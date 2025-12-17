« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
La Nintendo Switch 2 offre un mode d'affichage unique en 1080p/30 fps.
Malgré une résolution inférieure à celle de la PS4 Pro, la Switch 2 ajoute toutes les améliorations graphiques que la PS5 a reçues à l'époque.
L'amélioration la plus significative de la Switch 2 par rapport à la PS4 Pro concerne l'éclairage, avec davantage de points lumineux, plus d'ombres, de la brume volumétrique, etc.
Le Steam Deck fonctionne avec les paramètres de textures et d'ombres sur "Bas", optimisés pour du 720p/40 fps.
Le mode portable de la Switch 2 diffère à peine du mode Dock, ce qui en fait une option hautement recommandée si vous prévoyez de jouer en mode portable.
Ca tourne sur switch 1
Ta vidéo parle de FF7 Rebirth (la seconde partie), alors qu'on discute ici du Remake (la première partie).
Le LSFG-VK, tu peux expliquer ce que c'est ? C'est du 60 FPS natif ou c'est justement pour créer l'illusion d'être en 60 FPS alors que le moteur tourne en 30 FPS ?
Le descriptif sous ta vidéo mentionne un plugin tiers (Decky), c'est officiel ou du bidouillage (donc pas de la performance brut) ?
J'avais fait un article il y a quelques mois ou sur Street Fighter, le 1080p de la S2 offrait une meilleure image que le 1440p de la PS4 Pro, plus stable, mieux définie, avec un meilleur anti aliasing.
Ici le gouffre entre le 1080p de la S2 et le 1620p de la PS4 Pro sur le papier est abyssal, et devrait se traduire très fortement à l'écran... Et non.
Au final, la version PS4 Pro capture a peine plus de détail malgré cet avantage, l'image est même un peu moins stable, elle parait un peu plus net en bonne partie a cause de du volumetric fog de la version Intergrade.
Avec les améliorations sur certaines textures, ombres, lumières plus complexes, réflexions, le fog volumetric,... Ça serait plus intéressant de voir en comparaison le rendu avec current gen et PC plutôt que la version old gen de la PS4 Pro.
5120x2880 escobar mais vous y jouez dans ces conditions ?
Honnêtement je préfère du 30FPS que du 60 via frame génération, ça fait bien sur les vidéos YouTube, youhou mon jeu tourne 60fps sur ma petite bécane mais c'est juste affreux et injouable. Entre les artifacts et la latence c'est juste pas possible.
Par contre le 60 to 120fps, ça oui ça fonctionne très bien.
51love Je l'utilise pour les jeux qui sont verrouillés à 30fps (Okami, Tales of Symphonia et les trucs comme ça), j'ai pas vu d'artefacts et je trouve la latence moins perceptible qu'avec une manette connectés en bluetooth par exemple (que j'ai du passer en signal radio d'ailleurs, soit ça, soit câblé, le bluetooth c'est de la grosse merde). Vu l'ancienneté des jeux qui sont verrouillés, je met juste du ×2, sur Steam Deck on met plutôt ×3, surtout sur des jeux comme Bloodborne, comme ça aucune baisse de framerate à noter (en réalité ça peut mais c'est déjà un miracle de faire tourner de la PS4 dessus).
30FPS, c'est une image toute les 33ms, le problème c'est de l'interpolation et non pas de l'extrapolation d'image ce type de technologies pour le moment.
Ça veut dire que tu dois déjà payer le coût de l'attente de l'image d'après qui arrive 33ms après la dernière vraie image.
A l'arrivée tu perds environ 30 ms rien qu'à cause de ça, sans même parler du reste, si ton jeu est rapide c'est mort. Pire, s'il est rapide la encore, les 2 images produites avec 33ms d'intervalle sont tellement éloignées que l'interpolation va etr dégueulasse.
Sur certains jeux qui bougent tres peu ça peut passer mais logiquement ce sont les jeux qui sont les plus acceptables en 30fps.
Par contre pour les jeux dynamique, ou sur Bloodborne bon courage vu les réflexes exigés.
"Suite de Final Fantasy VII Remake, il s'agit de la deuxième partie du remake de Final Fantasy VII" source : Wikipédia.
Entre tes chiffres sur une RTX 5060 qui n'ont rien à voir avec le Steam Deck et ton extension pour "tricher" sur la fluidité de vieux jeux PS2, cela fait beaucoup de circonvolutions pour ne pas reconnaître la performance native de FF7 Remake en version Intergrade sur Switch 2.
Le DLSS permet aussi de "tricher", mais de manière officielle, car c'est adapté à l’architecture de la console : c'est là toute la différence.
Tu compares du bidouillage et des jeux différents là où la Switch 2 propose une optimisation officielle.
51love Lui il passe de 30/40 à 144, le gap est assez énorme mais la latence n'est pas choquante.
Reste sur tes insultes si ça te fait du bien, mais les faits sont là : tu proposes du bidouillage avec latence, là où on discute d'une optimisation native sur Switch 2.
Le truc, c'est que toi tu parles comme un "Pirate/hacker" moi je parles de chose officielle.