John : "Nintendo semble presque décourager le développement de la Switch 2 dans une certaine mesure. J'ai parlé avec de nombreux développeurs qui m'ont dit que leur jeu... qu'ils devraient simplement le sortie sur la Switch 1 et compter sur la rétrocompatibilité. Il y a beaucoup de développeurs qui ne peuvent pas obtenir de kits de développement pour la Switch 2. Nous avons parlé à de nombreux développeurs à la Gamescom cette année et beaucoup d'entre eux ont dit la même chose. Ils veulent sortir leurs jeux sur Switch 2. Ils adoreraient faire des versions Switch 2. Ils ne peuvent pas obtenir le hardware. C'est vraiment difficile en ce moment.Oliver : "Je ne comprends pas vraiment la stratégie parce que, comme vous l'avez dit, même aujourd'hui, les développeurs se battent pour obtenir des systèmes. Et je sais qu'il y a quelques mois, quand on entendait des trucs par le bouche-à-oreille et qu'on parlait aux gens, il y avait des exclusions bizarres avec de gros développeurs qui avaient du mal à obtenir des kits pour des jeux, d'après ce qu'on a entendu. Et il y avait aussi des inclusions bizarres, comme des indés qui étaient inclus, ce qui est sympa à voir, mais il y a ce jeu de feu de camp, tu sais, le genre de jeu avec un plan sur un feu de camp (Chillin' by the Fire?), et ils obtiennent des kits, et ils obtiennent des kits, et d'un autre côté, certains gros développeurs qui ont développé des trucs AAA ne sont pas forcément dans le pipeline pour les kits."