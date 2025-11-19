profile
shanks > blog
all
L'annonce du report de GTA VI vient bien de se faire éclipsée
Jeux Video




Picross SNK
Picross Capcom

2 GOTY d'un coup d'un seul le 27 novembre les mecs
Dans ton cul Clair Obscur

J'en bande, à 2 doigts de revêtir mon costume de Minotaure tiens
    3
    Likes
    Who likes this ?
    yogfei, kisukesan, link49
    posted the 11/19/2025 at 04:39 PM by shanks
    comments (11)
    altendorf posted the 11/19/2025 at 04:40 PM
    51love posted the 11/19/2025 at 04:42 PM


    je savais avant de venir que c'était du troll, jaurais du me douter que c'était pour un jeu de picross à la noix
    burningcrimson posted the 11/19/2025 at 04:45 PM
    51love idem
    jenicris posted the 11/19/2025 at 04:45 PM
    GTA dans les cordes, échec et mat
    cyr posted the 11/19/2025 at 04:47 PM
    Va falloir que j'en essaye un picross un de ses jour
    ....
    yogfei posted the 11/19/2025 at 04:47 PM
    Le megaman c'est dayone
    yogfei posted the 11/19/2025 at 04:48 PM
    Enfin pas megaman mais capcom ^^
    cyr Jamais malheureux après c'est une drogue!
    magneto860 posted the 11/19/2025 at 04:54 PM
    Un logimage en jeu vidéo ? C'est rigolo.
    Mais pas sûr que les dessins autour ciblent les bonnes personnes.
    cyr posted the 11/19/2025 at 04:55 PM
    yogfei je veux comprendre la réaction de Shanks

    Ça doit être de la bonne.
    akinen posted the 11/19/2025 at 05:08 PM
    Le retour à force il arrive à générer du capital sympathie. Ça c’est de la promo
    zekk posted the 11/19/2025 at 05:10 PM
