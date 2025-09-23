« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
"C'est incroyablement hypnotique et satisfaisant de tout détruire...ça te procure des sensations physiques"
"Je pense que Nintendo n'a pas sortie de jeu aussi conceptuellement aussi fort que celui là depuis....C'est beaucoup plus fort que Odyssey, on touche à Mario 64...Le niveau des fruits, c'est du génie pur"
"Sur les deux tiers de l'aventure, on touche au génie".
Une exclusivité de genie sur switch 2
"comme dans Mario Odyssey on pete un coup et hop voila une lune, ah non pardon une banane"
"La direction artistisque c'est une chemise desigual dans tout ce qu'elle a de plus hideux"
elle est sympa leur vidéo sur le jeu, et je suis d'accord.
ça fait plaisir de voir un Nintendo pondre un jeu aussi ambitieux et réussi. C'est clairement le Nintendo que j'aimerais voir plus souvent, au dela de toute appréciation personnelle du jeu.
Et c'est un peu la meme chose pour Mario Kart World malgré tout, dans le sens ou ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont pondu un truc extremement ambitieux, qui a demandé énormement de boulot, mais là par contre sur des petites choses (integration des activités solo dans l'open world, l'équilibrage et le paramatrage) l'experience globale n'est pas au niveau de ce qu'elle pourrait/devrait etre en l'etat. Un jour peut etre
pareil, passé la découverte, j'ai pas spécialement pris du plaisir a detruire juste pour detuire, mais par contre, quand c'était necessaire pour progresser, ou quand ça se faisait simplement suite à mes actions sans avoir forcement cette volonté, j'ai tjs trouvé ça tres satisfaisant et bien réalisé.
Le kiff de mettre des grosses mandales aux monstres et les voir s'envoler de toute part et exploser l'environnement