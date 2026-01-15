J'ai regarder les stats me concernant sur la sortie de la switch et de la switch2.
Et je constate que je suis plus accro a la switch2 qu'a la switch sur la phase de la première année de sortie respective.
La switch année 2017 La switch /switch2 2025
Janvier: 0 h. Janvier: 19 h
Fevrier: 0 h. Fevrier: 27 h
Mars: 19 h. Mars: 36 h
Avril: 39 h avril: 24 h
Mai: 13 h mai: 26 h
Juin: 17 h juin: 83 h. (Sortie)
Juillet : 10 h. Juillet: 92 h
Aout: 12 h aout: 84 h
Septembre: 20 h septembre. 43 h
Octobre : 39 h. Octobre. 76 h
Novembre: 108 h novembre. 104 h
Décembre : 78 h Décembre. 164 h
Je pensais pas avoir si peu jouer au lancement de la switch , mais pas autant a la switch2.
Apres j'ai acheter des jeux switch 1 que j'ai intégralement jouer sur la switch2. Ça explique aussi des choses....
Mais ce contraste, je trouve ça drôle.
01/15/2026
Hier j'ai acheté Little Nighmares Remaster sur le store !
Il est a 7.50 euros actuellement au lieu des 30 euros de base (60 fps + 4K)
Et avant la sortie de la switch2, j'etais partager avec la xbox série X
Par contre je me demande s'il y a pas un lien entre la grosse descente de ma consommation électrique et la consommation de la xbox série X.
40 kwh de moins sur décembre, par rapport a décembre 2024. c'est possible que c'est la xbox qui est responsable ?
micheljackson ton commentaire reste dans la constante de l'article.
J'ai acheter le jeux sur switch pour un prix dérisoire il y a 2 ou 3 ans , et j'ai démarré le jeux sur la switch2....mais j'accroche pas trop......
J'ai essayer de m'y remettre, mais bordel avec le chapeau, je suis rouillé.
Zelda botw 89 heure.
Et mario kart 8 deluxe 66 heure.
Non les jeux switch que j'ai le plus jouer sir l'année 2017 c'est:
Xenoblade chronicle 2 122 heure
Farming simulator switch edition 118 heure
Skyrim 93 heure
Mario kart 8 deluxe et stardew valley 66 heure chacun
Lego city 41 heure
Splatoon 2 20 heure
Et il y a d'autre jeux mais inférieur a 20 heure...
J'ai aussi pour les autres année si ça t'intéresse.
Et en 2022 j'ai juste acheter 3 jeux. (J'avais dit que quand ma carte micro sd 1 to etais pleine , j'arrête d'acheter de nouveau jeux, visiblement j'ai tenu parole)
Pokemon ecarlate 524 heure
Xenoblade chronicle 3 16 heure (jeux en boite hélas)
Et le premier niveau no kuni 3 heure (va falloir que je m'y remette sérieusement
Je pense que la proposition de la switch 1 était plus diversifiée mais avec des petits jeux dans son à semble et porté par le concept de la switch 1.
Mais la deux à de plus gros jeux dans son ensemble et un bon soutien des tiers avec des jeux infaisables sur la première mais pas nouveau dans son ensemble, par contre la deux montre qu'elle peut avoir des jeux de cette génération dès le lancement comme street fighter 6. Son point faible, elle n'a pas eu de jeu révolutionnaire comme Zelda botw.
Je ne pense pas que Nintendo si qui été pour son avenir, sauf au niveau de la géopolitique ou de certains pays qui risquent de passer en récession. Et pour le prix qui pourrait augmenter, ça sera pour tout le monde donc en terme de concurence la différence de sera toujours la même, c'est plus problématique pour Sony et Microsoft si ça devait encore augmenter, ce sont des supports vieillissants et là je ne suis 0as sûr que le joueur fasse encore l'effort d'achat.
Geralttw a tosu dit
En vrai j'etais bêta testeur durant cette période.
Manque juste les futur gros jeux nintendo a venir et quelque surprise en exclu, en partenariat etc
Après un vrai Zelda (pas de muso, ni de spinoff à la EotW), dans mon cas ça fait exploser le nombre d'heures de jeu. Reste que j'ai aimé DK, pour le reste c'est un peu la déception (MK, MP4 et Zelda muso)
Je vient de faire un niveau de donkey tropical freeze. Le niveaux 3-1.
Carnaval animal. J'ai kiffer. Le niveau est la musique. Du Nintendo comme je l'aime
Pour ma part, je suis sur Metroid Prime 4 et je ne suis pas déçu malgré que j'avais peur pour la moto, dans l'ensemble il n'y a pas révolution dans la série et l'aspect recherche et mise sous pression me plaît bien malgré que ça impact l'aspect action plus soutenu.
Mario kart est excellent même si je lui préfère le 8 qui est je crois mon préféré. Le risque prit par Nintendo avec son gameplay exigeant qui tranche avec la série est à louer. Après je voudrais que Nintendo revienne plus vers le jeu original, un mix entre la version snes, 64, gba et DS avec de l'évolution sur les vehicules(moteur, pneu, matières etc).
Pour DK, je suis plus mitigé car j'adore les jeux de plate-forme et celui-ci s'en éloigne pour moi. Le jeu est extraordinaire dans son ensemble mais Nintendo a pris un sacré risque avec cette formule pas assez révolutionnaire et attirante pour en faire le Zelda Botw de la switch.
Je pense que Nintendo le voyait ainsi, il faudrait avoir les previsions de vente de Nintendo. Mais ce qui est certain il n'a pas été le système seller qu'il aurait dû être. C'est mon avis.
Les muso m'amusent pas longtemps, mais je comprends ceux qui aime.
Maintenant j'attends les nouveaux jeux non annoncés qui seront annoncé à partir d'avril, là ça sera en premier lieu le pack Résident evil.
Je partage ton avis sur MK8 qui est le meilleur de la série. MKWorld est trop dans l'esprit de MKWii, qui pour moi est le pire MK ever. Alors les options et MàJ corrigent le tir mais le contenu en terme de course est juste navrant. Quant à l'OpenWorld, c'est pas aussi excitant que ce que je pouvais imaginer. Après le jeu est cool mais je n'y passerai pas les milliers d'heures que j'ai cramé sur MK8.
Pour le BotW de la S2, j'attendais MP4 car le jeu a du avoir un énorme budget, l'univers Metroid se prête à de grandes et longues aventures mais rien de tout cela.
J'attends tes stat lol
merci de me répondre.
Ah oui pas de Sega, moi j'ai eu (ca va être long) nes, supervision, gameboy pocket, game gear, atari jaguar, saturn, n64, playstation, dreamcast, playstation 2, NDS, 3DS, xbox 360, xbox one, wii u, ps4 pro, serie x et switch 2.
J'ai eu 3 consoles SEGA que j'ai grandement appréciées à leurs époques (malgré leurs echecs).
Par contre jusqu'a la 360 j'ai tout vendu ... sauf la Dreamcast
Bon on va finir par se voir au bar en fin de journée ... avec nos échanges respectifs du jour
Perso j'ai jamais pris de café non plus. Et j'ai arrêté le coca.
Après m'a drogue c'est a disneyland paris (et un jour a disney world)
On peut tirer devant chez moi, j'entends rien. (Je rigole pas, c'est réellement arriver)
- Pokémon Épée et écarlate: 959h chacun
- Pokémon ZA: 630h
- Pokémon DE: 365h
- Pokémon Arceus: 295h
- Pokémon PS: 120h
- Pokémon Violet et Bouclier: 80h chacun
- Pokémon HOME: 25h
- Pokémon Let’s go: 2h chacun (mais j’ai changer de compte depuis la sortie ou truc du genre car j’étais à +100g sur Pikachu)
Voilà!
Je viens de jeter un œil sur l'eshop, des jeux on etais ajouter.
Tu connais Carmageddon rogue shift? J'en ai fait 1 sur ps4, mais ça n'avais rien a voir avec celui la....
Mon MK que j'aime le moins est le double Dash, celui de la wii en dehors des motos, je le trouve vraiment très bon; je dirais normal après le jeu GC que j'apprécie moyennement.
Le World est je pense plus exigeant et technique des mario kart pour bien jouer. Mais ça le rend plus austère que on pense que la piste est droit comme la piste de neige droite dans l'ancien mario kart. Mais en fait c'est bien plus subtile dans le World où en fait tout se passe en dehors de cette soit disante ligne droite. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire
À l'époque j'ai préféré Banjo à DK64, mais mario 64 restait en son temps bien meilleur en terme de jeu pur.
Je plaisante, je préfère préciser dans le monde d'aujourd'hui.