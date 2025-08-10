profile
IndieMag 10/08/2025
L'actu des sorties indé par IndieMag 10/08/2025




Mashina
Gatekeeper
Yokai Tales
Catto's Post Office
Entracte Twitch
TEXNOPLAZM (EA)
Sands of HopeValiant Tactics
Tall Trails
Oscuro Blossom's Glow
Sizzle & Stack
A Few Quick Matches
Wish Upon a Cat
PAGER
Static Dread: The Lighthouse
FALLSTRUKTUR
Tiny Bookshop
The Royal Writ
MakeRoom
GUNTOUCHABLES
Artis Impact
Paper Animal Adventure (EA)
Ritual of Raven
1000 Deaths (Thousand Deaths)
Whimside
Out and About (EA)
Liminal Exit
King's Blade
Strange Jigsaws
The Lilliput Workshop
Öoo
Is This Seat Taken?
Crystal Gaiden Origins
Warnament
Toree Saturn
Fischer's Fishing Journey
[/video]
https://www.indiemag.fr/ - indiemag.fr
    posted the 08/10/2025 at 09:42 PM by skk
    comments (4)
    skk posted the 08/10/2025 at 09:43 PM
    Comment on fait pour l'incrustation de la vidéo?
    shanks posted the 08/10/2025 at 10:00 PM
    skk
    tu t'es trompé de lien j'ai corrigé
    bourbon posted the 08/10/2025 at 10:02 PM
    skk [video]https://youtu.be/f6eJP5HCt6o?si=9TJk6MREIjmlbl-2[/video]

    Tu as deux possibilités : soit tu prends le lien depuis le bouton Partager et tu laisses le « s » de https, soit tu le prends depuis la barre d’adresse et tu enlèves ce « s ». Le lien doit être entre les balises [video][/video]
    skk posted the 08/10/2025 at 10:17 PM
    shanks bourbon
    Thx you
