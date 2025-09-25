- The Year of the Ninja -
Resident Evil Requiem
3
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
articles : 751
visites since opening : 2200686
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : une version Switch 2 qui surprend graphiquement


C’est moi ou c’est tout simplement impressionnant visuellement pour de la Switch 2 ? Franchement, le rendu est méga propre. J’avais été parmi les premiers à me montrer sceptique, mais là, même si l’on ne voit pas vraiment ce que ça donnera en conditions réelles, à vue d’œil comme ça, le résultat semble extrêmement solide et parfaitement jouable (contrairement aux versions Cloud de RE7 et RE8 sur Switch 1).

Qu’en pensez-vous ?


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=TDvcM5sVcNc


https://www.youtube.com/watch?v=TDvcM5sVcNc
    posted the 09/25/2025 at 01:38 PM by marchand2sable
    comments (4)
    axlenz posted the 09/25/2025 at 01:45 PM
    Pour une console portable ça va en vrai
    axlenz posted the 09/25/2025 at 01:47 PM
    S'il y a pas de grosses chutes de framerate durant les grosses scènes ce sera un bon portage. Comme quoi si on s'en donne les moyens on peut porter de bons trucs. Je vais peut-être me faire sauter dessus, mais je trouve les portages de Cyberpunk et Star Wars Outlaws très réussi aussi.
    marchand2sable posted the 09/25/2025 at 01:51 PM
    axlenz

    Attention je pense qu’il sera en KeyCard. Je ne sais pas si tu es allergique à ce truc ou pas, mais autant prévenir.
    fiveagainstone posted the 09/25/2025 at 01:54 PM
    marchand2sable Pas fan non plus des GKC, mais je crois qu'on ne pourra pas échapper au démat à l'avenir.
    Sur pc ce n'est que ça, sur console il y en a beaucoup également + les abo, l'éventuelle PS portable sera démat', le steamdeck c'est du démat'... malheureusement, c'est ça ou rien.

    Ma solution perso, c'est de prendre en promo, ça passe un peu mieux.
