Il y a même des exclusions bizarres pour certains grands développeurs AAA
John : "Nintendo semble presque décourager le développement de la Switch 2 dans une certaine mesure. J'ai parlé avec de nombreux développeurs qui m'ont dit que leur jeu... qu'ils devraient simplement le sortie sur la Switch 1 et compter sur la rétrocompatibilité. Il y a beaucoup de développeurs qui ne peuvent pas obtenir de kits de développement pour la Switch 2. Nous avons parlé à de nombreux développeurs à la Gamescom cette année et beaucoup d'entre eux ont dit la même chose. Ils veulent sortir leurs jeux sur Switch 2. Ils adoreraient faire des versions Switch 2. Ils ne peuvent pas obtenir le hardware. C'est vraiment difficile en ce moment.
Oliver : "Je ne comprends pas vraiment la stratégie parce que, comme vous l'avez dit, même aujourd'hui, les développeurs se battent pour obtenir des systèmes. Et je sais qu'il y a quelques mois, quand on entendait des trucs par le bouche-à-oreille et qu'on parlait aux gens, il y avait des exclusions bizarres avec de gros développeurs qui avaient du mal à obtenir des kits pour des jeux, d'après ce qu'on a entendu. Et il y avait aussi des inclusions bizarres, comme des indés qui étaient inclus, ce qui est sympa à voir, mais il y a ce jeu de feu de camp, tu sais, le genre de jeu avec un plan sur un feu de camp (Chillin' by the Fire?), et ils obtiennent des kits, et ils obtiennent des kits, et d'un autre côté, certains gros développeurs qui ont développé des trucs AAA ne sont pas forcément dans le pipeline pour les kits."
Sinon oui le truc du feu de camp quoi...c'est un studio japonais derrière je pense , ça peut expliquer des choses ?
altendorf celui de Reddit est deux fois plus long
Maintenant de quel jeu il parle aucune idée
Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas à fournir tous le monde mais je suppose que la demande est bien plus forte que leur capacité de production.
Nintendo a peur qu'on voit que la Switch 2 ne peut les faire tourner qu'à 30 fps, ce qui est évidemment une catastrophe, car comme chacun sait 30 fps c'est en dessous de 24 fps donc ça rame de ouf. Et je me demande comment on a pu jouer dans notre vie avant la gen PS5/XSX en 30 fps ...
Et en donnant les kits aux indés ça permet de faire croire que la console est un peu au dessus d'une Switch 1, et dans le meilleur des cas s'approche à peu près d'une PS4
CQFD !
lz j'aimerais bien connaître la liste des tiers recaler par Nintendo....
Peut-être un moyen de contrôler ce qui peut sortir...
Par exemple un studio qui aurait sortie merde sur merde sur switch, ben Nintendo leur donne pas de kit switch2..
En vrai j'en sais rien. Tant qu'on a pas de liste de studio....
C'est le monde à l'envers.
Pour ce qui est des raisons, aucune idée et honnêtement je ne cherche même plus à comprendre Nintendo, je veux juste qu'ils fassent de bons jeux et qu'ils prennent mon fric pour cela :/
Par "random" j'entends des studios qui ne sont pas capital pour le lancement de la NS2 et auquel cas auront accès plus tard naturellement. Maintenant les gars de Digital Foundry affirment que parmi les concernés des gros éditeurs de jeux n'ont pas eu accès au kit, bah qu'ils donnent des noms. Parce que même Microsoft a accès aux outils de développement Nintendo, alors si c'est pour se plaindre que Perfect Work ou Krafton n'ont pas accès à cela alors que leur jeux actuels n'ont aucune chance d'être porté sur NS2, ça me fait une belle jambe.
Donc peut-être que Nintendo privilégie les partenaires qui ont toujours été présent au lancement comme Square Enix, Shin'en ou Ubisoft et ont mis de côté les éditeurs plus opportunistes.
Maintenant, d'une part c'est la première fois que je vois autant de tiers aussi pressés de développer pour une console Nintendo et de deux avec le recul, quels gros éditeurs n'ont pas de kit ? Parce que Sega, Square Enix, EA, Ubisoft, Microsoft, Cd Projekt, IO Interactive, Capcom, Falcom, Take Two, ils ont tous des jeux sortis ou a venir sur Switch 2.