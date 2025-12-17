profile
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
FF VII remake / Steam VS NS2 Vs PS4 "Pro"


La Nintendo Switch 2 offre un mode d'affichage unique en 1080p/30 fps.
Malgré une résolution inférieure à celle de la PS4 Pro, la Switch 2 ajoute toutes les améliorations graphiques que la PS5 a reçues à l'époque.
L'amélioration la plus significative de la Switch 2 par rapport à la PS4 Pro concerne l'éclairage, avec davantage de points lumineux, plus d'ombres, de la brume volumétrique, etc.
Le Steam Deck fonctionne avec les paramètres de textures et d'ombres sur "Bas", optimisés pour du 720p/40 fps.
Le mode portable de la Switch 2 diffère à peine du mode Dock, ce qui en fait une option hautement recommandée si vous prévoyez de jouer en mode portable.

C'est basé sur la démo.
https://www.youtube.com/watch?v=1lVxW6ppsfE
    suzukube, rendan
    posted the 12/17/2025 at 02:30 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    suzukube posted the 12/17/2025 at 02:37 PM
    C'est dingue on voit pas la différence avec la version PS5
    5120x2880 posted the 12/17/2025 at 02:41 PM
    Avec LSFG-VK ça tien 60fps sur le Steam Deck, même sur le 2 https://youtu.be/SsK1cd93H4U
    senseisama posted the 12/17/2025 at 02:46 PM
    suzukube ah ouai? Et comment tu vois dans la vidéo qui ya pas de différence avec la version ps5 alors qu'elle y est même pas. T'es fortiche toi
    escobar posted the 12/17/2025 at 02:54 PM
    senseisama
    rogeraf posted the 12/17/2025 at 03:02 PM
    1080p
    Ca tourne sur switch 1
    ouroboros4 posted the 12/17/2025 at 03:04 PM
    5120x2880
    escobar posted the 12/17/2025 at 03:19 PM
    5120x2880 cette machine est une dinguerie. Je l'ai depuis 3 ans et elle m'étonne à chaque mise a jour
    z0dd posted the 12/17/2025 at 03:25 PM
    Franchement il à raison aucune différence avec la version ps5 ,et c'est encore plus étonnant de voir aucune différence avec la version pc ...
    pcverso posted the 12/17/2025 at 03:41 PM
    5120x2880 escobar je me suis pris la version oled et jai filer ma sw2 a ma femme
    nicolasgourry posted the 12/17/2025 at 03:45 PM
    5120x2880 Juste pour que l'on soit sur la même longueur d'onde :
    Ta vidéo parle de FF7 Rebirth (la seconde partie), alors qu'on discute ici du Remake (la première partie).
    Le LSFG-VK, tu peux expliquer ce que c'est ? C'est du 60 FPS natif ou c'est justement pour créer l'illusion d'être en 60 FPS alors que le moteur tourne en 30 FPS ?
    Le descriptif sous ta vidéo mentionne un plugin tiers (Decky), c'est officiel ou du bidouillage (donc pas de la performance brut) ?
    51love posted the 12/17/2025 at 03:56 PM
    Ce qui est surtout tjs aussi bluffant c'est l'inutilité de se baser sur la résolution annoncée sur le papier.

    J'avais fait un article il y a quelques mois ou sur Street Fighter, le 1080p de la S2 offrait une meilleure image que le 1440p de la PS4 Pro, plus stable, mieux définie, avec un meilleur anti aliasing.

    Ici le gouffre entre le 1080p de la S2 et le 1620p de la PS4 Pro sur le papier est abyssal, et devrait se traduire très fortement à l'écran... Et non.

    Au final, la version PS4 Pro capture a peine plus de détail malgré cet avantage, l'image est même un peu moins stable, elle parait un peu plus net en bonne partie a cause de du volumetric fog de la version Intergrade.

    Avec les améliorations sur certaines textures, ombres, lumières plus complexes, réflexions, le fog volumetric,... Ça serait plus intéressant de voir en comparaison le rendu avec current gen et PC plutôt que la version old gen de la PS4 Pro.

    5120x2880 escobar mais vous y jouez dans ces conditions ?

    Honnêtement je préfère du 30FPS que du 60 via frame génération, ça fait bien sur les vidéos YouTube, youhou mon jeu tourne 60fps sur ma petite bécane mais c'est juste affreux et injouable. Entre les artifacts et la latence c'est juste pas possible.

    Par contre le 60 to 120fps, ça oui ça fonctionne très bien.
    5120x2880 posted the 12/17/2025 at 05:04 PM
    nicolasgourry Lorsque je parle du 2, pour toi le 2 c'est le remake ou Rebirth ? Si tu veux être sur la même longueur d'ondes, lis le commentaire entier. Sinon tout est expliqué dans la vidéo, LosslessScaling c'est une appli que tu achètes sur Steam, LSFG-VK c'est un plugin pour l'ajouter au bandeau du Steam Deck, c'est pas obligatoire mais ça devrait être vendu avec, d'ailleurs oui, il y a des rumeurs comme quoi Steam rachèterait le truc mais j'y crois moyen. Retient juste que c'est comme le DLSS du PC ou de la Switch 2.

