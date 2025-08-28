accueil
name :
Lost Soul Aside
platform :
Playstation 5
editor :
N.C
developer :
Ultizero Games
genre :
action-RPG
other versions :
PC
-
PlayStation 4
guiguif
all
Jeu Fini
Dossiers
Lost Soul Aside: Une demo pour demain
Alors que les tests ne sont toujours pas arrivée, on apprend qu'une demo sortira demain sur le PSN (pas encore de confirmation sur Steam), soit le même jour que la sortie du jeu.
https://www.gematsu.com/2025/08/lost-soul-aside-demo-launches-august-29
manix
posted
the 08/28/2025 at 04:14 PM
top, j'attendais un peu avant de le prendre.
nuage
posted
the 08/28/2025 at 04:19 PM
C’est plutôt bon signe je trouve.
Si les développeurs proposent une démo, c’est qu’ils sont un minimum confiant sur la qualité de leur jeu.
tripy73
posted
the 08/28/2025 at 04:21 PM
Ah yes c'est cool ça, on pourra voir ce qu’il donne manette en main, car pour l'instant perso je suis pas vraiment convaincu. A voir aussi si elle sortira sur PC.
z0dd
posted
the 08/28/2025 at 04:22 PM
Excellent
merci
zampano
posted
the 08/28/2025 at 04:23 PM
38go la démo quand même
tynokarts
posted
the 08/28/2025 at 04:28 PM
Pas besoin de démo pour 60 euros, c'est bon jeu.
deathegg
posted
the 08/28/2025 at 04:35 PM
je reçois le jeu demain xD
51love
posted
the 08/28/2025 at 04:49 PM
nuage
mon sentiment c'est que le jeu est parti pour faire un four, d'ailleurs les dernières news que j'ai lu sur le jeu un peu par hasard ne sont pas très reluisantes : embargo tardif, gros patch day one, ça montre que le jeu sort peut être aux forceps malgré ces 10 ans de dev
Maintenant, dans le cas où le jeu intéresse pas forcément grand monde, ils ont plus rien à perdre que d'offrir une démo day one pour que les gens se fassent une idée et peut être, créé une bonne surprise chez certains joueurs.
Le placement tarifaire reste assez mauvais :
70e sur le PSN et Steam
(clé Steam trouvable a 45e ou compte a 30e, mais bon, c'est pas ça qui soutient les dev
)
Trouvable a 57e en physique..
C'est bcp trop cher.
A 30 balles physique et 40 balles demat, le jeu aurait pu intéresser plus de monde.
Mais en l'état je vois pas grand monde passer à la caisse, surtout vu les jeux qui occupent l'actualité en face.
malroth
posted
the 08/28/2025 at 05:17 PM
je viens de voir un peu de gameplay d'un stream, franchement la dessus il a l'air excellent
et c'est quand meme le truc le plus attendu de ce genre la, le DMS like.
le reste faut voir pour les map, l'Histoire...ect
kalas28
posted
the 08/28/2025 at 05:54 PM
^pas besoin je le prends demain matin
guiguif
posted
the 08/28/2025 at 06:26 PM
51love
Toujours au poste pour flinguer le jeu
embargo tardif
ça n'a jamais voulu rien dire.
gros patch day one
comme tous les jeux, et encore il a l'air de très bien tourner sans au vu des streams.
C'est bcp trop cher.
Environs 20 heures, sans compter le NG+, non c'est un bon prix.
Mais oui t’inquiète pas va, il ne fera pas de grosses ventes.
Non, pas a cause de ses (non) qualités ou de son prix, mais de sa date de sortie, tout comme Cronos ou Hell is Us bideront aussi qu'ils soient bons ou non.
kratoszeus
posted
the 08/28/2025 at 07:05 PM
tynokarts
69 sur le store. Bordel la ps5 digitale c'est vraiment la pire douille. Dès que je rentrée en France je me prend un lecteur de disque. Les prix sur le PSN face a amazon et compagnie c'est n'importe quoi
marchand2sable
posted
the 08/28/2025 at 07:45 PM
Super hâte de test merci pour l'info.
neetsen
posted
the 08/28/2025 at 07:59 PM
kratoszeuset 59€ a l'espace culturel Leclerc
Ce qui me tue c'est de penser qu'es les magasins spécialisés sont plus chères, alors que ce serait sensé être l'inverse
51love
posted
the 08/28/2025 at 10:10 PM
guiguif
comme d'hab tu me prêtes de fausses intentions et tu comprends pas mon propos dès que ça touche une corde sensible chez toi
enfin si, tu comprends ce que tu as envie de comprendre
D'abord non, comme n'importe quel jeu, je lui souhaiterai de faire de bonnes ventes, après pour ça il aurait fallu certainement qu'il montre un peu plus ses qualités.
Je doute que la date de sortie change grand chose aux ventes du jeu, sinon, l'éditeur l'aurait probablement décalé.
Pour ce qui est du prix, comment tu peux dire qu'il est a son bon prix alors que tu dis toi même qu'il ne devrait pas faire de grosses ventes.
Je résume :
- une nouvelle licence
- un nouveau studio
- une petite équipe
- un jeu AA
- qui semble avoir créer très peu de hype
= 70€.
Hum...
Faut être réaliste 2 sec.. le jeu compte maximiser les bénéfices sur les ventes pendant quelques jours avec les premiers acheteurs, mais il va rapidement être soldé à moitié prix pour le restant de sa carrière pour tenter d'attirer plus largement.
Le tarif en l'état quoi que tu en penses est très mauvais.
A ce petit jeu la, Mario Kart World a 90€, c'est largement un prix plus acceptable, vu la rentabilité du jeu, la marque, l'éditeur derrière, le contenu... Etc ..
Clair Obscur qui doit avoir eu un budget dans les memes environs, pareil nouveau studio, jeu AA, c'était vendu 20 balles de moins partout et c'est un jeu qui peut prétendre à un GOTY...
51love
posted
the 08/28/2025 at 10:17 PM
malroth
arquion
posted
the 08/28/2025 at 10:48 PM
neetsen
Ce qui me tue c'est de penser que les magasins spécialisés sont plus chères, alors que ce serait sensé être l'inverse
Car un magasin spécialisé de dépend que de la vente de jeu, alors qu'un magasin comme Leclerc etc, ils s'en fichent, s'ils se font pas d'argent dessus, ils s'en font avec la bouffe et tout le reste, vendre à prix coûtant n'est pas grave pour eux.
guiguif
posted
the 08/28/2025 at 10:52 PM
51love
comme d'hab tu me prêtes de fausses intentions
J'en doute vu que ce n'est pas la première fois que tu fais des pavets sur ce jeu en particulier pour dire qu'il va bider. C'est bon t’inquiète
Je doute que la date de sortie change grand chose aux ventes du jeu, sinon, l'éditeur l'aurait probablement décalé.
Ils l'ont deja repoussé une fois, ils ne vont pas le faire deux fois pour encore le faire une troisième fois si la date choisie se transforme encore en melee.
Pour ce qui est du prix, comment tu peux dire qu'il est a son bon prix alors que tu dis toi même qu'il ne devrait pas faire de grosses ventes.
Depuis quand le prix est choisi selon la hype/potentiel de ventes, voir son budget ?
A ce petit jeu la, Mario Kart World a 90€, c'est largement un prix plus acceptable,
Oui et GTA 6 200 balles.
Clair Obscur qui doit avoir eu un budget dans les memes environs
Pas de ma faute si ils se sont chié dessus sur le prix, m'enfin c'est pas comme si ils se rattrapaient pas en ressortant le collector sans jeu ou en sortant 4 mois après une édition mirror avec un steelbook et 3 lytho (sur 10 possibles histoires que les gens achètent plusieurs exemplaires pour faire gonfler les ventes) histoire de faire un doigt aux premiers acheteurs.
51love
posted
the 08/28/2025 at 11:00 PM
guiguif
bah je parle du jeu, comme de n'importe quel autre jeu, en bien comme en moins bien. Mais oui clairement tu me prêtes de fausses intentions, ya aucune intention de nuire ou me réjouir de son potentiel bide, c'est même malsain et plutôt inquiétant de penser ça un instant.
GTA a 200€ ? Bah exactement c'est le sens de mon propos. Si Lost Soul Aside vaut ses 70€... Alors GTA6....
Depuis quand le prix est choisi selon la hype/potentiel de ventes, voir son budget ?
Bah depuis la nuit des temps. Et ça va bien au delà du JV.
guiguif
posted
the 08/28/2025 at 11:06 PM
51love
Bon bah si voir un mec sur plusieurs articles dire que ça va bider c'est prêter de mauvaise intention avec sur celui-ci un bon gros pavet... Mea Culpa, j'espere te voir sur tous les jeux qui vont bider alors
Si Lost Soul Aside vaut ses 70€... Alors GTA6....
