas)
    Et le premier niveau no kuni 3 heure (va falloir que je m'y remette sérieusement
    narukamisan posted the 01/15/2026 at 10:33 AM
    Quand j'ai regardé mes stats et celles de ma compagne c'est exactement le même constat, la switch2 a reboosté notre temps de jeux
    kidicarus posted the 01/15/2026 at 10:33 AM
    badeuh zelda était lancement mais mario est arrivé 7 mois après le lancement.

    Je pense que la proposition de la switch 1 était plus diversifiée mais avec des petits jeux dans son à semble et porté par le concept de la switch 1.
    Mais la deux à de plus gros jeux dans son ensemble et un bon soutien des tiers avec des jeux infaisables sur la première mais pas nouveau dans son ensemble, par contre la deux montre qu'elle peut avoir des jeux de cette génération dès le lancement comme street fighter 6. Son point faible, elle n'a pas eu de jeu révolutionnaire comme Zelda botw.

    Je ne pense pas que Nintendo si qui été pour son avenir, sauf au niveau de la géopolitique ou de certains pays qui risquent de passer en récession. Et pour le prix qui pourrait augmenter, ça sera pour tout le monde donc en terme de concurence la différence de sera toujours la même, c'est plus problématique pour Sony et Microsoft si ça devait encore augmenter, ce sont des supports vieillissants et là je ne suis 0as sûr que le joueur fasse encore l'effort d'achat.
    angelsduck posted the 01/15/2026 at 10:36 AM
    Comment tu fais pour voir des stats de Switch 2 de janvier à main 2025 alors que la console est sortie en juin 2025 ?
    geralttw posted the 01/15/2026 at 10:37 AM
    angelsduck C’est la Switch 1 de janvier à juin
    cyr posted the 01/15/2026 at 11:02 AM
    angelsduck geralttw
    Geralttw a tosu dit


    En vrai j'etais bêta testeur durant cette période.
    cyr posted the 01/15/2026 at 11:04 AM
    narukamisan pour moi la switch2 supplante la switch.

    Manque juste les futur gros jeux nintendo a venir et quelque surprise en exclu, en partenariat etc
    ratchet posted the 01/15/2026 at 11:13 AM
    cyr j’ai enfin fini Pokémon ZA en 630h
    micheljackson posted the 01/15/2026 at 11:48 AM
    cyr
    badeuh posted the 01/15/2026 at 11:53 AM
    kidicarus Je ne critique pas la S2 d'ailleurs 6mois après le lancement j'ai bcp de jeux S2 en comparaison à la 1.
    Après un vrai Zelda (pas de muso, ni de spinoff à la EotW), dans mon cas ça fait exploser le nombre d'heures de jeu. Reste que j'ai aimé DK, pour le reste c'est un peu la déception (MK, MP4 et Zelda muso)
    cyr posted the 01/15/2026 at 12:02 PM
    ratchet tu es sur d'avoir fini? Lol.

    Je vient de faire un niveau de donkey tropical freeze. Le niveaux 3-1.

    Carnaval animal. J'ai kiffer. Le niveau est la musique. Du Nintendo comme je l'aime
    kidicarus posted the 01/15/2026 at 12:37 PM
    badeuh je ne voyais pas ton commentaire comme une critique, je voulais simplement mettre en avant l'écart entre zelda et mario.

    Pour ma part, je suis sur Metroid Prime 4 et je ne suis pas déçu malgré que j'avais peur pour la moto, dans l'ensemble il n'y a pas révolution dans la série et l'aspect recherche et mise sous pression me plaît bien malgré que ça impact l'aspect action plus soutenu.

    Mario kart est excellent même si je lui préfère le 8 qui est je crois mon préféré. Le risque prit par Nintendo avec son gameplay exigeant qui tranche avec la série est à louer. Après je voudrais que Nintendo revienne plus vers le jeu original, un mix entre la version snes, 64, gba et DS avec de l'évolution sur les vehicules(moteur, pneu, matières etc).
    Pour DK, je suis plus mitigé car j'adore les jeux de plate-forme et celui-ci s'en éloigne pour moi. Le jeu est extraordinaire dans son ensemble mais Nintendo a pris un sacré risque avec cette formule pas assez révolutionnaire et attirante pour en faire le Zelda Botw de la switch.
    Je pense que Nintendo le voyait ainsi, il faudrait avoir les previsions de vente de Nintendo. Mais ce qui est certain il n'a pas été le système seller qu'il aurait dû être. C'est mon avis.

    Les muso m'amusent pas longtemps, mais je comprends ceux qui aime.

    Maintenant j'attends les nouveaux jeux non annoncés qui seront annoncé à partir d'avril, là ça sera en premier lieu le pack Résident evil.
    badeuh posted the 01/15/2026 at 12:53 PM
    kidicarus Pour MP4 j'avais trop d'attente contrairement à DK que j'ai pris pour sortir de MK qui m'a déçu. Et DK c'est juste la bonne surprise, je n'aime pas DK64 bilan un DK3d j'ai peur mais j'accroche à ce qu'ils ont fait.

    Je partage ton avis sur MK8 qui est le meilleur de la série. MKWorld est trop dans l'esprit de MKWii, qui pour moi est le pire MK ever. Alors les options et MàJ corrigent le tir mais le contenu en terme de course est juste navrant. Quant à l'OpenWorld, c'est pas aussi excitant que ce que je pouvais imaginer. Après le jeu est cool mais je n'y passerai pas les milliers d'heures que j'ai cramé sur MK8.

    Pour le BotW de la S2, j'attendais MP4 car le jeu a du avoir un énorme budget, l'univers Metroid se prête à de grandes et longues aventures mais rien de tout cela.
    cyr posted the 01/15/2026 at 12:54 PM
    ratchet Sur les 5605 heure que j'ai passé de 2017 a 2025 sur switch/switch2 tous jeux confondus (134 titre), 2444 heure concerné que sur des jeux pokemon.

    J'attends tes stat lol
    cyr posted the 01/15/2026 at 12:55 PM
    ratchet putain ça fait presque du 50%
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 01:05 PM
    cyr le post d'ecco le dophin a disparu donc je te réponds là :

    merci de me répondre.

    Ah oui pas de Sega, moi j'ai eu (ca va être long) nes, supervision, gameboy pocket, game gear, atari jaguar, saturn, n64, playstation, dreamcast, playstation 2, NDS, 3DS, xbox 360, xbox one, wii u, ps4 pro, serie x et switch 2.

    J'ai eu 3 consoles SEGA que j'ai grandement appréciées à leurs époques (malgré leurs echecs).

    Par contre jusqu'a la 360 j'ai tout vendu ... sauf la Dreamcast
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 01:08 PM
    cyr le remaster de little nightmare est sorti mi 2025 avant la sortie du 3 ieme episode. A 30 euros je trouvais le prix un peu abusé, la il est a moins 75 pourcents !

    Bon on va finir par se voir au bar en fin de journée ... avec nos échanges respectifs du jour
    cyr posted the 01/15/2026 at 01:24 PM
    rogeraf malgré les apparences, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Bon sauf si le jeux vidéo est reconnu comme une drogue....la oui je suis positi.
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 01:29 PM
    cyr Je te crois, moi je bois, je fume, je me drogue. Des fois avec le cana mon cerveau arrive plus a suivre pour jouer (faut qd meme garder son cerveau), le cbd j'y arrive pas !
    cyr posted the 01/15/2026 at 01:50 PM
    rogeraf tu es sérieux sur le cana?

    Perso j'ai jamais pris de café non plus. Et j'ai arrêté le coca.

    Après m'a drogue c'est a disneyland paris (et un jour a disney world)
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 02:08 PM
    cyr ouai de la bonne w e e d. J'ai des problèmes d'insomnies durs, c'est pour ca aussi (pas que pour le plaisir). Les somnifères ça ne me fait rien
    cyr posted the 01/15/2026 at 02:41 PM
    rogeraf ha ouia....compliqué. de mon côté je dors comme un loire.

    On peut tirer devant chez moi, j'entends rien. (Je rigole pas, c'est réellement arriver)
    rogeraf posted the 01/15/2026 at 02:53 PM
    cyr
    ratchet posted the 01/15/2026 at 04:12 PM
    cyr je regarde mais déjà moi la Switch 1/2 mes jeux c’est 90% du Pokémon et là en tout j’en suis à 3435 heures !!!

    - Pokémon Épée et écarlate: 959h chacun
    - Pokémon ZA: 630h
    - Pokémon DE: 365h
    - Pokémon Arceus: 295h
    - Pokémon PS: 120h
    - Pokémon Violet et Bouclier: 80h chacun
    - Pokémon HOME: 25h
    - Pokémon Let’s go: 2h chacun (mais j’ai changer de compte depuis la sortie ou truc du genre car j’étais à +100g sur Pikachu)

    Voilà!
    cyr posted the 01/15/2026 at 06:06 PM
    ratchet lol....on est tous accro de pokemon, c'est de la drogue.


    Je viens de jeter un œil sur l'eshop, des jeux on etais ajouter.

    Tu connais Carmageddon rogue shift? J'en ai fait 1 sur ps4, mais ça n'avais rien a voir avec celui la....
    kidicarus posted the 01/16/2026 at 06:45 AM
    badeuh pour moi, MP4 n'est qu'un jeu switch 1. Et je dois dire que personne le note que pour un jeu switch 1il est graphiquement sublime. Pareil je ta dais beaucoup mais comme il fait aussi bien que les autres épisode qui sont très bons, je ne suis pas déçu.

    Mon MK que j'aime le moins est le double Dash, celui de la wii en dehors des motos, je le trouve vraiment très bon; je dirais normal après le jeu GC que j'apprécie moyennement.
    Le World est je pense plus exigeant et technique des mario kart pour bien jouer. Mais ça le rend plus austère que on pense que la piste est droit comme la piste de neige droite dans l'ancien mario kart. Mais en fait c'est bien plus subtile dans le World où en fait tout se passe en dehors de cette soit disante ligne droite. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire

    À l'époque j'ai préféré Banjo à DK64, mais mario 64 restait en son temps bien meilleur en terme de jeu pur.
    kidicarus posted the 01/16/2026 at 06:51 AM
    cyr mais quelle vie de merde

    Je plaisante, je préfère préciser dans le monde d'aujourd'hui.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo