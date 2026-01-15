J'ai regarder les stats me concernant sur la sortie de la switch et de la switch2.



Et je constate que je suis plus accro a la switch2 qu'a la switch sur la phase de la première année de sortie respective.





La switch année 2017 La switch /switch2 2025



Janvier: 0 h. Janvier: 19 h

Fevrier: 0 h. Fevrier: 27 h

Mars: 19 h. Mars: 36 h

Avril: 39 h avril: 24 h

Mai: 13 h mai: 26 h

Juin: 17 h juin: 83 h. (Sortie)

Juillet : 10 h. Juillet: 92 h

Aout: 12 h aout: 84 h

Septembre: 20 h septembre. 43 h

Octobre : 39 h. Octobre. 76 h

Novembre: 108 h novembre. 104 h

Décembre : 78 h Décembre. 164 h







Je pensais pas avoir si peu jouer au lancement de la switch , mais pas autant a la switch2.





Apres j'ai acheter des jeux switch 1 que j'ai intégralement jouer sur la switch2. Ça explique aussi des choses....



Mais ce contraste, je trouve ça drôle.