Forspoken (2023, PlayStation 5) Special Thanks

Final Fantasy XIV Online: Shadowbringers (2019, PlayStation 4) Special Thanks

Final Fantasy XV: Windows Edition (2018, Windows) Quests

Final Fantasy XV: Multiplayer Expansion - Comrades (2017, PlayStation 4) Director

Final Fantasy XIV Online: Stormblood (2017, PlayStation 4) Special Thanks

Final Fantasy XV (2016, PlayStation 4) Quests

Sonic Adventure 2 (2012, Windows) Producer

Sonic & All-Stars Racing: Transformed (2012, PlayStation 3) SEGA Shanghai

Sonic the Hedgehog 4: Episode II (2012, Windows) Producers

The House of the Dead 4 (2012, PlayStation 3) Producer

Space Channel 5: Part 2 (2011, Windows) Producers

Crazy Taxi (2010, Xbox 360) Producers

Let's Go Island: Lost on the Island of Tropics (2010, Arcade) Special Thanks to

Loving Deads: House of the Dead EX (2008, Arcade) Game Designer

NiGHTS into Dreams... (2008, PlayStation 2) Directors

2 Spicy (2007, Arcade) Planner

The House of the Dead 4 (2005, Arcade) Planning

Blood Will Tell: Tezuka Osamu's Dororo (2004, PlayStation 2) Game Designers

SEGA Bass Fishing (2001, Windows) Producers

Motokura : À l'origine, ce jeu a commencé son cycle de développement sur Nintendo Switch 1. À l'époque, nous utilisions encore la technologie voxel et nous pensions à de nombreuses idées d'applications différentes. Mais lorsque nous avons appris le développement de la Switch 2, nous avons réalisé que la meilleure mise en œuvre de ces idées et de cette technologie se ferait sur la Nintendo Switch 2.



Le jeu est né lorsque Koizumi a demandé à l'équipe d'Odyssey de s'attaquer à un Donkey Kong en 3D.* Initialement prévu pour la Switch 1, il a été transféré sur Switch 2 lorsque l'équipe a commencé à explorer la technologie voxel.* Le réalisateur d'Odyssey (Kenta Motokura) assure la production.* Le réalisateur du jeu est Kazuya Takahashi, issu de SEGA et Square-Enix (son travail le plus notable étant FFXV chez eux).Le dev a commencé sur Switch 1: