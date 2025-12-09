profile
N direct la déception dans toute sa splendeur
J'en attendais beaucoup, la déception est immense alors la durée ne veut pas tout dire je savais qu'il y aurait beaucoup d'aparté sur Mario et son anniversaire. Mais bon sang les tiers. Mise à part Dragon quest 7, Resident evil 9, une date pour Metroid Prime 4 et hades 2. Le reste c'est de la chocolatine en bar. ( De la merde pour rester poli. C'était même pas quelque chose de solide c'était vraiment le minimum syndical une heure pour ça franchement
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    tynokarts, burningcrimson
    posted the 09/12/2025 at 02:15 PM by elicetheworld
    comments (19)
    gamesebde3 posted the 09/12/2025 at 02:18 PM
    Pour le coup, autant les ndirect depuis la sortie de la machine m'ont déçu, mais celui-ci, absolument pas. Il était assez énorme.
    nyseko posted the 09/12/2025 at 02:21 PM
    J'ai bien aimé moi, il y avait de tout dont vraiment de très bonne choses, j'ai trouvé l'ensemble assez solide.
    hypermario posted the 09/12/2025 at 02:22 PM
    Le Dlc de DK Bananza en mode Roguelite a l'air bien simpas
    giru posted the 09/12/2025 at 02:23 PM
    Le Direct était correct, mais ça pèche sérieusement côté Mario pour les 40 ans... Pas de DLC pour Mario Kart World sorti le 2 juin... mais déjà un DLC payant pour Bananza? Qui ajoute juste DK Island et quelques challenges... Zone que tout le monde pensait allait être disponible en post-game du jeu.

    Ensuite un portage ultra basique des Galaxy... dont le 1 était déjà dispo sur Switch pour les 35 ans Et une version Switch 2 de Mario Wonders... mais en 2026.
    koji posted the 09/12/2025 at 02:24 PM
    tellement une daube, comment c'est possible d'accepter ca
    amario posted the 09/12/2025 at 02:27 PM
    Le Ndirect de la honte. Rien, strictement rien de Ouaou, de surprenant, d'innovant. Le nintendo qu'on déteste. Celui de l'excès de confiance.
    jacquescechirac posted the 09/12/2025 at 02:29 PM
    catastrophique.
    ils ont même réussi à faire peur avec metroid prime 4, c'est dire l'ampleur du désastre lol.
    janolife posted the 09/12/2025 at 02:32 PM
    Décevant, le minimum syndical pour les 40ans de Mario…les autres annonces pas folles, rien qui m’a donné envie de passer à la Switch 2…juste hypé par l’accessoire Virtual Boy
    apejy posted the 09/12/2025 at 02:32 PM
    Le pire N-Direct ever, le DLC de Donkey Kong Bananza (retiré volontairement du jeu de base)

    20€ LES GENS
    misterwhite posted the 09/12/2025 at 02:41 PM
    C'est quoi cette chiasse qu'on a vu avec Samus sur sa moto la ?? C'est pas dans le jeu j'espere.
    Sinon hyper décu du N-direct. Comme d'hab plein de petits jeux pour les enfants, mais pas de gros jeux comme on on aime.
    mrnuage posted the 09/12/2025 at 02:43 PM
    Pas une foule de truc pour moi mais MP4 en mode open world et le nouveau FE vont me faire qcheter la console. Et le fait que le RE9 sorte day one sur la S2, même si je suis pas le publique et que ça sera pas la meilleur version c'est quand même un beau coup de com' à mon avis.
    ducknsexe posted the 09/12/2025 at 02:51 PM
    Nintendo correct. Je savais a l avance, qu il allaient pas dévoiler le Mario 3D, le projet Monolith, des nouvelles ip. Je suis juste su3su il y est pas de DLC mario world, sûrement un de prévu pour 2026
    drybowser posted the 09/12/2025 at 02:58 PM
    Le vide intégral , je n'en retiens que l annonce de yoshi et encore parce que je suis méga fan des Yoshi 2d ...
    Aucune exclu tiers , aucun nouveau gros jeu Nintendo , aucun jeu tout court montrant ce que la Switch 2 a dans les tripes, on a plus assisté à un show Switch 1 qu autre chose ...
    burningcrimson posted the 09/12/2025 at 03:03 PM
    En plus l'annonce de Dlcs avant les jeux.... FOUTAGE DE GUEULE ET LES NSEX EN REDEMANDENT !!!
    zanpa posted the 09/12/2025 at 03:10 PM
    C’est pas avec ça qu’ils vont me faire payer une switch 2 il n’y avait que le Yoshie qui était sympa pour le reste c’est du foutage de gueule ou pas mon truc (fire ambleme)
    z0dd posted the 09/12/2025 at 03:11 PM
    Le virtual boy avec sont socle et pour les pauvres la version carton , quel fou rire c était incroyable
    wickette posted the 09/12/2025 at 03:19 PM
    Désastreux non.

    Décevant oui...maintenant avec pokémon legends, rien que lui, ils vont faire carton pleins niveau ventes console les fêtes prochaines, faut voir la réalité en face.

    Et annoncer des DLC pour Q4 sur le DK à 80$ sorti en juillet dernier...c'est nul.
    tlj posted the 09/12/2025 at 03:40 PM
    Tellement mauvais. Je n'en reviens pas qu'en 1 heure de temps il n'y ai eu qu'aussi peu de choses intéressantes pour la switch 2...
    iglooo posted the 09/12/2025 at 03:40 PM
    Pas de date pour Elden Ring?
