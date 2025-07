Cyberpunk 2077 version 2.3 offre une immersion renforcée avec de nouvelles technologies graphiques (FSR 4, FSR 3.1 Frame Generation, Intel XeSS 2.0, HDR10+ Intel, VRR consoles), de nouveaux véhicules inédits et une personnalisation avancée.Un mode conduite automatique facilite l’exploration, tandis que le mode photo s’enrichit pour les créateurs. Cette mise à jour améliore aussi la qualité de vie avec une interface optimisée et des performances accrues.Pas encore dispo sur Switch 2 et PS5 Pro. La 2.3 prépare la suite du jeu en consolidant l’expérience et l’univers de Night City.