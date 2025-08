Perso j'ai adoré la demo.Petit Zelda-like made in Square-Enix avec ce qui faut dans cette demo pour avoir une image du jeu final aka un peu d'explo, des bombes/fleches, une épée balèze a denicher, quelques sanctuaires pour augmenter sa vie et un gros donjon final avec un boss.La DA est dans la lignée des autres jeux HD2D de la firme. Le charadesign est sympa, j'aime beaucoup le hero qui fait très mage rouge des vieux FF.La musique sans atteindre les musiques de Octopath est bonne, j'ai beaucoup aimé celle du donjon.Le rendu sur Switch 2 est un peu trop flou, mais j'ose espérer que la version final sera plus net, surtout sur PS5.Seul gros point noir qui j’espère dégagera du jeu final car ça flingue tout le challenge: la possibilité si on meurt de respawn contre 20 gil en normal et 100 gil, soit une misère.