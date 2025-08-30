Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
jedi
16
Likes
Likers
jedi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 184
visites since opening : 233912
jedi > blog
Evolution des systèmes graphiques 1979 - 1986
Une nouvelle vidéo exceptionnelle, où l'ami Laurent nous fait un état des lieux de l'évolution des différents systèmes graphiques, sur un temps long allant de 1979 à 1986.

Découvrez les différentes avancées techniques à travers différents jeux tirés des machines suivantes. Accrochez-vous il y a du lourd :

Atari 8 bits, Colecovision, Commodore 64, Moon Patrol (Arcade), Nintendo NES avec Super Mario Bros, Atari 7800, MSX2, Amiga, Gauntlet (Arcade), pour terminer en 1986 avec le mythique jeu de Yu Suzuki Out Run, et son Super Scaler ultra impressionnant.

    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    link49, randyofmana, newtechnix, jaysennnin
    posted the 08/30/2025 at 02:07 PM by jedi
    comments (1)
    jaysennnin posted the 08/30/2025 at 07:25 PM
    une vidéo que je garde bien au chaud pour plus tard quand je serais au calme
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo