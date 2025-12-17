La Nintendo Switch 2 offre un mode d'affichage unique en 1080p/30 fps.Malgré une résolution inférieure à celle de la PS4 Pro, la Switch 2 ajoute toutes les améliorations graphiques que la PS5 a reçues à l'époque.L'amélioration la plus significative de la Switch 2 par rapport à la PS4 Pro concerne l'éclairage, avec davantage de points lumineux, plus d'ombres, de la brume volumétrique, etc.Le Steam Deck fonctionne avec les paramètres de textures et d'ombres sur "Bas", optimisés pour du 720p/40 fps.Le mode portable de la Switch 2 diffère à peine du mode Dock, ce qui en fait une option hautement recommandée si vous prévoyez de jouer en mode portable.