Seul ceux qui feront le jeu seront apte a juger si ça valait son prix, pas ceux qui n'y toucheront pas. Perso je préfère claquer 70 (même si pour le coup je n'ai mis que 50) dans ce genre de prod que dans une arnaque comme MKW.
Bah depuis la nuit des temps. Et ça va bien au delà du JV.
Bah non, sinon depuis la nuit des temps les J-RPG couteraient deux a trois fois plus cher qu'un FPS ou un plateformer, hors ils sont toujours au même prix que n'importe quel jeu.
51love
posted
the 08/28/2025 at 11:19 PM
arquion
moi ce qui me fume ce sont les jeux plus chers en démat (quasi tous), alors qu'il y a plus d'intermédiaire a nourrir sur les ventes en physique
guiguif
tout a l'heure je suis allé parlé de mes craintes sur le gameplay de MP4 qui me semble daté et anachronique avec les propositions en 2025, et c'est pas la première fois, peut être pas la dernière que je le dis, je t'ai pas vu aller chialer...
Si ça avait été un jeu Sony tu aurais déjà sorti le bouclier comme ici certainement
On parle de jeu, fais en autant plutôt que de t'intéresser à la petite personne des autres, a fabuler, a leur prêter des fausses intentions. Bref grandis un peu et fais l'effort de comprendre ton interlocuteur et de pas répondre systématiquement avec du HS.
Je dis bien que le budget, la hype, le potentiel de vente influence le prix des jeux oui, j'ai pas dit par contre que c'était le seul paramètre. Ya le marché en place et les différents acteurs en tiennent compte quand il s'agit d'un définir un positionnement tarifaire. Logique.
51love
posted
the 08/28/2025 at 11:33 PM
guiguif
Seul ceux qui feront le jeu seront apte a juger si ça valait son prix, pas ceux qui n'y toucheront pas
Bah non et c'est ce que j'ai tenté de t'expliquer au dessus.
Si ton produit ne se vend pas à ce prix, c'est que le tarif n'est pas le bon.
Et c'est pas pour rien que certains titres vont jusqu'à commencer leur vie en F2P.
Si Genshin Impact, Path of Exile, avaient commencé leurs carrières à 70e il aurait peut être pas eu le même destin.
après libre à chacun d'estimer ou non si l'investissement en valait la peine sur un jeu payant, mais c'est pas le sujet.
guiguif
posted
the 08/29/2025 at 12:16 AM
51love
Nan, parles mieux de MP4
fais en autant plutôt que de t'intéresser à la petite personne des autres
Dit-il alors que depuis tout a l'heure il parle pour les autres
Je dis bien que le budget, la hype, le potentiel de vente influence le prix des jeux oui, j'ai pas dit par contre que c'était le seul paramètre.
Ah je n'avais pas l'info qu'il manquait des infos a ton raisonement sur la nuit des temps, second mea culpa
Et pour le reste tu melanges tout (comparer un gacha avec un jeu solo et un jeu qui s'est fait en early access, oscourrrs).
neetsen
posted
the 08/29/2025 at 05:46 AM
arquion
ça je sais, c'est un produit d'appel comme ils disent
51love
posted
the 08/29/2025 at 06:02 AM
guiguif
Dit-il alors que depuis tout a l'heure il parle pour les autres
Mais relis mon guiguif, je suis juste venu répondre à nuage en évoquant un scénario pour laquelle une démo est proposé day one.
Toi t'arrives et directement ça devient moi le sujet vu que tu me prêtes de fausses intentions, donc cest toi qui me pousse a parler autre chose que le jeu.
Je t'ai parlé de Clair Obscur bcp moins cher, j'aurais pu te parler du prix de tellement d'autres jeux, j'ai poussé la question du prix a lextreme en évoquant des F2P, je t'ai donné matière a réfléchir sur l'impact du prix évident sur le succès des jeux.
Et le seul truc que tu me réponds c'est
Et pour le reste tu melanges tout (comparer un gacha avec un jeu solo et un jeu qui s'est fait en early access, oscourrrs)
tu tombes bien bas dans tes raisonnements.. tu fais aucun effort
Je vais te pousser le raisonnement dans une tranche encore plus absurde, le jeu a 70€ va pas se vendre pr les raisons que j'ai évoqué, mais s'il était offert ou vendu au même prix que Hollow Knight à l'époque, bcp plus de joueurs le posséderaient dans les jours à venir
