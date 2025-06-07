profile
Resident Evil Requiem
Le producteur Masato Kumazawa parle du portage NS2 de RE : R + 2 Preview



Masato Kumazawa :
“Although we have released ports of the games to Nintendo platforms over the years, as you said, this is a bit more all-in on being day one on Switch 2, and that’s simply because when we got the Switch 2 hardware, we were surprised in a good way about how smooth the process was for us to bring the existing development version of the game to that platform”
« Même si nous avons publié des versions de nos jeux sur les plateformes Nintendo au fil des ans, comme vous l'avez dit, nous nous engageons davantage avec le Switch 2 dès le premier jour, et cela simplement parce que lorsque nous avons reçu le Switch 2, nous avons été agréablement surpris par la facilité avec laquelle nous avons pu transférer la version de développement existante du jeu sur cette plateforme. »
NintendoEverything


Bonus

Oui, ceux qui veulent la meilleure expérience iront vers une plateforme plus puissante, mais cette version Switch 2 n’a rien de honteux, bien au contraire. Si le titre conserve ce niveau de maîtrise d’ici sa sortie, nous tiendrons là une adaptation de référence, capable de réconcilier les amateurs de portabilité et les fans exigeants de la saga.
Gamergen

Alors convaincus ? Si la question n’avait même pas effleuré notre esprit de prime abord tant il était hors de question d’expérimenter un Resident Evil au rabais, il est clair que ce ne sera pas le cas ici et connaissant la rejouabilité accrue des derniers jeux de la licence, on se taterait presque à faire de la Nintendo Switch 2, notre support principal pour Resident Evil Requiem. C’est dire à quel point on est agréablement surpris par la version Switch 2 !
IGNFrance

