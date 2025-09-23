profile
Donkey Kong Bananza
10
Likers
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5905
visites since opening : 9868452
nicolasgourry > blog
all
[Sumimasen Turbo] Donkey Kong Bananza (avis)


"C'est incroyablement hypnotique et satisfaisant de tout détruire...ça te procure des sensations physiques"
"Je pense que Nintendo n'a pas sortie de jeu aussi conceptuellement aussi fort que celui là depuis....C'est beaucoup plus fort que Odyssey, on touche à Mario 64...Le niveau des fruits, c'est du génie pur"
"Sur les deux tiers de l'aventure, on touche au génie".
https://www.youtube.com/watch?v=9ANWqM8Qff0
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ducknsexe
    posted the 09/23/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    ducknsexe posted the 09/23/2025 at 06:23 PM
    Et oui il ont raison, ce jeu de génie sort des cerveau de genie.

    Une exclusivité de genie sur switch 2
    nigel posted the 09/23/2025 at 06:24 PM
    J'y suis allé à reculons perso, n'ayant pas trop accroché à la formule Odyssey, j'avoue être très surpris de la qualité du jeu. Les 3C sont hyper fluides et y a aucun jeu à ma connaissance qui fait du voxel aussi bien que ce Donkey Kong, que ça soit côté visuel ou côté mécanique de jeu
    nicolasgourry posted the 09/23/2025 at 06:31 PM
    nigel en parlant du Voxel de Donkey Kong Bananza
    https://www.gamekyo.com/blog_article481264.html
    djfab posted the 09/23/2025 at 07:04 PM
    Le jeu a de belles qualités, c'est vrai que je félicite Nintendo pour l'innovation et pour le fait d'avoir fait autre chose qu'un Mario. Mais je crois malheureusement que tout le monde n'a pas apprécié tant que ça le côté destruction qui peut lasser à force. Perso j'ai détruit le minimum possible.
    51love posted the 09/23/2025 at 07:29 PM
    mdrr

    "comme dans Mario Odyssey on pete un coup et hop voila une lune, ah non pardon une banane"
    "La direction artistisque c'est une chemise desigual dans tout ce qu'elle a de plus hideux"

    elle est sympa leur vidéo sur le jeu, et je suis d'accord.

    ça fait plaisir de voir un Nintendo pondre un jeu aussi ambitieux et réussi. C'est clairement le Nintendo que j'aimerais voir plus souvent, au dela de toute appréciation personnelle du jeu.

    Et c'est un peu la meme chose pour Mario Kart World malgré tout, dans le sens ou ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont pondu un truc extremement ambitieux, qui a demandé énormement de boulot, mais là par contre sur des petites choses (integration des activités solo dans l'open world, l'équilibrage et le paramatrage) l'experience globale n'est pas au niveau de ce qu'elle pourrait/devrait etre en l'etat. Un jour peut etre

    djfab

    pareil, passé la découverte, j'ai pas spécialement pris du plaisir a detruire juste pour detuire, mais par contre, quand c'était necessaire pour progresser, ou quand ça se faisait simplement suite à mes actions sans avoir forcement cette volonté, j'ai tjs trouvé ça tres satisfaisant et bien réalisé.

    Le kiff de mettre des grosses mandales aux monstres et les voir s'envoler de toute part et exploser l'environnement
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo