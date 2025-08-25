profile
jenicris > blog
DF : De nombreux devs à la Gamescom ont dit qu'ils n'arrivaient pas à obtenir les kits de devs Switch 2
Il y a même des exclusions bizarres pour certains grands développeurs AAA



John : "Nintendo semble presque décourager le développement de la Switch 2 dans une certaine mesure. J'ai parlé avec de nombreux développeurs qui m'ont dit que leur jeu... qu'ils devraient simplement le sortie sur la Switch 1 et compter sur la rétrocompatibilité. Il y a beaucoup de développeurs qui ne peuvent pas obtenir de kits de développement pour la Switch 2. Nous avons parlé à de nombreux développeurs à la Gamescom cette année et beaucoup d'entre eux ont dit la même chose. Ils veulent sortir leurs jeux sur Switch 2. Ils adoreraient faire des versions Switch 2. Ils ne peuvent pas obtenir le hardware. C'est vraiment difficile en ce moment.

Oliver : "Je ne comprends pas vraiment la stratégie parce que, comme vous l'avez dit, même aujourd'hui, les développeurs se battent pour obtenir des systèmes. Et je sais qu'il y a quelques mois, quand on entendait des trucs par le bouche-à-oreille et qu'on parlait aux gens, il y avait des exclusions bizarres avec de gros développeurs qui avaient du mal à obtenir des kits pour des jeux, d'après ce qu'on a entendu. Et il y avait aussi des inclusions bizarres, comme des indés qui étaient inclus, ce qui est sympa à voir, mais il y a ce jeu de feu de camp, tu sais, le genre de jeu avec un plan sur un feu de camp (Chillin' by the Fire?), et ils obtiennent des kits, et ils obtiennent des kits, et d'un autre côté, certains gros développeurs qui ont développé des trucs AAA ne sont pas forcément dans le pipeline pour les kits."
    kurosagi
    posted the 08/25/2025 at 03:40 PM by jenicris
    comments (31)
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 03:41 PM
    Comment tu as fait pour mettre un titre aussi long?
    wickette posted the 08/25/2025 at 03:42 PM
    Ils ont peut-être juste pas la bande passante (ingénieurs, support) ou le materiel suffisant pour satisfaire toutes les demandes ?

    Sinon oui le truc du feu de camp quoi...c'est un studio japonais derrière je pense , ça peut expliquer des choses ?
    masharu posted the 08/25/2025 at 03:44 PM
    ouroboros4 Une fois l'article posté, tu peux éditer le titre pour le rallonger.
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 03:45 PM
    masharu Ah je savais pas, merci !
    altendorf posted the 08/25/2025 at 03:46 PM
    Encore plus long le titre
    jenicris posted the 08/25/2025 at 03:47 PM
    ouroboros4 je corrige

    altendorf celui de Reddit est deux fois plus long
    keiku posted the 08/25/2025 at 03:48 PM
    Le retour du controle qualité ?
    51love posted the 08/25/2025 at 03:48 PM
    Le petit artisan tjs a la ramasse avec les outils et après faut pas s'étonner que lors de la sortie de la Playstation 1, il se soit passé ce qui s'est passé
    masharu posted the 08/25/2025 at 03:48 PM
    wickette Il me semble que les 2 premières années de la NS1, Nintendo avait aussi lock l'accès du kit de développement aux développeurs moins importants, puis ça c'est ouvert les années suivantes. C'est peut être le même schéma qui se reproduit.
    amario posted the 08/25/2025 at 03:49 PM
    L'exemple du feu de camp. J'avoue ce truc i compréhensible
    masharu posted the 08/25/2025 at 03:49 PM
    wickette Et sinon oui c'est un studio japonais.
    jenicris posted the 08/25/2025 at 03:49 PM
    amario jeu indé avec un feu de camps. C'est explicitement ce qu'il dit
    Maintenant de quel jeu il parle aucune idée
    iglooo posted the 08/25/2025 at 03:53 PM
    Ca c'est tout de même scandaleux...
    nyseko posted the 08/25/2025 at 03:53 PM
    C'est normal, Nintendo souhaite de la diversité et va donc essayer de varier les studios de développement qui reçoivent des kits.

    Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas à fournir tous le monde mais je suppose que la demande est bien plus forte que leur capacité de production.
    jenicris posted the 08/25/2025 at 03:53 PM
    amario avec du recul je pense qu'il parle de Chillin' by the Fire
    sonilka posted the 08/25/2025 at 04:32 PM
    Heureusement qu'ils ont retardé le plus possible la sortie de la console. Entre les jeux maison développés spécifiquement pour la console qui n'arriveront que l'an prochain et les kits peu nombreux, tu te demandes bien comment un lancement aurait pu avoir lieu plus tot. Sauf si Nintendo fait de la rétention de kits pour des diverses raisons.
    cyr posted the 08/25/2025 at 04:34 PM
    C'est quoi les studios ? Si c'est des studios d'indé de 2 personnes.....
    thejoke posted the 08/25/2025 at 04:42 PM
    C'est vraiment le truc le plus nintendo au possible c'est vraiment dingue
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 04:42 PM
    Ça sent le roussi tout ça
    solarr posted the 08/25/2025 at 04:45 PM
    thejoke sonilka nyseko iglooo amario masharu 51love wickette IL NE FAUT PAS TROUBLER ET ROGNER SUR LES MARGES DE VENTE DES SUCCES DES MK - DK- PKmon.
    lz posted the 08/25/2025 at 04:47 PM
    Je sais pourquoi ils donnent des kits aux petits indés et pas aux gros dev de AAA : Nintendo ne veut pas qu'on voit que la Switch 2 galère à faire tourner des AAA, pire qu'une PS3, et proche d'une Vita.

    Nintendo a peur qu'on voit que la Switch 2 ne peut les faire tourner qu'à 30 fps, ce qui est évidemment une catastrophe, car comme chacun sait 30 fps c'est en dessous de 24 fps donc ça rame de ouf. Et je me demande comment on a pu jouer dans notre vie avant la gen PS5/XSX en 30 fps ...

    Et en donnant les kits aux indés ça permet de faire croire que la console est un peu au dessus d'une Switch 1, et dans le meilleur des cas s'approche à peu près d'une PS4

    CQFD !
    cyr posted the 08/25/2025 at 04:47 PM
    Et quel critère ? Les plus gros éditeurs tiers on en un kit.....


    lz j'aimerais bien connaître la liste des tiers recaler par Nintendo....
    cyr posted the 08/25/2025 at 04:51 PM
    lz peut-être qu'il y a une liste noir, toi oui, toi oui, toi non.

    Peut-être un moyen de contrôler ce qui peut sortir...


    Par exemple un studio qui aurait sortie merde sur merde sur switch, ben Nintendo leur donne pas de kit switch2..


    En vrai j'en sais rien. Tant qu'on a pas de liste de studio....
    kali posted the 08/25/2025 at 04:52 PM
    Ah oui quand même. On est là.
    C'est le monde à l'envers.
    lz posted the 08/25/2025 at 04:54 PM
    cyr : comme toi je serais bien curieux d'avoir la liste.

    Pour ce qui est des raisons, aucune idée et honnêtement je ne cherche même plus à comprendre Nintendo, je veux juste qu'ils fassent de bons jeux et qu'ils prennent mon fric pour cela :/
    masharu posted the 08/25/2025 at 04:58 PM
    solarr Ce n'est pas le développeur des jeux Kawaii Girls qui va faire de l'ombre aux jeux Nintendo hein .
    cyr posted the 08/25/2025 at 05:03 PM
    masharu tu es vraiment obs..... par ça
    iglooo posted the 08/25/2025 at 05:07 PM
    solarr pas con ma foi En attendant, je vais finir par y croire à la rumeur des specs revues à l'arrache il y a peu.
    masharu posted the 08/25/2025 at 05:17 PM
    cyr Les développeurs qui n'ont pas accès au kit de développement sont des random en fait, ni plus ni moins. J'ai pris un exemple à la con pour l'illustrer.

    Par "random" j'entends des studios qui ne sont pas capital pour le lancement de la NS2 et auquel cas auront accès plus tard naturellement. Maintenant les gars de Digital Foundry affirment que parmi les concernés des gros éditeurs de jeux n'ont pas eu accès au kit, bah qu'ils donnent des noms. Parce que même Microsoft a accès aux outils de développement Nintendo, alors si c'est pour se plaindre que Perfect Work ou Krafton n'ont pas accès à cela alors que leur jeux actuels n'ont aucune chance d'être porté sur NS2, ça me fait une belle jambe.
    ducknsexe posted the 08/25/2025 at 05:53 PM
    J attend toujours mon kit pour creer le jeu duck hunt adventure
    ziggourat posted the 08/25/2025 at 05:58 PM
    Depuis la N64, au lancement d'une machine Nintendo, les tiers sont aux abonnés absents et attendent de voir les ventes de consoles avant de se lancer sur le développement de portages pour les consoles de big N

    Donc peut-être que Nintendo privilégie les partenaires qui ont toujours été présent au lancement comme Square Enix, Shin'en ou Ubisoft et ont mis de côté les éditeurs plus opportunistes.

    Maintenant, d'une part c'est la première fois que je vois autant de tiers aussi pressés de développer pour une console Nintendo et de deux avec le recul, quels gros éditeurs n'ont pas de kit ? Parce que Sega, Square Enix, EA, Ubisoft, Microsoft, Cd Projekt, IO Interactive, Capcom, Falcom, Take Two, ils ont tous des jeux sortis ou a venir sur Switch 2.
