Frontier, Elite 2, le jeu qui a repoussé toutes les limites.
Bon après avoir parlé en détail d'Elite il y a quelques semaines, voici le temps de sa suite, Frontier : Elite 2.

Cette fois-ci réalisé entièrement par David Braben, le jeu repousse les limites des 16 bits de l'époque, pour un jeu aux dimensions vraiment astronomiques ...

Je reviens ici en détail sur l'histoire de sa conception, qui fut longue, très longue même, car David Braben a du attendre l'arrivée des ordinateurs 16 bits, avec leur puissance associée, pour enfin matérialiser la vision qu'il avait de cette suite.



Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, voici la vidéo revenant aux origines de la série, avec le jeu qui a vraiment révolutionné le jeu-vidéo ...

    posted the 10/26/2025 at 02:42 PM
