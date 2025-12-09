J'en attendais beaucoup, la déception est immense alors la durée ne veut pas tout dire je savais qu'il y aurait beaucoup d'aparté sur Mario et son anniversaire. Mais bon sang les tiers. Mise à part Dragon quest 7, Resident evil 9, une date pour Metroid Prime 4 et hades 2. Le reste c'est de la chocolatine en bar. ( De la merde pour rester poli. C'était même pas quelque chose de solide c'était vraiment le minimum syndical une heure pour ça franchement
posted the 09/12/2025 at 02:15 PM by elicetheworld
Ensuite un portage ultra basique des Galaxy... dont le 1 était déjà dispo sur Switch pour les 35 ans Et une version Switch 2 de Mario Wonders... mais en 2026.
ils ont même réussi à faire peur avec metroid prime 4, c'est dire l'ampleur du désastre lol.
20€ LES GENS
Sinon hyper décu du N-direct. Comme d'hab plein de petits jeux pour les enfants, mais pas de gros jeux comme on on aime.
Aucune exclu tiers , aucun nouveau gros jeu Nintendo , aucun jeu tout court montrant ce que la Switch 2 a dans les tripes, on a plus assisté à un show Switch 1 qu autre chose ...
Décevant oui...maintenant avec pokémon legends, rien que lui, ils vont faire carton pleins niveau ventes console les fêtes prochaines, faut voir la réalité en face.
Et annoncer des DLC pour Q4 sur le DK à 80$ sorti en juillet dernier...c'est nul.