    51love Je l'utilise pour les jeux qui sont verrouillés à 30fps (Okami, Tales of Symphonia et les trucs comme ça), j'ai pas vu d'artefacts et je trouve la latence moins perceptible qu'avec une manette connectés en bluetooth par exemple (que j'ai du passer en signal radio d'ailleurs, soit ça, soit câblé, le bluetooth c'est de la grosse merde). Vu l'ancienneté des jeux qui sont verrouillés, je met juste du ×2, sur Steam Deck on met plutôt ×3, surtout sur des jeux comme Bloodborne, comme ça aucune baisse de framerate à noter (en réalité ça peut mais c'est déjà un miracle de faire tourner de la PS4 dessus).
    kroseur posted the 12/17/2025 at 05:10 PM
    Ceux qui disent que y'a quasi pas de différence entre la version ps4 pro et switch 2, allez chez l'opticien ou changez d'écran de pc hein.
    51love posted the 12/17/2025 at 05:11 PM
    5120x2880 j'imagine que LSFG a du bien progresser alors, même la solution Nvidia ma pas convaincu pr 30 to 60fps. La latence c'est un gros soucis, après suivant les jeux ça peut passer, mais un jeu exigeant comme Bloodborne c'est chaud non?
    5120x2880 posted the 12/17/2025 at 05:25 PM
    51love J'ai pas essayé la solution de Nvidia (en tout cas je crois pas), mais ici sur BF6, le gars est à 10ms à la base sur une 5060, puis ça passe à 14, puis 18 etc, je pense qu'il y a des meilleurs leviers sur lesquels jouer pour réduire la latence. Sur GTA 5 ça monte quasiment pas. Ça doit clairement ajouter un petit décalage mais à mon avis on est à mille lieux d'un gameplay sur geforce now par exemple. J'ai pas testé non plus sur Bloodborne, flemme de faire le jeu sans pouvoir débloquer de succès.
    cyr posted the 12/17/2025 at 05:48 PM
    Portage honnête. On perd rien.
    hyoga57 posted the 12/17/2025 at 05:54 PM
    suzukube
    51love posted the 12/17/2025 at 05:58 PM
    5120x2880 la latence monte peu parce c'est déjà du 60fps au moins au départ.

    30FPS, c'est une image toute les 33ms, le problème c'est de l'interpolation et non pas de l'extrapolation d'image ce type de technologies pour le moment.

    Ça veut dire que tu dois déjà payer le coût de l'attente de l'image d'après qui arrive 33ms après la dernière vraie image.

    A l'arrivée tu perds environ 30 ms rien qu'à cause de ça, sans même parler du reste, si ton jeu est rapide c'est mort. Pire, s'il est rapide la encore, les 2 images produites avec 33ms d'intervalle sont tellement éloignées que l'interpolation va etr dégueulasse.

    Sur certains jeux qui bougent tres peu ça peut passer mais logiquement ce sont les jeux qui sont les plus acceptables en 30fps.

    Par contre pour les jeux dynamique, ou sur Bloodborne bon courage vu les réflexes exigés.
    nicolasgourry posted the 12/17/2025 at 06:09 PM
    5120x2880
    "Suite de Final Fantasy VII Remake, il s'agit de la deuxième partie du remake de Final Fantasy VII" source : Wikipédia.
    Entre tes chiffres sur une RTX 5060 qui n'ont rien à voir avec le Steam Deck et ton extension pour "tricher" sur la fluidité de vieux jeux PS2, cela fait beaucoup de circonvolutions pour ne pas reconnaître la performance native de FF7 Remake en version Intergrade sur Switch 2.
    Le DLSS permet aussi de "tricher", mais de manière officielle, car c'est adapté à l’architecture de la console : c'est là toute la différence.
    Tu compares du bidouillage et des jeux différents là où la Switch 2 propose une optimisation officielle.
    escobar posted the 12/17/2025 at 06:27 PM
    pcverso homme de goût
    5120x2880 posted the 12/17/2025 at 06:31 PM
    nicolasgourry C'est pour ça que j'ai dis le 2, t'es bouché ou quoi ? Si je parlais du 1 j'aurais dis 1, pas 2. Et tu utilises ma réponse à 51love pour la mélanger avec celle que je t'ai envoyé (si j'avais envie de parler de ça avec un ignare je t'aurais mentionné dans le message), je ne parle pas du Steam Deck avec lui, donc encore heureux que ça n'a rien à voir, t'es teubé ou quoi ? « tricher de manière officielle » mais de quoi tu parles, c'est pas officiel un jeu sur Steam ? Et je compare rien, t'es à la ramasses sur la technique et tu demandes ce que c'est donc je te dis que c'est du FG comme ce que tu connais, si t'es pas d'accord alors reste dans ton ignorance et casse pas les couilles.

    51love Lui il passe de 30/40 à 144, le gap est assez énorme mais la latence n'est pas choquante.
    5120x2880 posted the 12/17/2025 at 06:34 PM
    Mais sinon pas besoin de jouer à un jeu exigeant pour mesurer quoi que ce soit, t'as juste à poser ta manette et appuyer sur le bouton de saut et voir combien de temps après le personnage saute. La fenêtre de contre est assez large dans les Souls en plus, j'aurais plutôt donné un jeu de combat ou rythme.
    nicolasgourry posted the 12/17/2025 at 06:42 PM
    5120x2880
    Reste sur tes insultes si ça te fait du bien, mais les faits sont là : tu proposes du bidouillage avec latence, là où on discute d'une optimisation native sur Switch 2.
    Le truc, c'est que toi tu parles comme un "Pirate/hacker" moi je parles de chose officielle.
    forte posted the 12/17/2025 at 06:55 PM
    cyr Si, le 60fps.
