Une nouvelle vidéo exceptionnelle, où l'ami Laurent nous fait un état des lieux de l'évolution des différents systèmes graphiques, sur un temps long allant de 1979 à 1986.Découvrez les différentes avancées techniques à travers différents jeux tirés des machines suivantes. Accrochez-vous il y a du lourd :Atari 8 bits, Colecovision, Commodore 64, Moon Patrol (Arcade), Nintendo NES avec Super Mario Bros, Atari 7800, MSX2, Amiga, Gauntlet (Arcade), pour terminer en 1986 avec le mythique jeu de Yu Suzuki Out Run, et son Super Scaler ultra impressionnant.