C’est moi ou c’est tout simplement impressionnant visuellement pour de la Switch 2 ? Franchement, le rendu est méga propre. J’avais été parmi les premiers à me montrer sceptique, mais là, même si l’on ne voit pas vraiment ce que ça donnera en conditions réelles, à vue d’œil comme ça, le résultat semble extrêmement solide et parfaitement jouable (contrairement aux versions Cloud de RE7 et RE8 sur Switch 1).Qu’en pensez-vous ?